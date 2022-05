„Je to skvělá hráčka, ale momentálně se snažím neřešit, kdo bude stát na druhé straně kurtu. Zvládla jsem těžkou kvalifikaci a v pondělí si to půjdu hlavně užít,“ řekla skromně 185. hráčka světového žebříčku. A i ona moc dobře ví, že pařížské ovzduší je na tenisové zázraky jako dělané.

Linda Nosková

První velká premiéra na dospělém grandslamu, jak to zvládá vaše nervozita?

Musím říct, že zatím dobře. Tím, že jsem si prošla těžkou tříkolou kvalifikací, ze mě toho hodně opadalo, naopak cítím obrovský přísun sebevědomí, které budu rozhodně potřebovat. Je to skvělý pocit probojovat se do hlavní soutěže a tu tíhu okamžiku si snažím nepřipouštět.

Takže nakonec se ta kvalifikace ukázala jako důležitý předkrm, že?

Určitě, měla jsem možnost si tady kurty vyzkoušet, zahrát si velice kvalitní zápasy a obecně se tu tak nějak aklimatizovat. Troufám si tvrdit, že kdybych dostala divokou kartu rovnou do hlavní soutěže, byl by pro mě start turnaje hodně těžký. Takhle se cítím připravená na jedničku.

V prvním kole se postavíte britské hvězdičce Raducanové. Jak moc byl los vůči vám krutý?

Ani bych neřekla, že krutý, taky jsem mohla vyfasovat světovou jedničku Swiatekovou, což bylo mimo jiné skutečně ve hře. Už před samotným losováním jsem si řekla, že mi je úplně jedno, na koho v prvním kole narazím. Cílem bylo probojovat se do hlavní soutěže a ten zbytek si teď půjdu hlavně užít. Samozřejmě Emma je úžasná hráčka, vítězka grandslamu, takže to beru současně jako obrovskou čest si proti takové tenistce zahrát.

Na druhou stranu antuka není jejím pravým šálkem kávy.

To máte pravdu, ale i tak si myslím, že se na ni dokázala určitým způsobem adaptovat. Nedávno jsem viděla její zápas na turnaji v Madridu a tam se mi herně velice zamlouvala. Své stinné stránky určitě má, ostatně jako každá z nás, ale v utkání se určitě zaměřím na jiné atributy.

S čím tedy narukovat do velké premiéry? Bude hlava kompletně vyčištěná?

To si netroufám říct, abych byla upřímná. (smích) Ale ne, rozhodně do toho budu chtít jít s tím, že nemám co ztratit a mohu akorát získat. Nemít v hlavě výhru ani porážku, zkrátka se snažit předvést to nejlepší. A když si to sedne, tak věřím, že to klidně může vyjít.

Do Paříže se navíc vracíte jako juniorská šampionka loňského ročníku. Už se cítíte jako dospělá žena?

Možná tak na kurtu. (smích) Na Paříž mám však jen ty nejhezčí vzpomínky, které si snažím v klíčových chvílích připomínat. Už jsem tu myslím čtvrtým rokem, ale samozřejmě nejvíce momentů si vybavuji z loňského triumfu. Juniorského grandslamu si zpětně nesmírně vážím, ale teď nastal čas se zase posunout směrem výš, proto jsem se pokusila prorazit už mezi ženami.

Nechci si nechat plést hlavu zbytečnostmi

Jak tento skvělý vzestup vnímá rodina?

V rodině mám svou největší oporu. Fandí mi, podporují mě, tady v Paříži jsou v podstatě od začátku mé kvalifikace. Jejich přítomnost je pro mě opravdu důležitá, dodává mi sílu a já se pokusím jim to všechno vynahradit i prvním vítězstvím v hlavní soutěži.

Tenistka Linda Nosková se na přerovském betonu chystala pod vedením Tomáše Krupy na juniorský Wimbledon.Zdroj: Deník/Ivan Němeček

A co fanoušci, dorazí do pařížské metropole osobní fanklub?

Fanklub se sem určitě nechystá, ale psalo mi pár českých tenisových fanoušků na sociálních sítích, že se přijdou podívat a zafandit. To je hrozně pěkné, s podporou na tribuně se vám hnedka hraje podstatně lépe.

Linda Nosková, budoucí hvězda českého tenisu… Mediální tlak si nepřipouštíte?

Vůbec ne. Abych byla upřímná, o to, co se o mně napíše, se absolutně nestarám. Znáte to, jednou vyhrajete, hned vynáší vás do nebes, a pak druhý den prohrajete a už jste zase pod palbou kritiky. Je to takové nahoru dolů, o čem je ostatně celý tenis. Takže si nechci plést hlavu takovými zbytečnostmi, to by člověka akorát psychicky deptalo.

Když si vás v zákulisí odchytili britští novináři, musela jste valit očima, nemám pravdu?

Byla jsem malinko zaskočená, to ano. Něco takového se mi ještě nestalo, aby mě před utkáním zpovídali novináři ze země mé soupeřky. Ale to k tomu zřejmě patří, asi si musím začít zvykat. (smích)

Diváci zpět na tribunách, takže to bude premiéra se vším všudy.

O to víc se těším. Je pravdou, že jsem ještě nikdy nehrála před publikem, které by přímo hnalo mou soupeřku, což se zítra může klidně stát, ale celkově se mi před zaplněnými tribunami hraje dobře. Samozřejmě sem tam narazíte na takové ty zapálené tenisové srdcaře, ale většinou jsou to lidé, kteří to tolik neprožívají, a naopak vám vytvoří příjemnou atmosféru.