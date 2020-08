Silvie Zvonková obsadila v běhu do vrchu na Vršatec bronzovou pozici

Silvie Zvonková obsadila bronzovou příčku ve 37. ročníku horského krosu Pruské – Vršatec. V 8,5kilometrovém závodu s převýšením 591 metrů, který byl mezinárodním mistrovství Slovenska v běhu do vrchu a byl zařazený také do Českého poháru v běhu do vrchu, dosáhla času 50:43. Zvítězila v čase 46:09 Lucia Kovalančíková z Dukly Banská Bystrica Stříbrnou pozici vybojovala Rebeka Gabčíková (ŠKP Žilina, 49:18).

Zvonová na Slovensku zároveň vyhrála závod v kategorii žen ročníku narození 1971 – 1985.

,,Závodu na trati mezi Pruským a Vršatcem jsem se v minulosti dvakrát zúčastnila jako doprovod a fanoušek manžela Milana. Letos jsem si ho chtěla také vyzkoušet,“ přiznala Silvie Zvonková.

Organizátoři známého krosového podniku v běhu do vrchu na Slovensku letos trochu pozměnili trať. Zrušili prudkou pasáž po louce, ale prodloužili ho o jeden kilometr.

,,Nevím, co bylo horší,“ nedokázala s nadsázkou posoudit reprezentantka Valašských Klobouk.

Zvonková si však s nástrahami trati poradila.

,,Brzy po startu jsem se probojovala na třetí pozici. Úvodní čtyři kilometry jsem měla na dohled před sebou Gabčíkovou. Ta se mi později vzdálila. Navíc se na mě dotahovala Kateřina Gundová. Krosařka z Handlové mě pak v posledním seběhu před cílem dokonce předběhla. Ovšem v následném prudkém stoupání jsem ji za vydatné podpory diváků znovu předběhla a definitivně jsem se od ní odpoutala,“ potěšil výkon i výsledek v cíli na Vršatci Zvonkovou.

,,Takový typ závodu jsem běžela poprvé. Nevěděla jsem, co od toho mám čekat. Bylo to náročné, ale parádní. Zvlášť, když na mě v cíli čekala moje rodina. Proto to bylo pro všechny příjemně strávené odpoledne. Potěšil mě i náš půlroční syn Oskar, který sdílí naše rodinné nadšení pro sport,“ užívala si pobyt na Slovensku Silvie Zvonková.

Běhu Pruské – Vršatec se zúčastnil i její bratr Marek Babulík. Ten skončil v závodu v kategorii mužů ročníku narození 1981 – 2000 díky času 52:56 na 24. místě.

ATLETIKA

V Tylovské dvacítce byl suverénní vytrvalec ze Zubří Tomáš Štverák

Tomáš Štverák (TJ Gumárny Zubří) dominoval v 5. ročníku Tylovské dvacítky, když v dvacetikilometrovém závodu v okolí Rožnova pod Radhoštěm, zaběhl čas 1:35:03. Druhý v pořadí Lukáš Koudelka z AK Drnovice byl v cíli 7 minut a 14 sekund pomalejší. Třetí skončil v čase 1:43:58 domácí Miroslav Pšenica. Další reprezentant TJ Gumárny Zubří Libor Petřek (1:45:17) byl čtvrtý a Martin Skřivánek (AK Drnovice) bral za čas 1:47:48) páté místo.

,,Závod na Valašsku byl rozložený do dvou okruhů a běžel se po místních komunikacích a také po polních a lesních cestách,“ prozradil Tomáš Štverák.

Ten se Tylovské dvacítky zúčastnil podruhé v kariéře. Poprvé hned v jejím prvním ročníku v roce 2016, kdy rovněž zvítězil. Před čtyřmi lety v ní dosáhl času 1:41:25.

,,Letošní účast v Rožnově pod Radhoštěm jsem bral jako tempový trénink a přípravu na další závody. Plánoval jsem však běžet rychle a chtěl jsem překonat traťový rekord. První kolo jsem ale ve velkém horku přepálil. Nicméně nakonec se mi můj záměr podařilo splnit. Se svým výkonem jsem proto spokojený a výsledný čas mě mile překvapil,“ trochu se divil a zároveň se radoval v cíli vytrvalec ze Zubří Štverák.

V Rožnově pod Radhoštěm se ještě konal desetikilometrový závod. Ten vyhrál v čase 49:51 Martin Klesa, před o 1 minutu a 51 sekund pomalejším Petrem Šimůnkem. Třetí byl Martin Chumchal (57:57). Mezi ženami byla na desetikilometrové trati nejrychlejší Markéta Majkusová (55:47), před Ivetou Mikundovou (1:4:05). Na bronzové příčce doběhla Martina Roubalíková (1:08:18).

BIATLON

V Rožnově pod Radhoštěm se bude bojovat o tituly v letním biatlonu

O víkendu si na Valašsku přijdou na své příznivci biatlonu. Český biatlonový svaz pořádá v Rožnově pod Radhoštěm kvalifikační Regionální závod Českého poháru, který je mistrovstvím Zlínského kraje žactva v letním biatlonu. V místním lyžařském areálu Bučiska se bude zároveň bojovat O pohár starosty Rožnova pod Radhoštěm. V sobotu 5. srpna je na programu od 15.30 hodin vytrvalostní závod. V neděli 6. srpna začíná v 11 hodin závod ve sprintu se skupinovým startem. V obou se bude závodit ve 12 kategoriích.

