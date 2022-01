Celek z Uherského Hradiště dosud hrál jen již neexistující letní Pohár Intertoto, v němž se naposledy představil v roce 2003. Po dlouhých osmnácti letech se tak provinční klub z nejmenšího ligového města podíval do Evropy znovu. „Na kluky jsem hrdý. Pro mužstvo i celý region je to obrovský úspěch, který se možná docení až později,“ prohlásil trenér Slovácka Martin Svědík.

Ani architekt slováckého zázraku na podobný úspěch před uplynulou sezonou nepomyslel. „Sci-fi to není, ale asi si to nikdo z nás nedokázal představit,“ je přesvědčený. „Liga je dlouhodobá soutěž a pokud chcete být úspěšní, musíte podávat dobré výkony a získat opravdu hodně bodů. Navíc v covidové době to bylo ještě složitější,“ uvedl šestačtyřicetiletý kouč.

Tým se však neuspokojil a i bez nejlepšího střelce Jana Klimenta, který po konci smlouvy coby volný hráč odešel do Wisly Krakov, se i v letošním ročníku drží v tabulce nahoře a prohání Spartu, Slavii i Plzeň.

Jenom škoda, že Slovácku nevyšel dvojzápas s Lokomotivem Plovdiv. Moravané totiž po prohraných penaltách vypadli hned ve 2. předkole Evropské konferenční ligy. Po smolné porážce v Bulharsku 0:1 brankou Vlastimila Daníčka sice vyhráli domácí odvetu, duel však šel do prodloužení a v něm se skóre ani přes výraznou převahu Slovácka nezměnilo, rozhodovat musely pokutové kopy.

Hrdinou penaltového rozstřelu se stal bulharský gólman Ilko Pirgov, který chytil střely Daníčka, Holzera a Kohúta. „Na penalty vůbec nemělo dojít. Měli jsme soupeře dorazit už dřív,“ litoval zahozených šancí v normální hrací době trenér Svědík.

Zatímco Plovdiv se těšil na souboj s Kodaní, Slovácku zbyla jen česká liga. V ní ale znovu boduje, i díky novému střelci Jurečkovi útočí na evropské poháry. Po dlouhém podzimu je čtvrté, takže na jaře má zase o co hrát.

Jubilejní Barumka opět pro rekordmana Kopeckého

Odložený jubilejní 50. ročník Barum Czech Rally Zlín ovládl favorizovaný Jan Kopecký. Devítinásobný vítěz měl však velký kopec štěstí, když ještě před posledním měřeným úsekem ztrácel na talentovaného fryštáckého pilota Erik Caise 20 vteřin, ovšem na rozdíl od něj dokázal dojet do cíle.

„Cítím, že Erik si zasloužil vyhrát. Může se zdát, že nám vítězství spadlo do klína, ale takový je motorsport. Erik je ještě mladý kluk, udělal chybu na poslední vložce, toto se stává. Musí se z toho poučit. Od sobotní Pinduly kraloval, ale bohužel to nedotáhl do konce,“ pokrčil rameny 39letý donedávna ještě tovární pilot Škody motorsport Jan Kopecký, jenž se tak radoval z šestého vítězství v řadě na Barumce.

O čtyřicet vteřin za rodákem z Opočna dorazil Nor Andreas Mikkelsen, bronz bral Filip Mareš, všichni piloti Škody Fabia Rally2 Evo. „Opět se ukázalo, jak se vyplácí bojovat na Barumce do posledního kilometru. Letošní Barumka byla krásná a těžká. Co 500 metrů se podmínky měnily, v tom byla nejnáročnější, co jsem zažil. Jsem šťastný,“ vyznal se opět na Barumce třetí Mareš.

Hokejistky ze Zlínska pomohly kvalifikovat ČR na OH

České hokejové reprezentantky v domácí olympijské kvalifikaci potvrdily roli favoritek, díky výhrám nad Norskem (3:1), Polskem (16:0) a Maďarskem (5:1) si zajistily únorovou účast v Pekingu.

O postup se postaraly také rodačky ze Zlína Sára Čajanová a Natálie Mlýnková. „Nebylo to pouze o těchto třech zápasech, práce s hlavním trenérem Tomášem Pacinou trvá už dva roky. Čtrnáct dní to však pro nás byla ohromná a neuvěřitelná jízda, tréninky i zápasy jsme si obrovsky užívaly,“ zářila v listopadovém rozhovoru pro Deník Mlýnková, 20letá útočníce zámořské University of Vermont.

