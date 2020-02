Zkuste si zaběhnout na trati mezi Prusinovicemi a Tučapy Rohálovskou desítku

Prusinovice – Tradiční zimní běžecký svátek na Holešovsku se rychle blíží. Předposlední sobotu v únoru se v Prusinovicích koná už 27. ročník Rohálovské desítky. Závod se poběží na obrátkové trati mezi Prusinovicemi a Tučapy.

Registrace do jednoho z nejkvalitněji a nejpočetněji obsazeného silničního závodu v Česku je už spuštěná. Tým pořadatelů vedený bývalým skvělým českým vytrvalcem Ondřejem Němcem od začátku ledna přijímá přihlášky. Registrovat se je možné na webových stránkách Rohálovské desítky (www. rohalovska10.cz).

Startovné je do 9. února 250 Kč. V den závodu 300 Kč. ,,V něm je zahrnutá zdravotní a pořadatelská služba, startovní číslo, měření časů a zpracování výsledků čipovou technologií, originální hrníček z Rusavské keramiky, nášivka a tradiční guláš. Předem přihlášení běžci budou zařazení do závodnické tomboly,“ zve do Prusinovic ředitel závodu Ondřej Němec.

Účastnický limit v hlavním desetikilometrovém závodu je 600 běžců. Ten v Prusinovicích odstartuje 22. února ve 12 hodin. V rámci Rohálovské desítky se konají také dětské závody.

BIATLON

Jakub Štvrtecký vybojoval na juniorském mistrovství světa stříbrnou medaili ve sprintu

Velké Karlovice – Jakub Štvrtecký vybojoval na juniorském mistrovství světa v biatlonu v desetikilometrovém závodu ve sprintu stříbrnou medaili. Ve švýcarském Lenzerheide nestačil pouze na obhájce zlata Vebjörna Söruma z Norska. Třetí příčku obsadil Bělorus Dzmitry Lazouski.

,,Ve švýcarských Alpách jsem se chtěl s juniorskou kategorii co nejlíp rozloučit. To se mi také podařilo,“ pochvaloval si Štvrtecký.

Tomu se závod povedl. Po střelbě vleže byl však až jedenáctý, po stojce šestý, ale v cíli stříbrný.

,,Úspěch mi zajistila bezchybná střelba a vystupňované tempo v závěru závodu,“ radoval se rodák z Velkých Karlovic Štvrtecký.

FOTBAL

V sobotu budou fotbaloví veteráni v Bystřici pod Hostýnem už podvacáté bojovat v turnaji O pohár Bystřického kozla

Bystřice pod Hostýnem – V sobotu 8. února se v Bystřici pod Hostýnem koná 20. ročník halového fotbalového turnaje hráčů nad 40 let O pohár Bystřického kozla. Ten se bude hrát ve sportovní hale Sušil.

Kromě dvou domácích týmů se ho ještě zúčastní mužstva Lukova, Dřevohostic, Mrlínku, Rajnochovic, Holešova celek z Mělnicka Horní Počáply.

,,Turnaj se nejprve bude hrát ve dvou základních skupinách. Nejlepší dva kolektivy z každé skupiny postoupí do rozhodujících utkání o první příčku. Bojovat se bude i o 5. místo a o 7. místo,“ informuje jeden z pořadatelů Radim Ernest.

Začátek turnaje je v 8 hodin. Semifinálové duely a finálový zápas budou k vidění mezi 15. a 17. hodinou.

Prvenství obhajuje Lukov, který v loňském roce ve finále porazil Bystřici pod Hostýnem. V základní hrací době utkání skončilo 1:1. V penaltovém rozstřelu lukovský tým zvítězil 3:2.

HOKEJ

Junioři Zlína ve Vítkovicích ani na ledě brněnské Komety nebodovali

Zlín – Bez bodového zisku začali druhou část sezony hokejoví junioři Zlína.