PROGRAM KVALIFIKAČNÍHO REGIONÁLNÍHO ZÁVODU ČESKÉHO POHÁRU V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM 2020:

Sobota 15. srpna:

13:00 – 13:30 Prezentace všech biatlonistů, výdej startovních čísel.

13:40 Porada vedoucích.

14:00 – 15:15 Nástřel zbraní.

15:30 Start vytrvalostního závodu.

Neděle 16. srpna:

8:30 – 9:00 Prezentace všech biatlonistů, výdej startovních čísel.

9:10 Porada vedoucích.

9:30 – 10:45 Nástřel zbraní.

11:00 Start závodu ve sprintu se skupinovým startem.

NOHEJBAL

Ondřej Kůrka, Michal Homola a Petr Gargulák obhájili prvenství v nohejbalovém turnaji v Bystřičce

Tým Hnědé Trenky složený s hráčů z extraligového klubu NK Austin Vsetín Ondřeje Kůrky, Michala Homoly a Petra Garguláka, zvítězil ve 20. ročníku nohejbalového turnaje pro výkonnostní družstva Bystřičská smeč. Druhá skončila prvoligová Slavia Trnava (Dušan Ifka, Radoslav Loskot, Matúš Rácik), bronz získala trojka Záguří (Tomáš Mikula, Martin Kawulok, Rudolf Stařičný ml.).

,,Kůrka, Homola a Gargulák obhájili loňské prvenství v turnaji ve výkonnostní kategorii v Bystřičce. Také letos vítězové podávali kompaktní výkony. Vynikali hlavně pestrým útokem,“ prozradil jeden z účastníků nohejbalových soubojů na Valašsku Petr Čunek.

Turnaj pro rekreační družstva v Bystřičce vyhrál tým Mistři ČR a taťka (David Dvořák, Matěj Kubový, Dalibor Dvořák, Vít Zgarba). Zbylé medailové pozice obsadili reprezentanti Valašského Meziříčí. Stříbro bral VAMOS (Lukáš Mikulenka, Libor Kamas, Ondřej Gaďourek, Josef Šafář). Třetí příčku vybojovali Špekouni (Daniel Žitník, Přemysl Bílý, Ondřej Žitník).

,,Vítězové měli sestavu složenou ze dvou mladíků David Dvořáka a Matěje Kubového a dvou zkušených matadorů Dalibora Dvořáka a Víta Zgarby. Jejich sehraný tým uspěl díky pestrému útoku postavenému na dvou smečařích. Dařila si jim i nahrávka,“ chválil nejlepší tým v turnaji pro rekreační trojice v Bystřičce Čunek.

V tradičním a oblíbeném letním nohejbalovém turnaji v Bystřičce si letos v obou soutěžích zahrálo 20 trojic.

TENIS

Libor Zapletal vyhrál na Slovensku tenisovou Velkou cenu Záhoria

Regionální hráči ovládli mezinárodní tenisový turnaj Jašek Cup ve Velké Ceně Záhoria. Podnik na Slovensku pro hráče nad 50 let v Moravském Svätém Jánu, zařazený do české veteránské série Senior’s Tour 2020, vyhrál Libor Zapletal ze Lhotky u Zlína. Ten ve finále porazil luhačovického Karla Křena. Bronzovou příčku vybojoval Jan Nahodil z Valašských Klobouk. Čtvrtý skončil domácí matador z Moravského Svätého Jána Cyril Krajčír.

,,Zapletal ve finále oplatil Křenovi porážku ze základní skupiny. Matador ze Lhotky u Zlína si v souboji o první příčku trpělivě připravoval útok, který úspěšně zakončoval. Křen po celý průběh turnaje sázel na hru od základní čáry a čekal na chyby soupeřů. Já jsem v utkání o třetí místo hraném ve velkém vedru s Krajčírem udělal míň nevynucených chyb. Důležité body jsem získával přes soupeřův forhend,“ informoval o zajímavém tenisovém turnaji na Slovensku Jan Nahodil.

VÝSLEDKY TURNAJE JAŠEK CUP VE VELKÉ CENĚ ZÁHORIA 2020:

Základní skupina:

Křen – Zapletal 6:2, Nahodil – Krajčír 7:5, Zapletal – Krajčír 7:6, Nahodil – Křen 7:5, Zapletal – Nahodil 6:1, Křen – Krajčír 6:2.

O. 3. místo: Nahodil – Krajčír 13:11.

Finále: Zapletal – Křen 15:9.

TENIS

Na antuce ve Vsetíně se bude hrát tenisový turnaj ve čtyřhře

Na šesti antukových kurtech v tenisovém areálu TK Zbrojovka Vsetín se v neděli 16. srpna koná otevřený turnaj tenisových amatérů ve čtyřhře Valašské letní debly Open. Podnik je vloženým turnajem v letošním okruhu ATP Valašska pro hráče nad 20 let.

