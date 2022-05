„Nebyl tu Stehlík, v desáté minutě jim vypadl Šindelář. Nevím, jestli je to nakoplo nebo nás to uspokojilo, ale vůbec jsme toho nevyužili,“ mrzelo po středečním utkání play-off 29leté pravé křídlo Zubří Pavla Přikryla.

Obhájci titulu si už v prvním poločase vypracovali náskok, a ačkoliv Valaši po přestávce notně dotahovali, vyrovnat se jim už nepodařilo. Proti byla hlavně trpělivá hra Západočechů v útoku a plzeňský brankář. „Dnes jsme na něm doslova vyhořeli,“ přiznal tříbrankový střelec Přikryl.

Postup do finále play-off jste měli ve svých rukou, co se zvrtlo?

Byli jsme na něco nachystaní, ale vůbec nám to nevyšlo. Nebránili jsme dobře a to se projevilo i v útoku. V poločase jsme si řekli, jak máme střílet, ale stejně jsme to nedodrželi. Ač naši gólmani nebyli špatní, hlavně Milan Malina dělal ve druhé půlce, co mohl, tak plzeňský Herajt nás prostě dnes zavřel. Vyhořeli jsme na něm.

Čím to bylo, že už v prvním poločase jste prohrávali o osm branek?

Nefungovala nám obrana, nebyli jsme agresivní a důrazní. Plzeň hrála svou hru, kterou už hrají posledních sedm roků. Nám v útoku nic nevycházelo. Nestříleli jsme z dálky, hodně jsme se tlačili na brankoviště. Po tom, co jsme tam nedali ze začátku tři čtyři náskoky, tak už mi přišlo, že se každý bál hodit to z dálky nebo z méně vyložené situace.

Rozhodly zkušenosti Plzně?

Plzeň je neuvěřitelně zkušená, hrají spolu spoustu let pohromadě. Někteří hráči byli v zahraničí. Hlavně hráli sedmkrát za sebou finále, takže mají obrovské zkušenosti. Umí to uhrát trpělivou hrou, jsou schopní při pasivitě dát branku z poslední možné šance. Tyhle zkušenosti nám zatím chybí.

Celé Zubří zápasem žilo, vnímal jste to?

Pět tisíc z pěti a půl tisíce lidí tady v dědině věřilo, že to dneska dopadne. Všechno bylo nachystané na to, abychom oslavili postup do finále. Byla plná hala fantastických fanoušků, ale bohužel jsme toho nevyužili.

Nesvázalo vám to ruce?

To je otázka. Třeba já jsem na to zvyklý, hraju tady desátou sezonu. Vůbec mi to nedělá problém, naopak mě to vyhecuje podobně jako starší kluky u nás. Věřím tomu, že i mladým to pomohlo, ale dneska to prostě nevyšlo.

V tomto semifinále víc než kdy jindy rozhodují výkony brankářů, zažil jste to někdy?

Nevím pokolikáté jsem už v play-off, ale často v něm mají gólmani obrovský podíl na konečném výsledku. Tím nechci nijak shazovat naše brankáře. Minule nám doma Milan vychytal výhru. Je důležité, aby se k nim přidal celý manšaft, to se nám dnes nepovedlo.

Co bude zásadní pro rozhodující pátý zápas?

Už jednou jsme dokázali v Plzni vyhrát. Pokud tam předvedeme ten samý výkon, ač nebyl úplně ideální, měli jsme tam plno technických chyb, tak si myslím, že dokážeme uspět. Musí se nám dařit v obraně a v útoku musíme hrát jak předchozí dva zápasy. Pojedeme tam s tím, že nemáme co ztratit. My jsme byli na koni teď a oni budou v neděli. Takže zásadní bude navázat na naše předchozí výkony.

Budete mít na to síly?

V tom si troufám říct, že jsme trochu ve výhodě, co se týče fyzických sil. Jak jsme v nevýhodě ve zkušenostech, tak o to líp jsme na tom fyzicky, protože jsme daleko mladší. Máme na spojkách dvacetileté kluky, kteří jsou namakaní a i náš obranný blok je snad o deset roků mladší než ten jejich. Takže v tomhle by problém být neměl.

DAVID JANOŠEK