„K jistotě bude ještě potřeba minimálně domácí výhra nad Veselím. Každopádně naše situace je výrazně lepší, než na konci kalendářního roku,“ usmívá se Jurka, se 78 trefami nejlepší střelec valašského týmu a jedenáctý v rámci extraligy.

V čem jste hráli jinak než před Vánoci, kdy jste prohráli v Hranicích 17:19?

Hlavně nám pomohla vysoká úspěšnost střelby, dávali jsme hodně gólů z brejků. Naopak soupeř střílel z nepřipravených pozic. Spolupráce s Milanem Malinou při mých výbězích do brejků byla perfektní.

Dal jste 10 branek z 10 pokusů. Kdy se vám to naposledy povedlo?

Jejda nevím, netuším. Určitě už je to trošku fousaté datum, navíc si na statistiky nepotrpím. Zápas mi střelecky sedl, ale ideální výkon to ode mne nebyl. Hlavně v obraně, kde přese mě dal Zbránek také dost gólů. Jedno ale vím dobře, den po zápase jsem si musel dát pauzu, tělo mě bolí více než obvykle.

V novém roce jsme uhráli 5 výher z 6 zápasů. Co se po novém roce s týmem stalo?

Přestože jsem s týmem nepodstoupil přípravu, neboť jsem byl na srazu reprezentace, tak asi kluci v ní hodně makali. Odvedli kus práce, která se nám nyní zúročuje. Ale k ideálu ještě hodně chybí, příkladem buď výkon hlavně ve druhé půli v Jičíně.

Vy osobně jste ve formě?

Snad se jí blížím. (smích) V každém utkání se snažím co nejvíce pomoci týmu, jednou to padá mě, pak druhému.

Do týmu se vrátil Matěj Šustáček. Co to pro vás znamená?

Jsem z něj nadšený! S Matějem jsme hrál, a jsem moc rád, že si ještě zahrajeme. Jeho zkušenost byla znát již v pohárovém zápase s Považskou Bystricí, když po svém příchodu na palubovku všechny zklidnil. Je znát jeho přehled, snad mu i zdraví vydrží. Udělal dobře, že když se ve Francii nehrálo, že se vrátil. Hlavně pro mladé to bude obrovská zkušenost mít vedle sebe takového hráče a učit se od něj.

Trenérem reprezentace byl zvolen Rastislav Trtík. Je to nejlepší volba?

Předpokládal jsem, že volba padne na něj. Moc možností ani nebylo. Uvidíme, jak si vše sedne.

Už vás kontaktoval? Počítá s vámi pro první nebo rezervní tým?

Už jsme mluvili, dokonce jsem dostal i pozvánku, ale popravdě nevím, do kterého výběru. (smích) Musím ještě svou účast potvrdit. Udělám to ale rád a je jedno, do kterého to bude. Baví mě totiž reprezentovat a je to pro mě vždy čest.

Jaké jsou naše šance na postup na ME?

Věřím, že velké. Skupina je silná, hlavně Rusko, které favorizuji, a Ukrajina. Ani Faerské ostrovy se nesmí podcenit. Celá kvalifikace bude hlavně časově náročná. Vždyť už v březnu nás čekají během jednoho reprezentačního srazu hned tři zápasy. To jsem ještě nezažil. Také samotný první zápas v Rusku – ráno přijedeme a hned večer se vracíme. Šílené. Sám jsem zvědavý, jak se vše zvládne. Každopádně jakýkoliv bod s omlazeným výběrem Ruska bude zlatý.

Blízko úspěchu jste i v Evropském poháru. Dává vám sedmigólové vítězství před sobotní odvetou v Považské Bystrici klid?

Jsme v poločase a máme k postupu dobře nakročeno. Ale jistotu postupu rozhodně necítím. Sedm gólů není málo, ale už jsem zažil pár našich zkratů, naposledy v Jičíně. Ano, věřím našemu týmu a úspěchu, ale opět bude rozhodovat především aktuální forma. My se už moc nepřekvapíme, jsme tradiční soupeři z přípravy. Jednu výhodu ale máme. Na rozdíl od Považské jsme již v novém roce stihli odehrát šest zápasů, kdežto soupeř s výjimkou našeho pohárového jen jeden. Postup by byl skvělý, o postupu do čtvrtfinále se nám na začátku sezony ani nesnilo, chtěli jsme uhrát alespoň jedno kolo. Historie se ale ptát nebude. Pro postup udělám maximum, v dalším kole bychom už mohli narazit na věhlasného soupeře, kdy především pro mladé by to byl obrovský zážitek a zkušenost!