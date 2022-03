„Je to přesně výsledek, ve který jsme doufali a pro který jsme si šli. Vyhrát doma je základ úspěchu nejen v play-off, ale v celé soutěži. Jsme rádi, že nás přišlo podpořit tolik lidí a že jsme udělali rázný krok k postupu do semifinále,“ popisuje 20letý talentovaný házenkář Havran.

Juniorský reprezentant navíc zaznamenal v posledních dnech další kariérní posun. Při nedávném reprezentačním srazu v Zubří poprvé nakoukl do seniorského A týmu a v přípravném utkání si dokonce zahrál proti výběru Srbska.

„Když jsem si projížděl jména soupeřů a jejich angažmá, tak jsem si říkal, že jsem se dostal do vyšší společnosti,“ dodává upřímně mladý zuberský házenkář.

V nedělním čtvrtfinálovém zápase jste se nadřeli s Novým Veselím o něco víc, souhlasíte?

Muselo si to trochu sednout. Byla tam v první půli rozháraná pasáž, kdy nás Veselští dotáhli na deset deset a dostali se do sedla. My jsme tam měli ukvapené střely, nějaké technické chyby. Dostali jsme do hry hostující gólmany. Strašně důležité bylo, že jsme se do přestávky zase utrhli na rozdíl pěti branek. Ve druhém poločase jsme náskok už jen navyšovali.

Překvapilo vás Nové Veselí něčím?

Trochu agresivnější vysunutou obranou, kdy předsouvali dva hráče. Museli jsme se na to trochu adaptovat. Když jsme sledovali video ze sobotního zápasu, tak šlo vidět, že máme zahuštěný střed, tak jsme se to snažili ve druhém zápase víc roztáhnout. Stříleli jsme víc z dálky, díky čemuž pak při dohrávání měly i křídla spojkové úhly.

Díky dvěma brzkým vyloučením kanonýra Mořkovského jste se tentokrát dostal víc do útoku. Spokojen?

Riskovat červenou kartu klíčového hráče by bylo nezodpovědné, tak jsem rád, že mi dal trenér důvěru i do útoku. Moje hlavní role je ale spíš v obraně, kde máme už sehranou trojici s Dokoupilem a Hybnerem. Trenér sází hlavně na dobrou defenzivu. Když se daří obraně, tak se pak daří i v útoku, a potom přichází výsledky.

Jak se vám regenerovalo během pouhého dne?

Je to pro mě podruhé, co hraju play-off, už vloni jsem si tak vyzkoušel, jaké to je hrát dva dny po sobě naplno. Po sobotním zápase jsme měli ledovou káď s vodou, protáhli jsme se a šli i na masáž. A pak hned do postele. V sobotu jsme ale pošetřili dost sil díky tomu, že máme širokou lavičku.

Co očekáváte od pokračování série v Novém Veselí?

Úplně jiný zápas. Vím, že je to ohraná fráze, ale ve Veselí je bouřlivá atmosféra a diváci umí vytvořit veselské peklo. Je to tým, který nic nevzdává. Jak se dostanou do laufu, je těžké s nimi hrát. V posledním zápase jsme tam prohráli, vůbec nám tam nefungovala obrana a utekl nám začátek. V útoku jsme pak museli hrát snad padesát minut sedm na šest. Nepočítám tedy s nějakou vysokou výhrou, ale samozřejmě uděláme pro to všechno.

Držíte v kabině nějaké rituály pro play-off?

Snažíme se udržet stejné rituály jako v základní části, která nám vyšla téměř perfektně. Od pátečního rána se navíc nesmíme holit. Někteří na tom budou hůř, někteří líp. Zrovna mě se to zas tak netýká, žádný vousáč ze mě nebude (úsměv).

Před týdnem jste absolvoval seniorský reprezentační sraz, jak jste si ho užil?

Hodně, byly to pro mě ohromné zkušenosti. Najednou jsem byl na hřišti s kluky, za kterými jsem si chodil pro podpisy a fotky. A teď už si za mnou chodili pro podpisy a fotky jiní. Bylo to pro mě neuvěřitelné. Jsem strašně rád, že jsem dostal tu šanci a doufám, že ji zase někdy dostanu. V prvním zápase se Srbskem jsem měl celkem dost minut na hřišti. Nemyslím si, že bych tam úplně propadal, tak jsem fakt rád, že to tak vyšlo.

Českou reprezentaci nově vede španělský trenér Sabate, jak se vám s ním spolupracovalo?

Nejvíc jsem byl zvědavý, jak bude probíhat komunikace, ale byl jsem příjemně překvapený, že tam nebyl vůbec žádný problém. Trenér Sabate už dlouho trénuje v zahraničí, takže je na to zvyklý a s angličtinou nemá problém. Z trenérského hlediska je to světová třída, taktické pokyny byly výborné a dobře se doplňovali s asistentem. Osobně se věnovali jak tahounům, tak i nám mladším.

Jak vypadaly tréninky?

Všechno bylo posunuté na vyšší úroveň, video, taktické pokyny. Obranu jsme začali trénovat úplně jinak, než na co jsme byli v Čechách dosud zvyklí. Ze zasunuté nula šestky jsme se začali víc vysouvat a hrát agresivněji.

Co vaše budoucnost, zůstáváte příští sezonu v Zubří?

Podepisoval jsem vloni smlouvu, když jsem nastupoval na vysokou školu na dobu studia, takže ještě v Zubří zůstávám. Potom se uvidí, ještě to úplně neplánuju. Studuju geografii v Olomouci, zatím to jde s házenou skloubit. Učitelé mi dost vychází vstříc, když třeba chybím týden kvůli reprezentaci.

DAVID JANOŠEK