Svěřenkyním kouče Paciny se navíc výborně podařilo vypořádat s očekáváním domácí veřejnosti, kvalifikace se konala v chomutovské Rocknet Aréně. „Hodně se to všude propagovalo, rozebíralo. Papírově jsme byly nejsilnějším soupeřem, celý tým čelil určitému tlaku. Mohlo nás to svazovat. Všichni jsme si řekli, že alespoň po dobu turnaje budeme co nejvíce omezovat média a sociální sítě. I když se to nezdá, tak to hodně svazuje a může vytvořit zbytečný tlak,“ uvědomovala si Mlýnková.

Házenkářský vzestup Zubří

Jeden z povedených, ovšem ne hvězdných roků mají extraligoví házenkáři Zubří. Trojnásobný český šampion letos na jaře stihl po syrovém rozjezdu vybojovat páté místo, vyměnit trenéra a zajímavě rozehrát také novou sezonu.

„Chybělo nám více štěstí a v rozhodujícím pátém zápase více klidu. Zde nám asi vinou únavy odešla sportovní forma. Každopádně jsme Karvinou přinutili hrát do konce naplno. I přres čtvrtfinálové vyřazení jsme dosáhli skvělého výsledku,“ hodnotil nečekaně vyrovnanou sérii s vítězem základní části Michal Tonar, jehož výběr následně ovládl obě bitvy a radoval se z 5. příčky a poté se s Valašskem rozloučil, aby nabral směr Dukla Praha. Uvolněný trenérský post nezůstal dlouho prázdný, usedl na něj zkušený slovenský kouč Peter Dávid. S ním během léta kabinu posílil Ondřej Mika, kteří stáli za výsledkovým vzestupem týmu.

V rámci evropského poháru sice vypadl již ve 3. kole s Plzní, ovšem po podzimní části extraligy okupuje třetí místo s minimální ztrátou na favority, poslední finalisty. „K absolutní spokojenosti snad chybí jen úspěchy s Karvinou či v Novém Veselí. Realita je ale taková, že Karviná s Plzní jsou zatím o galusku před námi, každopádně z uplynulé půlsezony jsme vytěžili, co jsme mohli. Snad nám nedojde dech,“ dodal vždy dobře naladěný Peter Dávid.

OH i životní triumf Matelové v Tunisu

Po mimořádném výkonu přišel nejlepší výsledek kariéry, životní úspěch. Stolní tenistka Hana Matelová na konci října navázala na výkon Tomáše Konečného z roku 2016, když stejně jako on vyhrála turnaj světového okruhu ve dvouhře.

Česká reprezentantka přešla na turnaji WTT Contender v Tunisu přes tři hráčky elitní světové pětatřicítky až do finále, ve kterém po sedmisetové bitvě porazila Xiaoxin Yang z Monaka a zvedla s radostí ruce nad hlavu.

„Je to životní výsledek, životní zápas,“ zářila jankovická rodačka. „Je to neskutečné, já to pořád ještě nechápu, chce se mi smát a plakat zároveň,“ poslala česká hráčka zprávu z letiště, kam vyrazila hned po finálovém zápase.

Rodačka z Jankovic na Kroměřížsku se představila i na letních olympijských hrách v Tokiu. Matelová měla v prvním kole volný los. Proti Thajce Paranangové ubojovala první set, v dalších dvou byla lepší soupeřka. Čtvrtou sadu vyhrála Češka stejně jako první 11:9 a vyrovnala, ale pak měla znovu navrch soupeřka, která je na žebříčku na 88. příčce. V šestém setu dokázala 51. hráčka světa Matelová snížit na 8:9, to však bylo z její strany vše.

I tak vylepšila výsledek z brazilského Ria, kde vypadla v prvním kole.

KRÁTCE

Berani zažili bídný rok

Hokejisté Zlína na kalendářní rok 2021 nebudou vzpomínat v dobrém. I vinou pomalého rozjezdu do předchozí sezony Tipsport extraligy skončili na předposledním místě nejvyšší soutěže. Do sezony zasáhl koronavirus, ale i výrazné snížení výplat. „Stoprocentně to ovlivnilo týmový výkon. Každý v hlavách měl, že domu přinese skoro poloviční peníze. Takhle to bylo. V kabině se bohužel tyto záležitosti řešily více než samotný hokej,“ přiznal po konci sezony tehdejší kapitán Beranů Tomáš Žižka. Nesestupový ročník však nebyl dostatečně varovný. V probíhající sezoně se Berani od začátku podzimu ocitají na poslední příčce, kalendářní rok už pozičně nevylepšili.

