„V sobotu se nám podařilo dobře vstoupit do zápasu, kdy jsme soupeři hned o pár gólů odskočili. Tím jsme se chytli a v podstatě to udržovali celý zápas,“ říká 23letý házenkář Hlinka.

Toho v následujících měsících čeká kromě play-off i další významná událost. „V červnu se budu ženit, takže přípravy svatby jsou v plném proudu. Už se moc těším,“ dodává s úsměvem spojka Zubří, která přišla na Valašsko vloni v lednu.

Sobotní zápas vám vyšel ve všech směrech, souhlasíte?

Asi ano. Myslím, že nám obrana fungovala velmi dobře, soupeř se těžko prosazoval. V útoku jsme byli nebezpeční ze všech postů, branky se rozprostřely. Veselí tak nevědělo na koho se zaměřit. Brankář Malina vychytal čisté šance a i ty co nemusel, což nám také pomohlo.

Před zápasem z tabulky vyplývalo, že se s Novým Veselím můžete potkat i v blížícím se play off. Ovlivnilo to přípravu na zápas?

Neovlivnilo nás to v ničem. Potřebovali jsme vyhrát dnešní utkání, abychom si upevnili třetí místo v tabulce, což se nám podařilo. Nemyslím si ani, že by Veselí dnes něco vypustilo. Hráli v podstatě ve stejném složení, v jakém proti nám nastoupili na jejich palubovce. My teď musíme tohle vítězství potvrdit v příštím zápase v Hranicích a hlavně potom v play off.

Vyhovuje vám Nové Veselí jako možný soupeř pro čtvrtfinále?

Play off je úplně jiná soutěž, je daleko tvrdší. Hraje se na tři vítězné zápasy a domácí palubovka je velká výhoda. Žádné kalkulace, jestli chytit toho nebo jiného soupeře, u nás neproběhly. Takové věci se nevyplácí.

Jaký je váš cíl pro play off?

Potřebujeme se dostat přes první kolo a pak se uvidí. Třeba se chytíme a budeme na vítězné vlně, nebo taky to bude přesně naopak. Žádný cíl určený nemáme. Chceme vyhrávat a doufám, že dojdeme co nejdál.

Kudy vede cesta k úspěchu?

Nejdůležitější bude pevná obrana, aby byla alespoň tak dobrá jako v dnešním zápase. V útoku budeme muset podávat kolektivní výkon, navzájem si pomáhat. Podle mě ale v play off vychází všechno především z dobré obrany.

Jak to s vámi vypadá na příští sezónu, zůstáváte v Zubří?

V Zubří mi po sezóně končí smlouva. S vedením klubu jednáme o možném prodloužení, ale mám i jiné nabídky. Všechno je to zatím otevřené.

Jak jste spokojen s vaším dosavadním působením v Zubří?

První půlka loňského roku pro mě byla těžká, protože jsem se hned zranil. V létě přišly posily, zkušení hráči, kteří nám mají co dát. Nějak jsme se sehráli a zatím jsem spokojený.

Jak jste si zvykl na Valašsko?

Ze začátku jsem byl párkrát překvapený (smích). Každý tým má svá specifika. V kabině máme ale dobrou partu. Všechno jde na hřišti potom líp, když si rozumíme i mimo něj.

Jak trávíte volný čas?

Když je venku pěkně, tak si rád chodím zahrát tenis. Jednou za dva tři měsíce jedu navštívit rodinu na Slovensko. Jinak žijeme se snoubenkou v Rožnově.

Kde budete mít veselku?

Na Slovensku, letos v červnu. Přípravy už jsou tak v plném proudu. Už se moc těším (úsměv).