Zajímavé měření sil začíná v 9 hodin. Prezentace probíhá od 8.15 do 8.45 hodin. Startovné je 300 Kč.

Hrát se nejprve bude skupinovým systémem. Nejlepší dva páry z každé skupiny postoupí do vyřazovacích zápasů. Semifinálové duely a finálové utkání jsou na programu mezi 14. a 16. hodinou. Turnaje se zúčastní maximálně 24 deblových dvojic.

Vítězství ve Valašských deblech Open v roce 2019, v turnaji hraném v Brumově, vybojoval pár z Trenčína Martin Kačáni, Radoslav Meravý. Slováci ve finále kvůli bouřce po prvním setu ukončeném zápase porazili luhačovické duo Martin Plášek, Kamil Malota 6:4.

TENIS

V Mrlínku se bude hrát 8. ročník tenisový turnaje amatérů ve čtyřhře

V Mrlínku u Bystřice pod Hostýnem se v sobotu 15. srpna koná 8. ročník tenisového turnaje ve čtyřhře amatérů. Začátek je v tenisovém areálu Pod duby, v 9 hodin. Prezentace končí v 8.45 hodin. Hrací systém bude upravený podle počtu účastníků. Rozhodující zápasy se odehrají mezi 13. a 15. hodinou.

,,Bojovat se bude o diplomy a hlavně o prestiž. Nejlepší páry budou odměněny drobnými cenami od místních sponzorů,“ prozradil jeden z pořadatelů Pavel Hynek.

Prvenství v loňském 7. ročníku turnaje vybojoval debl Radim Dostál, Zdeněk Charvát mladší. Stříbrní skončili Vojtěch Sadil s Tomášem Duchoněm, třetí místo vybojovala dvojice Dominik Duchoň, Jaroslav Otáhal.

TENIS

V Kroměříži na antukových kurtech na Bajdě v neděli pořádají vzpomínkový turnaj Johnny Cup

V neděli 16. srpna se v Kroměříži uskuteční 20. ročník tradičního a mezi tenisty oblíbeného antukového turnaje Johnny Cup. Ten se bude hrát jako vzpomínka na bývalého člena klubu Bajda Kroměříž, tragiky zesnulého Jana Dynku.

Vypsány jsou čtyři soutěže ve čtyřhrách (baby a mladší žáci, registrovaní hráči, neregistrovaní hráči mix a veteráni). Hrací systém bude upravený podle počtu přihlášených deblů v jednotlivých soutěžích.

Začátek turnaje je v 8 hodin. Rozhodující zápasy jsou na programu mezi 14. a 16. hodinou.

Ve všech soutěžích se očekává účast zhruba 25 až 30 párů.

Loni populární kroměřížský tenisový Johnny Cup vyhráli v soutěži registrovaných párů dvojice Dillenz – Kavan, turnaj neregistrovaných dvojic duo Malcher – Vodáková, v soutěži veteránů vybojovali prvenství pár Lendel – Lendelová a turnaj dětí ovládla Sofie Gregorová.

VOLEJBAL

V Karolince se bude hrát volejbalový Memoriál Oldřicha Křivého

TJ Sokol Karolinka v sobotu 15. srpna v areálu místní sokolovny pořádá 24. ročník volejbalového turnaje družstev. Ten bude zároveň Memoriálem Oldřicha Křivého. Turnaj se bude hrát na čtyřech antukových hřištích. Na Valašsku se uskuteční turnaj mužů a turnaj žen.

Začátek je v 9 hodin. Prezentace končí v 8:30 hodin. Startovné je 600 Kč na tým.

Pořadatelé připravili také pestrý doprovodný program. Kromě chutného občerstvení ještě bohatou tombolu a večer i za nepříznivého počasí diskotéku. Navíc zájemci mohou přespat v místní tělocvičně.

Loni se oblíbeného letního turnaje v Karolince zúčastnilo 7 mužských týmů a 7 ženských družstev.

TRIATLON

Reprezentant Titan Trilife Zlín Vojtěch Bednarský ovládl Hradecký terénní triatlon

Vojtěch Bednarský (Titan Trilife Zlín) vyhrál 17. ročník Hradeckého terénního triatlonu. V závodu konaném na trati složené ze 400 metrů plavání, 19 kilometrů jízdy na horském kole a 4 kilometrů běhu, dosáhl času 1:05:55. Stříbrný skončil Ondřej Petiška z SK RN Hradec Králové, který byl v cíli o dvaapadesát sekund pomalejší. Třetí příčku získal Jihočech Tomáš Strnad (1:06:51).

,,Po plavání jsem byl šestý. Ale v průběhu 10. kilometru cyklistiky jsem se ve výjezdu do prudšího kopce probojoval do čela a na první příčce jsem pak zůstal až do cíle,“ upozornil na rozhodující moment závodu Vojtěch Bednarský.

,,Do Hradce Králové jezdím rád. Letos mi však připadalo, že kolo bylo v porovnání s minulými roky technicky náročnější. Navíc na trati běhu přibylo několik trailových úseků,“ všiml si Bednarský.