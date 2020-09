Olympijský běh ve Valašských Kloboukách vyhráli favorité Milan Zvonek a Silvie Zvonková

Největší favorité ovládli 5. ročník Olympijského běhu ve Valašských Kloboukách.

Hlavní desetikilometrový závod vyhrál v čase 37:59 Milan Zvonek, před Michalem Vaculíkem (38:31) a Jiřím Markem (40:35). Čtvrtý skončil Roman Janku (43:03), pátý byl Radek Macka (52:53).

,,Závod se konal na cyklostezce směrem do Brumova a zpět. Poslední 2 kilometry se běžely v terénu. Závěr se běžel do kopce,“ informoval Milan Zvonek.

Ten od začátku zvolil svižné tempo, které mu zajistilo prvenství.

,,Na první místo jsem se probojoval hned po zaznění startovního výstřelu a pobyt na vítězné pozici jsem měl až do cíle pod kontrolou,“ prozradil spokojený Zvonek.

Mezi ženami v závodu dlouhém 10 kilometrů vybojovala první příčku Silvie Zvonková (43:56), před Vendulou Machučovou (46:37). Bronz brala za čas 47:03 Helena Chromeková. Eva Málková (50:27) doběhla čtvrtá a Petra Macková (56:23) obsadila pátou pozici.

Také Silvie Zvonková byla suverénní. Navíc valašskokloboucký Olympijský běh vyhrála z jeho pěti ročníků už počtvrté.

,,Bylo dusno, ale v porovnání s loňským červnem se závod dobíhal v příjemném chládku,“ upozornila Zvonková.

,,Trochu jsem však cítila únavu po zlínském Festivalovém půlmaratonu. Bylo to tím, že jsem čtyři dny netrénovala a také tím, že jsem ve Zlíně v jednom momentu špatně došlápla a díky tomu mám nateklý kotník. Běžet se ale dalo. Jenom jsem si musela dávat větší pozor v terénu,“ pronesla v cíli Silvie Zvonková.

Ve Valašských Kloboukách v rámci Olympijského běhu uspořádali také pětikilometrový závod. V něm v mužích získal první příčku Jan Surovec (21:37). Mezi ženami se ze zisku prvního místa radovala Eliška Čechová (28:43).

BIATLON

V Zubří si v pondělí v areálu Březovce zazávodí biatlonisté

Město Zubří v pondělí 28. září pořádá 1. ročník Biatlonového závodu svobody. Závod se koná v areálu Březovce. Vypsáno jsou 2 kategorie mužů (do 39 let, nad 39 let), 2 kategorie žen (do 34 let, nad 34 let) a po 3 kategoriích pro chlapce a dívky (u obou pro ročníky narození 2011 – 2012, 2008 – 2010 a 2005 – 2007).

Dospělí poměří síly v 4kilometrovém závodu rozloženém do 5 okruhů. V něm je čekají 4 střelby. 2 vleže a 2 vstoje. Děti budou závodit v závodu dlouhém 1,2 kilometru rozloženém do 3 okruhů. V něm si dvakrát zastřílí vleže. Oba závody startují intervalově.

Start prvního závodu je v 9.30 hodin.

Startovné je do neděle 27. září pro dospělé 200 Kč, pro děti 100 Kč. V pondělí dospělí zaplatí 300 Kč a děti 150 Kč. Všichni účastníci v cíli dostanou medaili.

PROGRAM BIATLONOVÉHO ZÁVODU SVOBODY V ZUBŘÍ 2020:

8:30 zahájení prezentace

9:00 zkušební střelba – děti

9:30 start závodu dětí

11:00 zkušební střelba – dospělí

11:30 start závodu dospělých

14:00 vyhlášení výsledků

CYKLISTIKA

V sobotu se na Valašsku koná závod horských kol Polický okruh

V sobotu 26. září se uskuteční závod horských kol Polický okruh. Ten je zároveň Memoriálem Ley Menšíkové. Pořadatelé připravili čtyři tratě. Nejmenší děti do 5 let si zazávodí 450 metrů, starší děti na delších tratích. Hlavní 20kilometrový závod s celkovým převýšením 650 metrů, rozložený do pěti okruhů, se pojede po polní, lesní cestě, ale také po chodníku a louce. Ten odstartuje v 15 hodin.

Start první kategorie v Polici u Valašského Meziříčí je u místní klubovny ve 12 hodin. Startovné je do čtvrtku 24. září 250 Kč, v den závodu 300 Kč.

Loni Polický okruh vyhrál v čase 49:25 Lukáš Václavek (Kolovna KM – BT Morkovice), před Janem Mlčákem (Cyklosport Hranice, 51:27). Na bronzové příčce do cíle dojel Martin Duřpek (Alarm Instal Team Vsetín, 52:42).

