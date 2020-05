ČSOB za uplynulých 8 let trvání programu podpořila už 820 projektů po celé republice v celkové výši více než 42 milionů Kč. Do regionů letos věnuje 2 250 000 Kč a kromě odborné poroty zapojí do rozhodování veřejnost.

Tři uchazeče o divokou kartu veřejnosti budeme postupně představovat na stránkách Deníku „V dnešní nelehké době, je více než kdykoliv předtím důležité pomáhat přímo lidem a komunitám po celé republice. Věřím, že díky naší podpoře pomůžeme pomoci místním organizacím a spolkům překonat složitou ekonomickou situaci,“ říká Petr Hutla, vrchní ředitel a člen představenstva ČSOB.

Nácvik pomoci v simulovaných podmínkách pomůže v krizové situaci

V minulých ročnících programu ČSOB pomáhá regionům byla finančně podpořena celá řada zajímavých projektů od vzdělávacích programů pro děti i dospělé přes projekty pro zlepšení důstojného života ve stáří, až po nákup vybavení pro zlepšení prostředí. Právě jedním z takových projektů je třetí představený ve Zlínském kraji.

Uchazečem o divokou kartu je sportovní klub, který nabízí vzdělávací program zaměřený na krizové situace. Lidé si mohou v simulované situaci vyzkoušet roli zachránce i zachraňovaného.

U nácviku asistují figuranti a kvalifikovaní lektoři, kteří se skupinou pracují a ihned poskytují kvalitní zpětnou vazbu. Klub nabízí prožitkové kurzy pro děti, mládež i dospělé na městských veřejných akcích nebo ve školách.

„Komukoliv z nás se může stát, že se třeba po cestě do práce nebo do školy nebo na výletě setká s dopravní nehodou nebo člověkem, který potřebuje okamžitou pomoc. My lidem nabízíme, aby si takovou situaci vyzkoušeli na vlastní kůži. Tímto způsobem si odnesou potřebné znalosti a schopnost reagovat na krizovou situaci,“ říká Petr Goldmann ze sportovního klubu.

Prostředky z programu chce klub využít na uhrazení nákladů figurantů, lektorů i výukový materiál.

Každý hlas se počítá

O tom, kdo získá divokou kartu, se rozhoduje právě teď na webu www.csobpomaharegionum.cz. Hlasovat pro projekt, který je ze tří nabízených nejzajímavější, je možné až do 20. května.



Z hlasování vzejde vítěz, který se spolu s dalšími třemi projekty v každém kraji pokusí získat co možná největší finanční pomoc. Výše finančního příspěvku od banky se odvíjí podle toho, jak úspěšní jsou žadatelé ve výběru peněz od individuálních dárců. Banka do každého regionu pošle 150 000 Kč.



Veřejnost bude moc projekty finančně podpořit od 2. června až do 3. července. A už 8. července budou známí ti nejúspěšnější.



V poslední podzimní části programu lidé podpořili projekty ve svém okolí celkovou částkou 1 775 243 Kč. Celkem se tedy po započítání příspěvku od ČSOB mezi účastníky rozdělovalo 3 925 243 Kč.