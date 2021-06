Ministerstvo financí a Generální finanční ředitelství uspořádaly v těchto dnech už devatenáctý ročník vyhlášení nejvýznamnějších plátců daně z příjmů právnických osob. Zástupci oceněných společností převzali z rukou ministryně financí Aleny Schillerové a generální ředitelky Finanční správy Tatjany Richterové broušenou skleněnou plaketu.

„Všem, kteří řádně plní své daňové povinnosti, patří velké poděkování. Bez nich by žádná země na světě svůj nákladný boj s pandemií, natož následné zotavení, ekonomicky nezvládla. Uvědomujeme si, že za odolnost tuzemské ekonomiky vděčíme robustnosti a kultuře tuzemského firemního prostředí. Během enormně náročného roku 2020 jsme se přesvědčili, na jak vysoké úrovni je daňová morálka v České republice,“ řekla ministryně financí Alena Schillerová.

Žebříček oceněných společností byl sestaven podle výše plateb provedených na účet daně z příjmů právnických osob v průběhu roku 2020 do veřejných rozpočtů. „Jsem velice ráda, že jsme se letos mohli se zástupci oceněných společností setkat osobně v reprezentačních prostorách Břevnovského kláštera a v souladu s veškerými protiepidemickými opatřeními jim poděkovat za velký přínos do veřejných rozpočtů, ačkoliv byla ekonomika za poslední rok zásadním způsobem omezena,“ dodala generální ředitelka Finanční správy Tatjana Richterová.

Zveřejněný přehled „TOP 20“ je seřazen sestupně v pořadí podle výše uhrazené daně a jmenovitě jsou v něm uvedeny pouze ty subjekty, které ke zveřejnění daly souhlas.

Seznam oceněných plátců 2020



Společnost – Částka uhrazené daně (Kč)



1. Česká spořitelna, a.s. – 4 381 158 810 Kč

2. Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group – 4 035 987 016 Kč

3. Komerční banka, a.s. – 3 103 249 977 Kč

4. ŠKODA AUTO a.s. – 2 102 158 587

5. Československá obchodní banka, a. s. – 2 049 239 459 Kč

6. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. – 2 032 262 820 Kč

7. T-Mobile Czech Republic a.s. – 1 697 858 171 Kč

8. ČEZ Distribuce, a. s. – 1 575 462 020 Kč

9. Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. – 1 543 032 625 Kč

10. Avast Software s.r.o. – 1 095 280 844 Kč

11. C E - Beteiligungs-GmbH – 1 048 064 343 Kč

12. NET4GAS, s.r.o. – 1 036 118 040 Kč

13. Pojišťovna Patricie a.s. – 1 034 013 916 Kč

14. Raiffeisenbank a.s. – 1 014 685 801 Kč

15. ČEZ, a. s. – 934 049 420 Kč

16. Plzeňský Prazdroj, a. s. – 881 252 742 Kč

17. Philip Morris ČR a.s. – 860 057 740 Kč

18. ČEPS, a.s. – 765 874 600 Kč

19. MONETA Money Bank, a.s. – 762 388 830 Kč

20. Teva Czech Industries s.r.o. – 667 742 150 Kč