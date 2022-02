Zatímco vloni se teprve rozkoukával v mužské složce, v letošní sezoně už je nedílnou součástí extraligového A týmu Zubří. „Pořád hlavně sbírám zkušenosti, ale vnímám, že má role je už jiná než vloni. Mám větší zodpovědnost,“ uvědomuje si levoruký zuberský házenkář Mazurek.

Čekali jste tak jednoznačný vývoj zápasu?

Určitě ne, protože utkání ve Veselí bylo dost těžké. Dnes jsme vstoupili do zápasu hodně koncentrovaně. Oproti utkání s Karvinou jsme zlepšili obranu, kde jsme sbírali odražené míče, brankář dobře zachytal a všechno nám klapalo. Neprohrávali jsme souboje jeden na jednoho. Díky tomu jsme mohli přecházet do první vlny a nenechali jsme si utéct začátek, jako posledně ve Veselí.

Rozhodl vydařený úvod o celém zápase?

To určitě ne. S Duklou jsme taky prohrávali o jedenáct, ale dokázali jsme to otočit. Snažili jsme se hrát naplno do konce zápasu, i když časem tempo upadalo. I kvůli fanouškům jsme nechtěli nic odchodit. Byl to pro nás důležitý zápas. Chceme jít do play-off z třetího místa a ideálně se potkat s Veselím, jak říkal na tiskovce po zápase trenér (úsměv).

Vám by také Nové Veselí v play-off vyhovovalo?

Určitě. Je to nyní asi nejlepší možná varianta, která nás může potkat. Dukla se teď třeba dost zlepšila.

V minulém zápase se zranil váš kolega na pravé spojce Bohdan Mizera. Počítáte teď s větším vytížením?

Bude na mě větší zodpovědnost, ale v týmu je ještě můj spoluhráč z dorostu Pavel Bajer, který je schopný mě kdykoliv nahradit, kdyby se mi nedařilo. Zatím u nás nastupoval spíš na křídle, ale na spojce hraje za Bystřici pod Hostýnem a je nejlepší střelec první ligy, takže kvality určitě má.

Jak to nyní s Mizerou vypadá?

Operace naštěstí dopadla dobře. Doufám, že se dá co nejdřív do pořádku. Letos už ho ale asi neuvidíme. Mají zranění kolen nějak v rodině bohužel.

Minulou sezonu jste začínal u mužů, teď jste již pevný článek A týmu. Jak se sžíváte s novou rolí?

První rok jsem sbíral hodně zkušenosti. Přišlo mi, že jsem byl na hřiště ještě hodně splašený. Teď už jsme se všichni uklidnili a sehráli se. Hodně tomu pomohl návrat Ondry Miky, který do týmu přinesl zkušenosti z Francie. Už to beru tak, že musím v zápase něco předvést. Mám větší zodpovědnost.

Extraliga se rozjela po měsíční pauze, odpočinul jste si mezi svátky od házené?

Já nejsem takový typ, co by se rád válel, takže jsem skoro pořád chodil do posilovny, plaval nebo běhal. Moc neležím, raději trénuju (úsměv). Měl jsem klid trochu od míče, hlavou jsem si od házené odpočinul.

Na co jste se v přípravě zaměřili?

V létě jsme moc nestihli kondiční přípravu, takže jsme to teď doháněli. Trénovali jsme i hru jeden na jednoho, dva na dva, ale hlavně tu kondici. Trochu nám přípravu narušil covid. Bylo nás asi deset pozitivních, museli jsme zrušit přípravný zápas. Ale rychle jsme se dostali zpět do tempa. I já jsem onemocněl, cítil jsem se hůř, byl jsem unavený, ale postupně se to lepšilo.

Co vás zaujalo na uplynulém Mistrovství Evropy v Bratislavě?

Některé obraty zápasů, co jsem nevěřil, že je možné. Třeba Francie s Dánskem. Hodně se mi líbila pravá spojka Dánska Gidsel, který měl v jednu chvíli střelbu z 36 střel 35 gólů, což bylo neuvěřitelné. V šatně jsme to nechápali. Ve finále jsem fandil Švédům a nakonec se potvrdilo, že hráli hezčí házenou. I výkon našeho reprezentačního týmu byl výborný.

Co vám z Eura dovezli zuberští reprezentanti?

Většinou vozí z reprezentace tejpy, ionťáky a takové věci, co zbydou (smích). Aby nemuseli nic zajišťovat. Tak alespoň tohle málo nám dovezli (úsměv).

DAVID JANOŠEK