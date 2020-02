„Dnes to byl asi náš nejhorší výkon na domácí palubovce v letošní sezóně. Mrzí nás, že jsme zklamali fanoušky, kteří se po pauze na házenou tak těšili,“ kroutí hlavou 29letý házenkář Zubří Matěj Šustáček, který s týmem nevyužil příležitosti posunout se v tabulce na druhé místo.

Kde byl dnes největší problém?

Prohrávali jsme osobní souboje v obraně i v útoku. Chyběl nám důraz, agresivita, odvaha jít do toho. Do stavu osm šest bylo ještě všechno v pořádku. Oni pak trochu vytáhli obranu a tím nás asi rozhodili. Přestalo se nám dařit, nasekali jsme plno technických chyb. Přesilovky, které jsme měli využít, jsme naopak prohráli.

Kopřivnice přes zimu posílali, nerozhodili vás její noví hráči?

Nemyslím si. Hiralda (portorický reprezentant – pozn. red.) jsme sice nikdy neviděli a nevěděli jsme, jak hraje. Ale Radka Doležela známe ze Zlína a věděli jsme, co od něj čekat. Nebylo to nic, s čím bychom si neměli dokázat poradit. Rozhodovaly jiné věci. Měli i trochu víc štěstí, že jim tak propadávaly střely, které by nemusely. Tím se dostali do laufu a naopak nás to sráželo.

Hned na začátku roku jste tak dostali facku, podobně jako ze startu sezóny v Plzni. Co jste si řekli po zápase?

Zhodnotili jsme, co v zápase bylo špatně. Každý k tomu něco řekl. První zápasy po pauze jsou vždycky trochu ošidné. Já hlavně doufám, že ta facka zafunguje stejně jako po té Plzni. Musíme teď vyhrát všechny zbylé zápasy, abychom byli tam, kde chceme být.

A to je kde?

Určitě bychom chtěli jít do playoff minimálně ze čtvrtého místa. Trochu nám nahrály výsledky tohoto kola, kdy zaváhala i Karviná s Duklou. Pro nás je teď nejdůležitější se nakopnout stejně jako po té Plzni. Udělat vítěznou sérii.

Co dnešní prohra znamená pro další vývoj před playoff?

Ideální by bylo, kdybychom si tyhle dva body vrátili na Dukle. Z těch prvních čtyř týmů máme los papírově asi nejpřijatelnější. Samozřejmě nevíme, jak budou hrát naši soupeři. Všechno může být ještě jinak.

Jak jste byli spokojení se zimní přípravou?

Hráli jsme těžká utkání na Slovensku a v Polsku. Byly to kvalitní zápasy. Pokaždé jsme hráli dva dny po sobě, abychom si už navykli na režim, který bude při playoff. Měli bychom být dobře připraveni na tuhle část sezóny. Snad ten dnešní výpadek byla jen výjimka.

V lednu se hrálo házenkářské mistrovství Evropy, nasával jste inspiraci?

Snažil jsem se dívat, ale neviděl jsem všechny zápasy. Byla to většinou pohledná utkání, i když ne všechna. Chtěl jsem, aby ve finále hrálo Norsko se Slovinskem, bohužel oba týmy v semifinále prohrály.

Kdo z hráčů vás nejvíce zaujal?

Líbilo se mi, jak hrál Karačić, i když mu finále vůbec nevyšlo. Možná trochu i kvůli tomu nakonec Chorvaté prohráli.

Co říkáte na výkony českého týmu?

Myslím, že konečné umístění docela odpovídá. Když to vezmu podle jmen hráčů, proti kterým bojovali. Určitě jsou naši trochu zklamaní, že nevyhráli víc zápasů, ale neměli to jednoduché.

Co vám z mistrovství dovezl spoluhráč Jurka?

Nic nám nedovezl, ptal jsem se ho hned, jak se vrátil. (smích) Třeba něco chystá, ale moc nevypadá (úsměv).

DAVID JANOŠEK