Ševci představili nového partnera

Před letošní sezonou se pochlubili slušivými dresy, ale hlavně představili nového generálního partnera. Fotbalový Zlín od léta nově sponzoruje firma Climax, která patří k největším evropským výrobcům stínící techniky. Ševcům dá asi pět milionů korun ročně. „Poslední rok a půl nebyl jednoduchý pro žádný sportovní klub. I proto si ceníme našeho vzájemného partnerství,“ prohlásil generální manažer Fastavu Zlín Zdeněk Grygera. Ševci se loni v předstihu zachránili, ale jarní trápení odnesl odvolaný trenér Páník. Jeho nástupce Jan Jelínek si v první polovině sezony vedl obstojně. Tým pod jeho vedením získal 19 bodů a do jarních odvet vstoupí z 11. pozice.

Stantien se vrátil na Lapač

Bývalý legendární útočník Roman Stantien se na začátku roku 2021 znovu objevil na Lapači. Jen krátce po konci trenérského angažmá ve slovenském Slovanu Bratislava se postavil na lavičku Vsetína. Stantien spolu s asistenty Janem Srdínkem a Lubošem Jenáčkem dotáhli mužstvo do semifinále Chance ligy, ve kterém Vsetín ve čtyřech zápasech nestačil až na Duklu Jihlava. V dosavadním ročníku druhé nejvyšší soutěže znovu odvádí solidní práci, Valachům momentálně patří třetí místo.

Ševčík zase vede florbalové Pantery

Po předcházejících nepovedených sezonách chtějí zase do play-off. Mezi tuzemskou elitu má otrokovické superligové florbalisty dovést staronový trenér Karel Ševčík. Známý kouč, jenž působí i jako asistent u slovenské reprezentace, se k týmu v létě vrátil po třech a půl letech. „S návratem jsem problém neměl. Beru to jako určitý dluh,“ uvedl po svém příchodu Ševčík. Na podzim se Panterům dařilo celkem slušně, do nového roku jdou z desáté pozice.

Hálová i ve 40 letech dál sbírá medaile

Rozhodně nepatří do starého železa! Od léta již 40 letá zlínská atletka Kateřina Hálová nepřestává udivovat sportovní veřejnost. Po zisku bronzové medaile na zimním MČR v běhu na 800 metrů sice v létě na stejné distanci brala jen bronz, ale poté ovládla závod českého poháru v aquatlonu a následně se nominovala i na MČR v plavání! „Dokud mě to bude bavit, budu závodit. Doufám, že sportu se budu věnovat ještě spoustu let. Jestli to bude vrcholově, není důležité. Až se jednou vzbudím a řeknu si, že už se mi nechce, tak toho nechám,“ směje se atletka, učitelka a máma do rodiny Kateřina Hálová.

Erik Cais měl velkou smůlu

Smolař roku na čtyři? Cais. Mladý talentovaný automobilový závodník byl hned na dvou letošních velkých akcích velmi blizoučko životním úspěchům. K tomu největšímu byl na konci prázdnin na domácí Barum Rally. Teprve 22letý Erik Cais drtivou většinu klání ukazoval silné evropské konkurenci záda, aby mu pár kilometrů před cílem zhatila úspěch v jubilejním 50. ročníku kaluž. Podobně smolný závod zažil v listopadu v Německu na Lausitz Rallye, kde odstoupil z prvního místa pár set metrů před cílem pro poruchu. „I přese všechno to byla úspěšná sezona, ve které jsem se hodně naučil, posbíral zkušeností. Už se těším na další,“ konstatoval Cais.

Plavec Zábojník drží rekordy

V tabulkách českých plaveckých rekordů na prsařských tratích překonal legendárního předchůdce, rovněž zlínského odchovance Daniela Málka. Jedenadvacetiletý Matěj Zábojník z Neubuze na letošním evropském šampionátu v krátkém bazénu v ruské Kazani vylepšil nejlepší domácí časy na 100 i 200 metrů, skvělou formu si udržel i na konci roku, když na svém premiérovém mistrovství světa v krátkém bazénu v Abú Zabí znovu vylepšoval své dosavadní maxima, přepisoval české rekordy a rval se o finále.

Házenkářky Zlína má zvednout Vávra

Stále výsledkově přešlapují na místě, pár let nebojují o medailové příčky. Změnit tento trend má u interligových házenkářek Zlína nový trenér – před sezonou angažovaný Ivo Vávra, jenž převzal štafetový kolik od trenérské rodiny Kolářových. A po kostrbatém začátku začaly i jeho svěřenkyně na konci roku 2021 už také bodovat. „Poslední úspěchy nám nalily sílu do žil, potvrdily, že nastolený směr a práce mají smysl. Holky hodně makají a nyní se dočkávají i bodového zhodnocení,“ těší Vávru, trenéra dvanáctého celku mezinárodní soutěže.