HOKEJ

Hokejoví junioři Zlína po skalpu Kladna neuspěli na ledě pražské Sparty

Na cenný výsledek dosáhlo v 5. kole Juniorské hokejové ligy akademií mladé mužstvo zlínských beranů. Ševci vyhráli v Kladně 6:2.

,,Důležité bylo, že se nám povedl nástup do zápasu. V 7. minutě jsme vedli 2:0. Také ve zbytku střetnutí jsme byli produktivní v koncovce. Kladno ale bylo v ofenzívě také nebezpečné. My jsme však byli pozorní v obraně. A když bylo potřeba, tak jsme se mohli spolehnout na Tobiáše Synka v bráně,“ potěšil skalp kvalitního soupeře forvarda Zlína Dominika Lužu.

V 6. kole berani prohráli na ledě Sparty Praha 3:4. ,,Ve vyrovnaném utkání jsme byli málo důrazní před oběma brankami. Šance jsme si vytvářeli, ale někdy nám v koncovce chybělo štěstí,“ konstatoval po duelu se zvučným soupeřem Luža.

V neúplné tabulce po 6. kole patří týmu PSG Berani Zlín 8. místo.

Další dvě utkání odehraje zlínský celek v domácím prostředí. V pátek 25. září se od 15 hodin střetne s Mladou Boleslaví. V sobotu 26. září v 12.30 hodin vyzve Liberec.

Výsledky 5. a 6. kola:

RYTÍŘI KLADNO – PSG BERANI ZLÍN 2:6 (1:2, 0:2, 1:2)

Branky Zlína: Sebera 2, Frömel 2, Luža 2.

SPARTA PRAHA – PSG BERANI ZLÍN 4:3 (1:1, 2:1, 1:1)

Branky Zlína: Mikulík, Sebera, Frömel.

PSG Berani Zlín: Synek, Šarman – Holík, Hoferek, Velikovský, Bednařík, Mikulík, Reidl – Broža, Chludil, Handl, Laciga, Martinec, Dřímal, Masař, Babeliak, Luža, Sebera, Kozubík, Frömel.

NOHEJBAL

V Mrlínku se bude hrát Hodový nohejbalový turnaj trojic

TJ Mrlínek pořádá v sobotu 26. září 5. ročník Hodového nohejbalového turnaje trojic. Ten se koná ve sportovním areálu Pod duby. Začátek turnaje je v 8.30 hodin. Rozhodující zápasy se odehrají mezi 13. a 15. hodinou. Pořadatelé předpokládají, že se na mrlínské asfaltovém kurtu představí 8 až 10 trojic. Hrací systém bude upravený podle počtu přihlášených týmů.

Loňský 4. ročník Hodového nohejbalového setkání v Mrlínku vyhrála trojice Vít Tkadlčík, Zbyněk Uličný a Daniel Novák. Na stříbrné příčce skončili Dominik Duchoň, Ondřej Motal, Michal Adámek. Třetí místo obsadili Jaroslav Otáhal, Luboš Žaloudík, Martin Žaloudík.

TENIS

Jaromír Vičan ze Zašové vybojoval v Brně v Grand Slamu Gratcl Cup postup do semifinále

Sedm hráčů ze Zlínského kraje postoupilo do osmifinále tenisového turnaje padesátníků Gratcl Cup v Brně.

V antukovém podniku ve dvouhře, jehož se zúčastnilo 24 hráčů, zařazeném do české veteránské série Senior’s Tour 2020, hraném jako Grand Slam, se na brněnské antuce v areálu tenisového klubu v Komárově, nejvíc dařilo Jaromírovi Vičanovi z Zašové. Ten vybojoval postup do semifinále.

Vičan v osmifinále překonal Petra Poláka ze Zlína, ve čtvrtfinále si poradil se Štitňanem Ladislavem Matušincem, v semifinále podlehl pozdějšímu vítězi domácímu Pavlovi Tůmovi.

,,Až na duel s Tůmou se mi v turnaji dařilo. Semifinále domácí tenista zvládl takticky. Trpělivě si od základní čáry připravoval útok, který na síti úspěšně zakončoval. Tůmovi se dařily i prohozy a loby,“ konstatoval po partii o postup do finále Jaromír Vičan.

Dobré výsledky si zaknihovali i Jan Nahodil z Valašských Klobouk a Ladislav Matušinec (Štítná nad Vláří). Oba matadoři z Valašska v turnaji skončili až ve čtvrtfinále.

Matušince v duelu o semifinále vyřadil Jaromír Vičan a Nahodil v souboji o postup mezi čtyři nejlepší hráče prohrál s Josefem Táborským z Vyškova.

