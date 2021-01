V jihomoravském Mikulově při hranicích s Rakouskem hovoří doslova o boji o přežití. A to hned z několika důvodů.

„Zaprvé nevíme, co bude. Kompenzace očekávat nemůžeme, na náš obor se nevztahují. Musíme přitom utáhnout nájmy a splácet úvěry jako každý jiný. Dívkám jsem dával peníze ze svého, aby vůbec měly na jídlo. Většina z nich má děti, některé neměly dokonce ani na vánoční dárky pro ně. Důsledkem krize v naší branži je pláč a vzrůstající psychické problémy. To jsem za dvacet let, co se v erotickém byznysu pohybuji, nezažil,“ přiblížil rozčarovaný majitel mikulovského nočního klubu, který si s ohledem na své druhé zaměstnání nepřál zveřejnit své jméno. Redakce jej však zná.

Dívky si za běžné situace v jeho penzionu pronajímají pokoje, z nichž jemu odvádějí nájem. Nyní jim však nezbylo, než se přesunout do privátů.

„A právě zde si vybírá daň anonymita. Zatímco v pokoji v penzionu, kde jsou další lidé a v baru hosté, si k dívkám klienti jen tak něco netroufnou, v bytě někde na privátu je tomu zcela opačně. Stává se, že přicházejí silně opilí, zfetovaní a jsou zlí. Nezřídka se schůzka zvrhne a dojde k násilí. Několikrát jsem takto za dívkami narychlo vyrážel, zachraňoval je a pomáhal jim situaci urovnat,“ popsal muž.

Totéž potvrdila i jedna z dam. „Klienti jsou agresivní a urážejí nás. Když je z nějakého důvodu odmítneme do bytu vpustit, mlátí na dveře a dobývají se dovnitř,“ podělila se o svou zkušenost mladá žena, která se kvůli obavám zdráhala prozradit své jméno.

S násilím či zneužíváním služeb se nyní potýká stále větší procento žen. Především těch, které nabízejí pouliční prostituci. „Pouštějí se například to typu služeb, které dříve neposkytovaly, nebo volí jiný způsob oslovování zákazníků. Prostě jdou cestou, kterou méně znají a nemají pevně stanovené hranice. To pak mohou zákazníci velmi rychle rozpoznat,“ upozornila Alena Přikrylová, vedoucí brněnského poradenského centra Rozkoš bez rizika, které snaží zlepšovat postavení sexuálních pracovnic a pracovníků ve společnosti.

Žádné chlamydie, ale covid

Důvodem je především úbytek zájmu o sexuální služby. „V tuto chvíli totiž neexistuje věc, které by se muži báli více, než koronaviru. Žádné chlamydie, ale covid. Klienti logicky ustupují od zbytných věcí, a tím bezesporu sexuální služby jsou. Za dívkami chodí buď ti, co si to mohou stále ještě dovolit, nebo ti, kteří nemají jiný sociální styk. Některým dámám klesla návštěvnost i na dvacet procent, což je likvidační. Přestože jsou to profesionálky, zkušené a atraktivní, stává se, že i čtyři dny nemají hosta,“ podotkl provozovatel nočního klubu.

Pomocnou ruku nabízí v Mikulově těmto ženám v případě krize a tíživé životní situace jak sociální odbor města, tak i státní policisté či strážníci. „Přestože hlášení ohledně zmíněné problematiky nezaznamenali, vybízejí ženy, aby se v případě potíží na jeden z těchto orgánů, který je připravený bezodkladně poradit či pomoci, obrátily,“ doporučil mluvčí mikulovské radnice Dominik Ryšánek.

Stejně hovořil i mluvčí jihomoravských policistů Pavel Šváb. „Neznamená to však, že se něco podobného neděje a k násilí nedochází. Směrem k dámám bych proto rád zmínil, aby se nebály jakékoli protiprávní jednání co nejdříve nahlásit,“ poznamenal mluvčí.

Přikrylová: Řada prostitutek a prostitutů přešla do online sféry



Alena Přikrylová vede brněnské poradenské centrum Rozkoš bez rizika, jehož cílem je zlepšovat postavení sexuálních pracovnic a pracovníků ve společnosti. Deníku Rovnost odpovídala na několik otázek týkajících se provozování prostituce na jihu Moravy v návaznosti na období koronavirové pandemie.



Jak je to nyní v době lockdownu a koronavirové pandemie vůbec s prací sexuálních pracovnic a pracovníků? Je možné ji provozovat?

Podniky jako takové jsou oficiálně zavřené a dle aktuálního stupně také případně služby. Je to však stejné jako v kterékoliv jiné profesi. Nehledala bych v tom rozdíl. Jsou lidé, kteří nařízení vlády dodržují a opravdu své služby pozastavili, ať již díky nařízením či z obavy z nákazy, a jsou lidé, kteří hledají cesty a možné skuliny, jak tato nařízení obcházet. Důvody mohou být různé. A to od klasické tendence přeci jen zkusit obejít nařízení, přes krizovou situaci, kdy některé ženy peníze opravdu potřebují a jiný příjem nemají. Sázejí tak například na stálé zákazníky, vůči kterým mají větší důvěru, že jsou zdraví. Další tendencí může být i to, že chtějí využít toho, že je velké množství těchto služeb zavřených.



Na konci roku, konkrétně 17. prosince, si lidé připomněli Mezinárodní den boje proti násilí na ženách a mužích v sexbyznysu. Skutečně výrazněji stoupá násilného chování a jednání?

Jde o činnost, která nyní již není v šedé zóně, ale už opravdu v zakázané. Dochází ke zneužívání z obou stran. Ženy, které přes vládní nařízení služby nabízejí, a na druhé straně zákazníci, kteří využívají jejich krize a dožadují se typu služeb či jejich průběhu formou, se kterou ženy nesouhlasí nebo by dříve nesouhlasily. Vnímáme, že krizové situace týkající se například násilí či zneužívání těchto služeb se objevují ve větším procentu u žen poskytujících služby v rámci pouliční prostituce.



Jak se nyní živí ženy a muži, kteří neposkytují sexuální služby?

Někteří přešli více do online prostoru, který nyní nabízí různé platformy pro poskytování služeb. A někteří si opravdu našli „běžnou práci“ či se dostali do fáze, kdy zvažují dokonce ukončení provozování sexuálních služeb. Celá tato situace často vybízí k zamyšlení nad jejich poskytováním a vyvolává u našich klientek a klientů řadu otázek, které dříve ležely u ledu. Vyplatí se mi to stále ještě? Stojí to za to riziko? Není na čase přestat a případně, jak přestat?



Co se vlastně v období od března do konce loňského roku v jejich profesi změnilo?

Často vnímáme rozmach online služeb či poskytování služeb pouze stálým zákazníkům. Ale to samozřejmě zcela závisí na regionu, kde služby nabízejí, a především pak na individuální situaci každého z nich. Myslím, že řeší spoustu stejných otázek jako drobní živnostníci, není to zase tolik rozdílné.