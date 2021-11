„Dosud byla moje jediná zkušenost s modrou kartou, když ji dostal bratr v dorostencích. Tehdy v tom byl docela nevině,“ vzpomíná odchovanec Zubří Bohdan Mizera, jehož dvojče Šimon nastupuje mezi třemi tyčemi v zuberské brance.

Oba měli na konečném vítězství Robe (32:29) svůj podíl. Zatímco Šimon deptal střelce hostů, Bohdan zaznamenal v utkání hned pět branek. Přitom nastoupil až do druhého poločasu.

„Trenér mi o přestávce řekl, ať se pořádně rozcvičím, že potřebuje oživit hru. První střela se mi nepovedla, naštěstí pak se to zlepšilo,“ popsala 20letá zuberská pravá spojka.

Úvod sobotního zápasu vám příliš nevyšel, kde byla chyba?

V útoku jsme neproměňovali hodně šancí a ani v obraně to nebylo ideální. Pak jsme zlepšili obranu, Šimon nás tam podržel a hlavně v útoku jsme začali proměňovat. Druhý poločas jsme hráli dobře, z většiny útoků jsme dali gól. No a pak se to zvrhlo.

Jak jste celou situaci viděl z palubovky?

Byl tam sporný moment, kdy se pískl průraz při rychlém útoku Kopřivnice a pak se ten verdikt změnil a dostal červenou kartu náš hráč. Tam se to rozbouřilo a vystupňovalo to do strkanice. Nakonec dostal jeden kopřivnický hráč a náš Lukáš Hybner červenou i modrou kartu.

Setkal jste se někdy s takovýmto trestem?

Jednou vyfasoval modrou kartu brácha v dorostencích. Hráli jsme za B tým ve Zlíně, nebavilo nás to a moc jsme nebránili. Šimon vypěnil a začal nadávat spoluhráčům. Delegát pak řekl rozhodčím, že řval na ně a brácha za to dostal modrou kartu. Myslím, že tehdy kvůli tomu nehrál tři zápasy. Jinak jsem modrou kartu nikdy v zápase nezažil. Disciplinárka s Lukášem bude ve čtvrtek, tak uvidíme, jak dopadne. Každopádně to pro nás bude oslabení.

Minulý týden jste prohráli v Plzni, se stejným soupeřem se už příští sobotu střetnete v rámci Evropského poháru. Jak vidíte vaše šance?

Hráli jsme tam s hráči, kteří měli po zranění. Lukáš Mořkovský týden netrénoval, měl problémy se žaludkem a nemohl nic jíst. Den před zápasem měl jen těstoviny, pomalu jediné jídlo za celý týden. Jeho střelba nám pak v zápase hodně chyběla. Jinak jsme hráli vyrovnaně, až ke konci nás zlomili. Když zlepšíme útok, tak máme šanci uspět.

V čem je největší síla Plzně?

V útoku. Mají zkušené hráče, kteří se dobře rozhodují ve chvílích, kdy je to vyrovnané. Nijak nezblázní a hrají zkušeně. My máme mladý tým a ne vždy ty koncovky zvládáme.

Váš bratr Šimon se zaskvěl při nedávném reprezentačním srazu. Co jste říkal na jeho výkony?

Jsem na něj zvyklý z tréninku a ze zápasů, takže vím, čeho je schopný. Musím ale přiznat, že v tom utkání s Rakouskem mě trochu překvapil. Měl tam plno těžkých zákroků ze šestky i z pivota. Věřím, že se probojuje do nominace na Euro, přeju mu to.

Z reprezentace si dovezl solidní formu, souhlasíte?

Určitě. V Plzni měl šestnáct zákroků! S takovým počtem musíme zápasy vyhrávat. Bohužel jsme tam ale zklamali v útoku. I dnes nás několikrát podržel. Na konci zápasu se srazil s protihráčem, ale z hřiště odešel normálně, tak snad bude v pořádku.

Jste v polovině základní části extraligy, jak jste spokojený s dosavadním průběhem sezony?

Jsme celkem spokojení. Jediné body, co jsme ztratily, byla prohra ve Veselí, kde jsme měli na to zvítězit. Tahle porážka nás mrzí nejvíc. Ani zápasy s Karvinou a Plzní jsme neprohráli nějakým velkým rozdílem, ale u nich jde vidět, že jsou kvalitou ještě trochu někde jinde.

Už ve středu vás čeká předehrávka s Duklou. Jak moc těžký to bude zápas?

Nebude to jednoduché. Jsou tam dobří hráči a divím se, že v tabulce nejsou výš. Trénuje je Michal Tonar, který nás vedl v loňské sezoně a všechny nás zná. Ví, na koho si dát pozor a umí hráče na zápas dobře připravit. Bude to hodně těžké utkání, zvlášť když nám bude v obraně chybět Hybner. (dj)