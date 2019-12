Nečekaně jasnou záležitostí byl extraligový duel rivalů v Karviné. Házenkáři Zubří chtěli v 15. kole potvrdit výhru z domácího měření sil, místo toho přišla vysoká porážka o sedm branek.

„Nyní máme horší vzájemnou bilanci, ale na to jsme vůbec nemysleli. V play-off se začíná znovu. Nyní jsme prohráli, ale o tolik ještě nejde,“ konstatoval po duelu křídelník Zubří a reprezentant Miroslav Jurka.

„Já jsem pyšný na náš tým, že se nechováme tak, jako někteří hráči Karviné,“ neskrýval rozčarování zkušený házenkář.

Co se konkrétně událo?

Někteří kluci nemají respekt k hráčům. Třeba Tomáši Řezníčkovi během zápasu sprostě nadávali (po tvrdém faulu Řezníčka na Zbránka – pozn. red.), a to se nedělá. Já jsem rád, že hraji v takovém týmu, v jakém hraji.

Kdy jste ztratili sobotní zápas?

Utekl nám začátek, to byl velký problém. Věděli jsme, že to bude8 tvrdé, ale nepopasovali jsme se s tím a Karvinští trestali každou naši chybu.

Nešla vám hlavně střelba…

S jedním gólem za deset minut se fakt vyhrát nedá. Celkově jsme dali málo gólů. Ještě v šatně jsme se hecovali, že to bude mít podobný průběh a musíme se na to připravit. Škoda, nevyšlo to, ale je to pořád „jen“ základní část a rozhodovat se bude v play-off.

Překvapil vás fakt, že za domácí chytal Petr Mokroš?

Já osobně jsem byl překvapený. Šikovný kluk.

Na začátku utkání stál proti vám na křídle nezvykle Michal Brůna. Zaskočilo vás to?

Na mně se tam točilo víc hráčů, takže mě to ani moc nepřekvapilo. Michal pak hrál rychlý útok, takže se přesunul blíž ke střídačce. Ale je fakt, že jsem se dnes do střelby vůbec nedostal. Celou dobu u mně stál Zbránek, s tím nejde hrát.

V této sezoně má Zubří jiný a hodně silný tým. Cílem je stále medaile?

U nás to ale bude dost o tom, jestli se nám nezraní nějaký hráč. Když nám vypadnou jeden dva lidi, budeme je těžko nahrazovat. Ještě nemáme tak vyrovnanou střídačku, jako třeba Plzeň, kde vymění hráče za jiného ze střídačky a nejde to vidět. To u nás zatím není.

KARVINÁ – ROBE ZUBŘÍ 27:20 (13:10)

Zubří: Malina, Mizera, Krůpa – Mořkovský 1, Šustáček 3, Říha, Hrstka, Hlinka 5, Mičkal 4, Jurka 3/2, Dořičák 2, Řezníček 2, Hybner, Válek, Dokoupil, Přikryl. Trenér: Poloz.

Nejvíce branek Karviné: Chudoba 9/1, Jan Užek 4, Solák 4, Gromyko 3, Zbránek 3. Rozhodčí: Fukala, Mohyla. Sedmičky: 2/2:3/2. Vyloučení: 4:3. ČK: 60. Řezníček (Z). Diváci: 1793.

Sled: 0:1, 6:1, 7:2, 8:4, 10:7, 12:9, 15:13, 18:14, 20:15, 22:18, 25:20.

DALŠÍ VÝSLEDKY 15. kola: Hranice - Nové Veselí 31:23, Lovosice – Maloměřice 38:23,

Plzeň - Dukla Praha

Kopřivnice - Jičín

Frýdek-Místek – Brno

1. Plzeň 14 12 0 2 431:353 24

2. HCB Karviná 14 11 1 2 392:336 23

3. Dukla Praha 14 11 0 3 442:352 22

4. ROBE Zubří 15 10 2 3 407:366 22

5. Nové Veselí 15 9 1 5 391:372 19

6. Kopřivnice 14 7 1 6 419:395 15

7. Lovosice 14 6 0 8 412:383 12

8. Hranice 15 6 0 9 378:388 12

9. Jičín 14 5 1 8 334:378 11

10. Handball Brno 14 5 0 9 350:368 10

11. Frýdek-Místek 14 1 0 13 307:411 2

12. Maloměřice 15 0 0 15 312:473 0