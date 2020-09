V zářijovém zlínském dvoumílovém běhu se očekávají kvalitní časy

Klub Sri Chinmoy Marathon Team Zlín v sobotu 5. září pořádá sedmý letošní dvoumílový běh.

Závod dlouhý 3,2 kilometru odstartuje před budovou Madal Bal v Přílukách v 9 hodin.

Prezentace probíhá mezi 8.30 a 8.55 hodinou. Dobrovolné startovné je 20 Kč. Zazávodit si můžou všechny věkové kategorie mužů i žen. Na 800 metrů dlouhé trati mají možnost poměřit síly také děti.

,,Dětem skončily prázdniny a dospělým pomalu končí období, ve kterém si nejvíc vybírali letošní dovolené. Proto na startu očekávám početnější účast, než tomu bývalo v červenci a srpnu,“ předpokládá jeden z organizátorů Andrej Višněvský.

,,Na začátku září jsou navíc příznivější klimatické podmínky, než v předcházejících dvou měsících. Proto by nejlepší běžci na přílucké trati mohli zaběhnout kvalitní časy,“ tuší Višněvský.

Loňský zářijový Běh na 2 míle ve Zlíně vyhrál domácí Andrej Višněvský (10:34). V ženách zvítězila časem 13:58 Agnikana Šenkýřová. Oba jsou reprezentanti pořádajícího klubu Sri Chinmoy Marathon Team Zlín.

Mužský traťový rekord ve zlínském dvoumílovém běhu drží domácí Jan Kolárik z týmu Edhouse.cz. Ten 2. března 2019 pokořil čas 9:51. Mezi ženami je traťovou rekordmankou z 6. září 2014 Agnikana Šenkýřová (Sri Chinmoy Marathon Team Zlín), jež před šesti lety zaběhla čas 11:59.

BIATLON

V závodech v letním biatlonu v Rožnově pod Radhoštěm vybojovali reprezentanti Halenkovic 12 prvních příček

Celkem 222 mladých biatlonistů si zazávodilo v Kvalifikačním regionálním závodu Českého poháru žactva v letním biatlonu v Rožnově pod Radhoštěm. Nejúspěšnějším klubem v Lyžařském areálu Bučiska byl oddíl Biathlon Halenkovice. Jeho reprezentanti na Valašsku vyhráli 12 závodů. Libor Železník, Samanta Petrášová, Štěpán Palla a Michaela Mikešová dokonce ovládli vytrvalostní závod i stíhací závod. Z domácího Klubu biatlonu Rožnov pod Radhoštěm se ze zisku prvních příček radovali ve stíhacím závodu Ella Mičolová, Jakub Jirsák a Nela Lušovská.

GALERIE VÍTĚZŮ KVALIFIKAČNÍHO REGIONÁLNÍHO ZÁVODU ŽACTVA V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM 2020:

Vytrvalostní závod (12 kategorií, 118 biatlonistů):

Libor Železník, Samanta Petrášová (oba Biathlon Halenkovice), Ondřej Pop (Vsetín Bobrky), Šárka Juřenová (Biathlon Halenkovice), Vojtěch Macalík (Ostrava), Kateřina Badurová (Orlová), Filip Pop, Tereza Riedlová (oba Vsetín Bobrky), Ondřej Hubáček (Biathlon Halenkovice), Adéla Štefanová (Ostrava), Štěpán Palla, Michaela Mikešová (oba Biathlon Halenkovice).

Stíhací závod (12 kategorií, celkem 104 biatlonistů):

Libor Železník, Samanta Petrášová (oba Biathlon Halenkovice), Ondřej Pop (Vsetín Bobrky), Lucie Mikešová (Biathlon Halenkovice), Daniel Danihelka (Břidličná), Ella Mičolová (Rožnov pod Radhoštěm), Lukáš Binder (Střelka Brno), Michaela Hrabcová (Biathlon Halenkovice), Jakub Jirsák (Rožnov pod Radhoštěm), Nela Lušovská (Rožnov pod Radhoštěm), Štěpán Palla, Michaela Mikešová (oba Biathlon Halenkovice).

BADMINTON

Ve Slavičíně pořádají badmintonový turnaj amatérů. Prvenství obhajují Roman Müller s Marošem Flakem

Ve Slavičíně v sobotu 5. září pořádají 2. ročník turnaje amatérů v badmintonu. Turnaj podporovaný městem Slavičín se bude hrát v místní sportovní hale.

O prestižní výsledky a zajímavé ceny se bude bojovat ve dvouhře mužů, čtyřhře mužů a čtyřhře žen.

První výměny budou k vidění od 8.45 hodin. Prezentace končí v 8.30 hodin. Startovné je 150 Kč. V něm je pro každého účastníka zahrnuté občerstvení.

Hrací systémy všech tří soutěží se určí podle počtu přihlášených hráčů a hráček.

Přihlášky přijímá Eva Malatinská na telefonu 730 616 434, nebo na emailové adrese malatinska.eva@gmail.com.

Na Valašsku očekávají účast 25 až 30 badmintonistů.

