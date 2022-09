,,V porovnání s vytrvalostním závodem mi sprint sednul. Rozhodující bylo, že se mi v něm dařilo na střelnici a na trati jsem se cítil také dobře,“ pochvaloval si Richard Žitník.

Ten také popsal vývoj závodu ve sprintu, v němž si chtěl spravit náladu po vytrvalostním závodu.

,,Po startu začalo silně pršet. Déšť mi ovšem nevadil a hned v prvním okruhu jsem nasadil ostré tempo. Položka vleže se mi povedla. Minul jsem jenom 1 terč. Po trestném kole jsem na trati potkal soupeře, co startovali přede mnou a díky lepší střelbě jsem se dostal před ně. Na druhé položce vstoje jsem zariskoval a vyšlo to. Opět jsem netrefil jenom jeden terč. Do posledního běžeckého kola jsem pak dal všechno a v cíli jsem se radoval ze zisku třetího místa,“ potěšil povedený výsledek v Krkonoších Žitníka.

Z Jilemnice si biatlonisté ze zlínského regionu přivezli ještě 3 medaile. Štěpán Palla z Halenkovic skončil v kategorii Dorostenci M17 ve vytrvalostním závodu třetí a ve sprintu slavil zisk zlaté příčky. V kategorii juniorů vybojoval ve vytrvalostním závodu Jan Lušovský (Klub Biatlonu Rožnov pod Radhoštěm) druhé místo.