Sportovních areálů s ledovou plochou je v Česku celá řada. Ale takových, které k tomu nabízí i hotel, restauraci, wellness, posilovnu či kryokomoru, už je podstatně méně. Jedním z nich je Kapka resort, který v minulém roce vyrostl ve Lhotě u Vsetína – v obci se zhruba osmi stovkami obyvatel.

Kapka resort ve Lhotě u Vsetína. 4.7.2023 | Video: Dominik Pohludka

Jak k tomu vůbec došlo? Ve Vsetíně už delší dobu chyběla druhá ledová plocha, kterou by mohli využívat především mladí hokejisté. Podnikatel Dušan Kotrla se proto rozhodl, že ji vybuduje. Plány postupně začaly nabírat reálné obrysy a v září loňského roku se Kapka resort poprvé otevřel veřejnosti.

Kromě zmíněné ledové plochy nabízí také hotel s 18 pokoji a 72 lůžky, restauraci, wellness, fitness zónu s posilovnou, kardio zónou a jóga sálem. Nechybí ani několik druhů sauny, fyzioterapie, masáže či kryokomora.

Jak sám Dušan Kotrla přiznává, původně bylo v plánu vybudování pouze ledové plochy.

„Když se nám však naskytl tento pozemek a začali jsme vše plánovat, přišlo mi, že pouze ledová plocha by na tomto pozemku byla málo. Proto jsme se rozhodli přidat i další věci. Chtěl jsem ale, aby na sebe vše navazovalo. Ostatně tento koncept platí i v mé firmě – podnikáme ve dřevě, zpracování dřeva a dopravě. Vše tak na sebe navazuje, ale zároveň je možné každou jednu část dělat samostatně,“ říká Dušan Kotrla, který se při budování resortu inspiroval v zahraničí.

VIDEO: Mladí hokejisté se v Kapka resortu ve Lhotě připravují pod vedením hvězd

„Hledal jsem inspiraci v Kanadě, byl jsem se také podívat na Slovensku, kde soukromý investor udělal něco podobného a velice se mi to líbilo,“ vysvětluje Kotrla.

Zároveň dodává, že stavba podobného centra není byznys plán.

„Při správném vedení si na sebe ale resort dokáže vydělat, a to jsme teprve na začátku. Máme za sebou devět měsíců provozu,“ říká podnikatel.

„Všechno to ale mohlo vzniknout jen v symbióze s naší fungující rodinnou firmou. Jinak bychom neměli šanci něco podobného postavit na zelené louce,“ dodává jedním dechem.

Celý resort vznikl v těsné spolupráci s vsetínským hokejovým klubem.

„Mnozí se nám snažili vložit do úst, že tady tvoříme něco konkurenčního, ale to není vůbec pravda. Tento projekt vznikl po vzájemné shodě s klubem pro podporu vsetínského hokeje,“ dodává Dušan Kotrla.

Mimo to ale také spolupracuje se základními a mateřskými školami.

„Nabízíme školu bruslení. A to doslova na klíč. Autobus přijede před školu, naloží děti, tady odtrénují a pak je odveze zpátky. Letos se do tohoto projektu zapojilo 39 škol a školek. Naučili jsme tak bruslit asi 1500 dětí. Nejpěknější na tom je, když na začátku uvidíte děti, které na bruslích neumí stát a po poslední lekci už naopak bruslí velice dobře. Mám opravdu radost, že se nám daří sem děti dostat. První zima nám ukázala, že je to dobrá cesta,“ pochvaluje si Kotrla.

Ledová plocha slouží také pro různé hokejové kempy. Jedním z nich byla na začátku července EHS Ice Farm Academy, kterou tam pořádala sportovní agentura Eurohockey Services, za kterou stojí bývalí úspěšní hokejisté Vladimír Vůjtek mladší a Michal Sivek.

„Podobné kempy organizujeme každoročně na začátku července. Většinou měníme místa, kde kempy pořádáme. V Kapce jsme poprvé a jsme tady z toho nadšení. Musím říct, že podobný areál nemá v Česku obdoby. Napadají mne snad jen Kravaře, jinak nic podobného není,“ nešetří chválou Vladimír Vůjtek mladší.

„Myslím si, že tento resort je naprosto jedinečný. Splňuje opravdu vše, co člověk potřebuje k hokejovému kempu,“ dodává Michal Sivek.

Kromě chvály z úst bývalých hokejistů se Kapka resort dočkal i dalšího ocenění. Vyhrál titul Stavba roku 2022 Zlínského kraje v kategorii stavby občanské vybavenosti.

„Rozhodně nás to potěšilo,“ říká Dušan Kotrla.

A jak hodnotí uplynulých devět měsíců fungování celého resortu?

„Udělali jsme velký kus práce a řekl bych, že výsledek je nad mé očekávání,“ uzavírá s úsměvem na tváři podnikatel.