V loňském premiérovém ročníku badmintonového slavičínského turnaje se hrála pouze soutěž ve čtyřhře. V ní zvítězili Roman Müller s Marošem Flakem. Stříbrnou příčku vybojovali Marian Celec s Evou Malatinskou, třetí místo obsadili František Kisel s Janem Kočišem.

CYKLISTIKA

V Zašové se ve Ski areálu Veselá pojede třetí závod Valašského MTB poháru

V sobotu 5. září se uskuteční třetí závod v cross country letošního Block Valašského MTB poháru. Ten se koná v Ski areálu Veselá v Zašové. Pořadatelé připravili závody pro 19 kategorií od srážedel až po veterány a veteránky. Start dětských závodů je v 10.15 hodin. Ženy odstartují svůj závod v 13.30 hodin, muži v 14.30 hodin. Prezentace pro dětské kategorie probíhá mezi 9. a 10. hodinou. Pro ostatní kategorie mezi 10. a 12. hodinou.

Startovné je pro děti při online registraci 150 Kč, na místě v den závodu 200 Kč. Pro dospělé kategorie při online platbě 200 Kč, na místě při prezentaci 250 Kč.

PROGRAM BLOCK VALAŠSKÉHO MTB POHÁRU V ZAŠOVÉ 2020:

10:15 Odrážedla (2016 a mladší)

10:25 Přípravka 1 kluci (2014 a 2015)

10:35 Přípravka 1 holky (2014 a 2015)

10:50 Přípravka 2 kluci (2012 a 2013)

11:05 Přípravka 2 holky (2012 a 2013)

11:25 Předžáci (2010 a 2011)

11:27 Předžačky (2010 a 2011)

12:00 Mladší žáci (2008 a 2009)

12:02 Mladší žákyně (2008 a 2009)

12:25 Starší žáci (2006 a 2007)

12:27 Starší žákyně (2006 a 2007)

13:30 Kadeti (2004 a 2005)

13:32 Kadetky a juniorky (2002 až 2005)

13:32 Ženy 1 (1985 až 2001)

13:32 Ženy 2 (1984 a starší)

13:30 Junioři (2002 a 2003)

14:30 Muži 1 (1990 až 2001)

14:32 Muži 2 (1975 až 1989)

14:32 Muži 3 (1974 a starší).

TENIS

Jaromír Vičan v Petružela Cupu prohrál až ve finále s Petrem Vrbou

Jaromír Vičan ze Zašové postoupil do finále tenisového turnaje Petružela Cup 2020.

Matador z Valašska v antukovém podniku v Lipníku na Bečvou zařazeném do české série Senior’s Tour 2020, pro hráče nad padesát let, ve kterém si zahrálo 23 tenistů, v osmifinále porazil Brňana Petra Handlíře, ve čtvrtfinále po těžkém boji udolal Josefa Táborského (Vyškov), v semifinále si poradil s Miroslavem Petruželou z Daskabátu u Olomouce, v zápase o první místo prohrál s domácím Petrem Vrbou.

,,V osmifinále proti Handlířovi předváděl Vičan profesorský tenis. Největší zbraně Brňana tvrdý servis a voleje eliminoval přesnými riterny a povedenými prohozy. Ve čtvrtfinálovém duelu s Táborským byl tenista ze Zašové fyzicky zdatnějším hráčem. Vičan zvládl také souboj s Petruželou, když veterána z Daskabátu u Olomouce udolal pestrou hrou. V semifinále se tenistovi z Valašska dařily i kraťasy. Ve finále s Vrbou už ovšem Jaromíru Vičanovi po čtyřech těžkých předcházejících zápasech chybělo agresivní pojetí. Domácí hráč navíc souboj o první příčku zvládl skvěle takticky,“ informoval o výkonech nejlepšího tenisty z našeho regionu v letošním Petruželově Cupu ředitel turnaje Jan Nahodil.

Na Olomoucku byli úspěšní i další tenisté ze Zlínského kraje. Dušan Machala ze Zlína vybojoval postup do semifinále a Karel Křen z Luhačovic si zahrál čtvrtfinále.

V Lipníku nad Bečvou uspořádali také Soutěž velké útěchy (o 9. místo). V ní ve finále Michal Chytil (Lipník nad Bečvou) zdolal Jana Nahodila (Valašské Klobouky) 6:1.

,,Chytil byl hodně nepříjemným soupeřem, který se v turnaji s přibývajícími duely rozehrál k velmi dobrým výkonům. Já jsem se v utkání snažil o co nejlepší výsledek, ovšem podstatně mladší tenista s kvalitním forhendem se nedal na domácím kurtu porazit,“ konstatoval po finálové partii v Soutěži velké útěchy Nahodil.

VÝSLEDKY ROZHODUJÍCÍCH ZÁPASŮ TURNAJE PETRUŽELA CUP 2020:

Čtvrtfinále: Miroslav Petružela (Daskabát u Olomouce) – Karel Křen (Luhačovice) 6:2, Jaromír Vičan (Zašová) – Josef Táborský (Vyškov) 7:6, Petr Vrba (Lipník nad Bečvou) – Jan Neubauer (Dub nad Moravou) 6:0, Dušan Machala (Zlín) – Peter Mišík (Ilava) 6:4.

