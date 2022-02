Důrazný krok udělali jeho svěřenci v úvodních čtyřech kolech nového roku, kdy sice opět padli na půdě rivala z Karviné, ale následně zvítězili s Novým Veselím, v Brně a v neděli ve Frýdku-Místku.

„Zde jsme udělali zásadní krůčky k úspěchu. Pokud se nestane něco výjimečného, i díky poslednímu klopýtnutí Lovosic nám nyní k udržení třetí příčky stačí v posledních čtyřech kolech získat dva body,“ spočítal Dávid, jenž současně počítá, že jeho výběr neprohraje na půdě přímého rivala Lovosic o více jak 12 branek. Právě tímto rozdílem byli na podzim úspěšnější Valaši.

I přes úspěšnou vítěznou sérii zkušeného kouče trápí děravá defenziva. Zatímco na podzim jeho tým inkasoval přes 30 branek jen jednou (v Novém Veselí 30:32), v posledních čtyřech duelech to bylo hned třikrát!

„Při pohledu na skóre to vypadá, že jsme bránili jen jeden a půl zápasu,“ trpce se pousmál Dávid, jemuž v těchto duelech citelně scházel zraněný pilíř obrany Lukáš Hýbner. „Bohužel zcela fit nejsou ani Mazač s Mikou a možná tyto ztráty a málo potřebný důraz a zkušenosti nám při bránění chyběly. Hodně inkasovaných branek mrzí, na druhou stranu klademe důraz na tempo, které je nám vlastní a současně někdy přináší i chyby. Něco nám v defenzivě nefunguje, ale pokud dáte o gól více než soupeř a vyhrajete, vždy se na prvním místě počítají body,“ nedělá si přehnaně velkou hlavu kouč, který ale současně na zlepšení této herní dovednosti už dva týdny pracuje a dál bude.

„Jsem trenér, který preferuje ofenzivní hru, současně ale i dbám na obranu. Ale při aktuálním stavu a rozpoložení to mentálně nedáváme, nestíháme,“ uznal.

Rozhodující krok ke stvrzení třetí příčky mohou Valaši udělat již v sobotu, kdy doma od 18 hodin vyzvou poslední Maloměřice. „O jakémkoliv podcenění hovořím už dva týdny, vždy den dva před samotným zápasem. Klukům připomínám, že si v těchto zápasech můžeme jen ublížit, pokud tomu nedáme sto procent. V opačném případě by byla škoda se trápit a mít ze hry špatný dojem. Sobotní favorit je jasný, budeme chtít diktovat tempo hry a potvrdit formu,“ přeje si.

Čtvrtfinále vyřazovací části začnou házenkáři Robe v domácím prostředí, ale koho vyzvou, ukážou podle všeho až výsledky posledního kola.

„Jsme v optimální pozici, našim snem bylo být co nejblíže Plzni s Karvinou. Je to fantastická odměna pro tým i dědinu. Zde jsou všichni zvyklí hodně pracovat, a i my zatím vytloukli z potenciálu týmu maximum,“ cítí Dávid.

„Vím, že bychom si ve čtvrtfinále nepřáli Duklu, i když jsme oba duely vyhráli, nesedí nám jejich projev. Přitom před měsícem jsem si to samé myslel o Novém Veselí. Podle všeho narazíme na Brno nebo právě Veselí. Nikoho se ale nebojíme, na někoho budeme muset narazit a popasovat se s ním. Týmu ale věřím," zdůraznil zkušený kouč, jenž ale další debaty a teorie směrem k play-off již rozvíjet nechtěl.

Třebaže v posledních týdnech jeho kádr trápila zranění, před rozhodující fází sezony až na dlouhodobě zraněného Bohdana Mizeru by se marodka měla vyprázdnit. „Dobeš s Hýbnerem by měli být připraveni už na důležitý zápas v Lovosicích, ale nic nechceme uspěchat,“ zdůraznil trenér, jenž má smlouvu v Zubří do konce sezony. Po ní naopak již nebude na Valašsku gólman Šimon Mizera, jenž míří do Norska.

„Šimon změnu avizoval dopředu a moc mu angažmá v týmu účastníka Ligy mistrů přeji, takové nabídky nechodí každému. Naopak jsem rád, že si minimálně o rok doma prodloužil angažmá Lukáš Mořkovský, opora ofenzivy. Našli jsme společnou cestu, posouvá se dál. Hodně mu pomohla reprezentace, viděl, jak to funguje ve velkém házenkářském světě. Podle všeho i jemu bude v budoucnu Zubří malé a bude muset udělat krok dál,“ cítí Peter Dávid.