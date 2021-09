Jeden z „domků“ bude k vidění od 9. do 15. září 2021 v parku Komenského v rámci účasti firmy SPUR na Zlín Film Festivalu.

„Garantovaná životnost panelů je minimálně 3 roky v nejnáročnějších klimatických podmínkách kdekoliv na světě, například na rovníku. Skutečná použitelnost je však průměrně 7 let, což je bohužel i doba, kterou v některých částech světa uprchlíci v těchto táborech stráví,“ doplnil Dudák.

„Domek“ má plochu cca 17,5 m² a poskytuje ubytování pro 4 až 6 osob. Do oblastí humanitární pomoci je přepravován ve dvou kartonových krabicích o celkové váze cca 160 kg. Tým o 4 lidech jej dokáže postavit za 5 hodin.

Celková investice do projektu byla přes 100 milionů korun. Kapacita technologie při třísměnném provozu umožňuje výrobu komponentů pro 30 tisíc „domků“ ročně.

SPUR se tak stane jediným dodavatelem střešních a bočních panelů pro organizaci Better Shelter, podporovanou pro celosvětovou prospěšnost nadací IKEA Foundation

Zlínská společnost SPUR v úterý oficiálně spustila výrobu plastových izolačních panelů do obytného systému, který slouží jako ubytování pro rodiny vysídlené válečnými konflikty, pronásledováním nebo přírodními katastrofami.

