„Oba zápasy byly v podstatě stejné, soupeř nás ničím nepřekvapil. Ani jsme si před odvetou neměli moc co říct. Nebylo třeba ani žádného videorozboru,“ usmíval se po sobotním utkání proti Osam Lovech 19letý házenkář původem z Žeravic u Přerova.

Tomu se poštěstil nevídaný kousek. V obou zápasech totiž juniorský reprezentant vsítil čtyřicátou branku svého týmu. „Je to tak. Bude mě to stát dvě basy piv, ale co se dá dělat,“ přijal svůj úděl zuberský křídelník Bajer, který s týmem může oslavovat postup do dalšího kola.

Čekali jste, že to bude až tak snadné?

Podle jejich výsledků ani tak ne, vedou bulharskou ligu. Ve čtvrtek jsme ale měli video, které už trochu napovídalo, že by to mohlo vypadat jak s Kyprem v prvním kole. A to se nakonec i potvrdilo. Hráli jsme rychleji než oni, i v obraně jsme byli silovější. Oni jen stříleli z dálky a vůbec se nevraceli do obrany.

V obou zápasech jste měli úspěšnost střelby okolo 75 %. Už jste něco takového zažil?

Možná někdy v dorostu, ale v mužích jsem to ještě u nikoho neviděl. Hlavně při těch čtyřiceti brankách. Soupeř nebyl vůbec organizovaný v obraně, v podstatě nijak nás nepřekvapil.

Včera i dnes jste vsítil čtyřicátou branku týmu. Na kolik vás to přijde v kabině?

Vyjde mě to na dvě basy piv.

V sobotu padla ta branka z nadhazovačky, bude to za příplatek?

Naštěstí ne. Teda doufám, že ne (smích). Zatím mi nebylo nic oznámeno.

Taky jste skóroval po nadhazovačce od brankáře, byl to váš životní gól?

Vyplynulo to ze situace. Občas to Milan Malina na tréninku takhle hodí, ale v zápase se mi to asi ještě nikdy nepovedlo, aby mi přihrál brankář přímo do výskoku na brankoviště. Životní gól to snad nebyl. Doufám, že přijdou i lepší. A proti lepším soupeřům.

Nemrzela vás nízká návštěvnost, zvlášť když šlo o Evropský pohár?

Tak nějak jsem to čekal, že nebude plná hala. V téhle době koronaviru, kdy každý musí mít nějaký test nebo potvrzení, to dost lidí odradí. Navíc zápas byl i v televizi. Po včerejším výsledku, kdy jsme vyhráli o dvacet, to asi taky dost lidí vzdalo a zůstalo doma. Mrzí nás to, ale bojím se, že moc vyprodaných hal teď nezažijeme.

Koho byste si přál v dalším kole poháru?

Vůbec nevím, kdo je v osudí. Hlavně ať nedostaneme někoho z Česka, ať nehrajeme s Duklou nebo Karvinou. Předpokládáme, že v tom třetím kole už nebudou takové týmy, jako byli Bulhaři nebo předtím Kypr. Tyhle zápasy nám moc nedaly. Bylo by fajn dostat třeba nějaké seveřany, ať se něco přiučíme.

Vy osobně nastupujete i v prvoligové Bystřici pod Hostýnem. Vyhovuje vám takové vytížení?

Ve skutečnosti hraju hlavně za Bystřici a jsem tam maximálně spokojený. První liga je ideální přestupní stanice mezi dorostem a extraligou. Je to lepší než naskočit hned do extraligy a nebýt vyhraný. S klubem jsme se domluvili, že tam budu hostovat, ať mám nějaké vytížení. Jezdím tam na dva tréninky týdně, jinak trénuju v Zubří.

V příštím kole extraligy zajíždíte do Maloměřic. Nebojíte se po tomhle dvojzápase podcenění?

Snad se hlavami nepřesuneme do oblak. Budeme chtít hrát rychlou házenou, kterou známe a nenechat se unést maloměřickým tempem. Hraje se tam dopoledne, na což nejsme moc zvyklí. Snad to nepodceníme jak v Novém Veselí.

DAVID JANOŠEK