,,Ve čtvrtfinále se Zapletalem jsem čekal na Liborovy chyby. V semifinále už byl Táborský ve výměnách jistější,“ uznal Jan Nahodil.

V Brně uspořádali také soutěže útěchy. V Turnaji velké útěchy (o 9. místo) Josef Hnaníček (Štítná nad Vláří) ve finále vyhrál nad Milanem Rolincem z Opatovic 6:4, 6:2.

Ve finále Turnaje malé útěchy (o 17. místo) si zlínský Dušan Machala poradil s Pavlem Saturkou z Jihlavy 6:3, 6:2.

VÝSLEDKY HLAVNÍ SOUTĚŽE GRATCL CUP V BRNĚ 2020:

Osmifinále: Miroslav Petružela (Daskabát u Olomouce) – Peter Mišík (Ilava) 6:2, 7:6, Pavel Tůma (Brno) – Milan Rolinc (Opatovice) 6:4, 6:2, Jaromír Vičan (Zašová) – Petr Polák (Zlín) 6:4, 6:2, Ladislav Matušinec (Štítná nad Vláří) – Karel Křen (Luhačovice) 6:3, 4:6, 10:1, Josef Táborský (Vyškov) – Zdeněk Strohalm (Grygov) 6:3, 6:4, Jan Nahodil (Valašské Klobouky) – Libor Zapletal (Lhotka u Zlína) 6:3, 6:4, Jan Neubauer (Dub nad Moravou) – Anatoliy Pavlenko (Ukrajina) 6:3, 6:3, Petr Handlíř (Brno) – Josef Hnaníček (Štítná nad Vláří) 6:3, 7:5.

Čtvrtfinále: Tůma – Petružela 7:6, 6:4, Vičan – Matušinec 6:2, 6:2, Táborský – Nahodil 6:3, 6:3, Handlíř – Neubauer 6:3, 6:4.

Semifinále: Tůma – Vičan 6:3, 6:4, Táborský – Handlíř 4:6, 3:2 skreč.

Finále: Pavel Tůma – Josef Táborský 6:2, 6:2.

TRIATLON

Radima Grebika na cestě za dobrým výsledkem v premiérovém závodu v kariéře ve Světovém poháru přibrzdil defekt

Radim Grebik (Titan Trilife Zlín) si poprvé v kariéře zazávodil ve Světovém poháru v triatlonu. Minulý víkend v závodu ITU Triathlon Word Cup 2020 v Karlových Varech obsadil v čase 2:02:31 šestačtyřicáté místo. Zvítězil Vincent Luisi z Francie (1:52:14), před Portugalcem Vasco Vilacou (1:52:20). Bronzovou pozici vybojoval Jelle Greens z Belgie (1:52:34).

Závod se konal na tratích olympijského triatlonu složené z 1500 metrů plavání, 40 kilometrů cyklistiky a 10 kilometrů běhu.

,,O tom, že budu ve Světovém poháru startovat, jsem se dozvěděl tři dny před závodem,“ byl příjemně překvapený Radim Grebik.

Vsetínský triatlonista ve službách zlínského klubu Titan Trilife karlovarský závod začal bez respektu a těšil se na nejlepší triatlonovou školu.

,,Ta přišla hned v plavecké části. Boj o první bójku doprovázelo velké nasazení. Na začátku závodu se každá pozice počítala. První depo jsem pak proběhl v těsném závěsu větší hlavní skupiny. Ale i v cyklistice se první metry jely hodně rychle. Bohužel už v průběhu prvního okruhu jsem měl defekt. Díky němu jsem se propadl v průběžném pořadí. Do závěrečného běhu jsem však vybíhal s úsměvem. Hřálo mě totiž vědomí, že obohacený spoustou zkušeností dokončím svůj první závod v kariéře ve Světovém poháru,“ užíval si světový olympijský triatlon v nejznámějším českém lázeňském městě Grebik.

Den před Světovým pohárem se v Karlových Varech uskutečnil i Český pohár v olympijském triatlonu. Tento závod se konal na tratích 0,7 – 20 – 5 kilometru.

V něm si reprezentanti Titan Trilife Zlín zaknihovali několik povedených výsledků. 1. místo vybojovali Radim Grebik (kategorie juniorů), Daniel Tkáč (muži 40 – 49 let) a Zdeněk Orner (muži nad 60 let). Zisk bronzové příčky potěšil Terezu Svobodovou (ženy 20 – 29 let). Filip Václavík obsadil 8. pozici v mužské kategorii 20 – 29 let. A osmá skončila i Barbora Vojtěšková v kategorii dorostenek.