Semifinále: Vičan – Petružela 6:2, Vrba – Machala 6:3.

Finále: Petr Vrba – Jaromír Vičan 6:2.

TENIS

V šestém turnaji ATP Valašska budou mít tenisté v Luhačovicích taxík zdarma

V neděli 6. září se koná poslední šestý letošní turnaj ve dvouhře na okruhu ATP Valašska. Turnaj se uskuteční na pěti antukových kurtech v areálu tenisového klubu v Luhačovicích.

Hrát se nejprve bude skupinovým systémem. Nejlepší dva tenisté z každé skupiny postoupí do vyřazovacích zápasů. Hráči, kteří ve skupinách skončí na třetím a čtvrtém místě si zahrají Soutěž útěchy.

Začátek je v 9 hodin. Prezentace končí o patnáct minut dřív. Rozhodující duely budou k vidění mezi 14. a 16. hodinou.

Startovné je 350 Kč. V něm je zahrnutý pronájem kurtů, míče, věcné ceny a kávička, nebo nápoj.

Luhačovičtí pořadatelé pro tenisty připravili i jedno příjemné překvapení.

,,Všichni účastníci turnaje mají možnost parkovat před pizzerii Rimini u vlakového nádraží. Odtud je ke kurtům v areálu tenisového klubu v Luhačovicích odveze zdarma taxík. Také po skončení turnaje hráče odveze taxík zdarma k jejich autům,“ prozradil ředitel turnaje Jan Nahodil.

TRIATLON

Olympijský Hulmen zakončí na Kroměřížsku triatlonovou sezonu

Klub Aspot Hulín v sobotu 5. září pořádá 5. ročník Olympijského Hulmena.

Závod bude probíhat na tratích s olympijskými distancemi složené z 1500 plavání, 40 kilometrů cyklistiky a 10 kilometrů běhu.

,,Plavat se bude v hulínském koupališti, cyklistika se pojede na okruhové trati mezi Hulínem, Záhlinicemi, Tlumačovem a Otrokovicemi. Závěrečný běh je rozložený do 5 okruhů v hulínském parku poblíž koupaliště,“ podal základní informace jeden z domácích pořadatelů Rostislav Burda.

V podniku, který je posledním pátým letošním závodem Okresního poháru v triatlonu na Kroměřížsku Triseries 2020, je vypsáno 5 kategorií pro muže, 3 kategorie pro ženy, dále pak kategorie pro juniory a kategorie pro juniorky. Bojovat se bude také o přeborníka a přebornici Hulína. Na Hané si zazávodí i smíšené štafety.

Start závodu je v areálu koupaliště v Hulíně v 9 hodin. Prezentace probíhá mezi 7.30 a 8.30 hodinou. Startovné je pro jednotlivce 500 Kč, pro štafety 900 Kč.

Po skončení závodu proběhne nejprve vyhlášení výsledků Olympijského Hulmena a poté vyhlášení celkových výsledků Triseries 2020

V loňském roce Olympijského Hulmena vyhrál Petr Cívela z Příbora (1:58:21). V závodu žen zvítězila Brňačka Tereza Tůmová (2:19:42).

TRIATLON

Prvenství v triatlonovém Trnavském kolíkovi obhajují Tomáš Minařík a Veronika Brázdová

V Podkopné Lhotě, Trnavě u Slušovic a okolí se v neděli 6. září koná 13. ročník lidového triatlonového závodu O trnavského kolíka.

Ten je složený ze 100 metrů plavání, 1 kilometru běhu a 10 kilometrů cyklistiky.

Plavat se bude v rybníku v Podkopné Lhotě, běh se poběží mezi Podkopnou Lhotou a Hostincem na Rozcestí v Trnavě, cyklistika se pojede na trati mezi Trnavou, Slušovicemi, Bílou Hlínou, Neubuzí, Všeminou, Miluchovem s cílem opět u Hostince na Rozcestí v Trnavě.

Start u rybníka v Podkopné Lhotě je ve 12 hodin. Prezentace probíhá mezi 10. a 11. hodinou. Registrace všech triatlonistů ale končí už v sobotu 5. září ve 23 hodin a 59 minut. Startovné je 200 Kč.

Pořadatelé letos vyhlásili 10 kategorií. Pro muže do 50 let, muže nad 50 let, ženy do 50 let, ženy nad 50 let, juniory, juniorky, starší žáky do 14 let, starší žákyně do 14 let, děti do 11 let a děti do7 let.

V Trnavě na startu očekávají zhruba 100 příznivců sprint triatlonu.

V loňském roce prvenství v mužích vybojoval Tomáš Minařík z kašavského Valachbajk Teamu, který na rychlé trati dosáhl času 31:44. V ženách se ze zisku zlaté příčky radovala reprezentantka stejného týmu Veronika Brázdová z Kroměříže, jež závod vyhrála v čase 41:10.