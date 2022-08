„V přípravě nikdy nejde o výsledek, ale pokaždé chce každý vyhrát. Já jsem s německým turné spokojen, přineslo vše, co jsme od něj očekávali,“ zářil štěstím spokojený trenér Valachů Peter Dávid.

„Bude zase hodně dlouho trvat, než si český tým opět zahraje proti týmu první bundesligy. Kluci měli možnost vidět, jak vypadá skutečný, výkonnostní svět. Jak hráči top týmu fungují, jak lpí na detailech, jsou silní, mají mnohem větší výkonnost. A to po celých šedesát minut,“ zdůraznil Dávid, jehož výběr papírově oslabil.

Kádr sice posílil gólman Jakub Krůpa a doplnil mladý pivot Kristián Galia, syn brankáře Martina Galii, ovšem převládá kolonka odchodů, především zkušených házenkářů (Jurka, Malina, Šimon Mizera, Dokoupil a Dobeš). Ti doteď tým stmelovali a pomáhali v růstu mladých, talentovaných odchovanců. „Konec Miroslava Jurky je velká ztráta, ale jsme domluvení, že kdyby bylo potřeba, hlavně v případě většího počtu zranění, by nám pomohl. S vedením jsme se dohodli, že tým nyní dál posilovat nebudeme,“ upřesnil Peter Dávid.

Jak jste si odpočinul na dovolené?

Skvěle. Odpočinek jsem měl rozdělený na tři bloky – první spojený s oslavami 70 let tchyně na Slovensku, pak s dětmi v Německu a s manželkou poznávání krás Krkonoš. S kamarády často vyrážíme za turistikou a wellness. Ne že bych neměl rád moře, občas je potřeba nahřát kosti, ale s ženou milujeme dovolenou strávenou aktivně. Nyní jsem v průměru nachodil na horách okolo patnácti kilometrů. Jsem patřičně odpočatý a nažhavený do práce. (úsměv)

Jak jste spokojen s přípravou, co vše zásadního mimo přípravných zápasů jste absolvovali?

Po rekondičním bloku hlavně pro mladé společně pracujeme od 11. července. K dispozici mám okolo pětadvaceti hráčů širšího kádru, vše jde podle plánu.

Věnujete se něčemu speciálně?

Nejsem zastánce rozdělit přípravu jen na fyzickou, jako je běhání, posilování a herní. Snažíme se vše skloubit, aby dřina kluky bavila, vytvořili jsme rozumný mix. Dopoledne tak většinou pracujeme na kondici a síle, kde má nejvíce prostoru náš šikovný kondiční trenér Jakub Bambuch, odpoledne a večer se pak věnujeme herním věcem.

Co týmu dal či vzal trip v Německu?

Především byl svým programem velmi náročný. Současně hlavně mladým ukázal, kde ležíme, rozdílné světy. Stejně jako, kde se nachází Bundesliga, jak tam pracují a jakou výkonnost mají ti nejlepší. Ano, náš duel s celkem první bundesligy Erlangenem byl hrou kočky s myší, ale třeba proti druholigovému Grosswalstadu jsme, dokud nám stačily síly, dokázali hrát vyrovnanou partii, dokonce smazat manko šesti branek. Tým potvrdil, že má potenciál a je na čem stavět.

Utkali jste se i s celky nižších lig, dokonce jste si premiérově zahrál proti synovi. Jak to dopadlo?

Naštěstí pro mě dobře. Duel proti mému 23letému Leonovi, celku Kirtchzell, kde hraje i můj zeťák, toho času zraněný, byl pro mě hodně prestižní! Nechtěl jsem v případě prohry pak celý čas při návštěvě poslouchat uštěpačné poznámky! (smích) Syn naši jasnou výhru vzal, jak to je, jsem rád, že hraje stejně jako já s číslem 17, stejně jako já má přezdívku Dajdaj. Tu, kterou jsme ve svých 19 letech dostal v pražské Dukle.

Kde nyní házenkáře Zubří tlačí bota?

Budeme opět pracovat s mladým a perspektivním týmem. Naším cílem je opět konsolidace, pokusit se, aby další z mladých hráčů co nejdříve výkonnostně vyskočili. Prostor budou mít, věřím jim.

Chystáte na novou sezonu nějakou speciální herní věc?

Především budeme dál pilovat naše herní dovednosti. V plánu máme také nějakou ofenzivnější obranu.

Co říkáte na los poháru – turecký Izmir?

Chtěli jsme atraktivního soupeře, a půl hodiny před losem kluci v kabině vtipkovali, že by třeba brali někoho z Turecka či Kypru, kde jsou pěkná letoviska. (Smích) Nyní je jasné, že nás teoreticky čeká daleké cestování, přes dva tisíce kilometrů, proto se nyní vedení snaží dohodnout se s Turky a odehrát oba duely u nás. Máme ambice se opět dostat co nejdále, protože pro náš mladý tým to bude opět obrovská zkušenost.

S losem extraligy jste spokojen?

Tento rok je daleko lepší! Dostali jsme jedničku, dokonce dvakrát začínáme doma! Los je dobrý, ale je třeba ho využít.

Jak se vám zamlouvá zařazení Prešova do české extraligy?

Za mě hodně! Bude to fantastické oživení soutěže, změna pro diváka, navíc Prešov může porazit kohokoliv. Slovenský tým vede můj velký kamarád, už se na Prešov těším!

Co nyní kluky čeká?

Především trénink a hromada práce. V přípravě pak při pohledu na přípravné zápasy slovenské a francouzské období. Věřím, že kluci budou dál příkladně makat a na rozdíl od loňska se nám vyhnou vážnější zranění. Nyní jsou kluci v rámci možností fit!