V první utkání skupiny D DHL Superpoháru zlínský tým prohrál ve Vítkovicích 0:2. ,,Ve vyrovnaném utkání oba týmy dobře bránily. Proto bylo, jasné, že zápas ovlivní první branka. Tu v jednačtyřicáté minutě vstřelily po ráně Krejsy Vítkovice. A protože jsme se ani ve zbytku střetnutí nedokázali prosadit v koncovce, tak jsme duel prohráli,“ konstatoval útočník beranů Sebastian Fajkus.

Ve druhém souboji mladí ševci prohráli na ledě Komety Brno 4:5. ,,I v oslabené sestavě jsme podali dobrý výkon. S kvalitním soupeřem se nám podařilo třikrát vyrovnat na 1:1, 3:3 a 4:4. Ale za stavu 4:4 jsme hned v dalším střídání v 58. minutě dostali z hokejky Kowalczyka gól na 5.4 a na ten už se nám nepodařilo odpovědět,“ mrzela těsná ztráta Fajkuse.

Výsledky 1. a 2. kola DHL Superpoháru:

VÍTKOVICE – PSG BERANI ZLÍN 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

KOMETA BRNO – PSG BERANI ZLÍN 5:4 (1:1, 3:2, 1:1)

Branky Zlína: Sebera, Luža, Weintritt, Fajkus.

Zlín: Kořének, Šarman – Jarošek, Reidl, Holík, Jaroněk, Bednařík, Mikulík, Pavlas – Handl, Sebera, Weintritt, Lekeš, Kozubík, Luža, Richard Hrazdira ml., Dobiáš, Fajkus, Chludil.

STOLNÍ TENIS

Filip Král vybojoval ve stolně tenisových přeborech v Postřelmově bronzovou medaili ve dvouhře

Chropyně – Filip Král (TJ Chropyně) vybojoval ve dvouhře mužů v Přeborech Olomouckého kraje jednotlivců ve stolním tenise 2020 bronzovou medaili. Nasazená turnajová čtyřka Král v Postřelmově v rozhodujících zápasech zdolal ve čtvrtfinále Ondřeje Skalského a v semifinále prohrál s Jakubem Olejníkem. V duelu o 3. místo překonal Bořka Otáhala (všichni SK Přerov). Singlového turnaje se zúčastnilo 45 stolních tenistů.

,,V duelu se Skalským jsem měl pevnější nervy v koncovce rozhodující páté sady. Proti Olejníkovi jsem však neměl šanci na úspěch. Jakub byl lepším a jistějším hráčem. Celý semifinálový zápas předváděl útočný stolní tenis a udolal mě pestřejší hrou. V utkání o třetí místo proti Otáhalovi jsem měl větší vůli po vítězství. Navíc Bořek po jasně prohraném prvním setu ve druhé sadě zápas za stavu 3:0 skrečoval,“ informoval Filip Král.

V přeborech se na Olomoucku představili i další reprezentanti TJ Chropyně. Josef Plšek, Aleš Grmela i Tomáš Grmela ovšem vypadli hned po úvodních zápasech.

Nositelé chropyňských barev získali na severu Moravy ještě jednu medaili. Ve čtyřhře mužů skončili na bronzové pozici Filip Král s Josefem Plškem. Ti ve čtvrtfinále přešli přes Petra Rybára s Otou Slavíkem (KST město Albrechtice, Sokol Vrbno pod Pradědem). V semifinále je vyřadili pozdější vítězové Bořek Otáhal s Michalem Paláskem (SK Přerov).

,,Přerovští soupeři hráli výborně. Nekazili výměny, proto nás zaslouženě porazili. My jsme si však dali za cíl skončit v deblu na stupních vítězů. To se nám také podařilo,“ byl spokojený i s bronzovým kovem jeden z členů úspěšného chropyňského páru Josef Plšek.

STOLNÍ TENIS

Vsetín hostí céčko Sokola Hradec Králové a tým z Hostinného

Vsetín – Po dvou měsících se zase bude o víkendu ve Vsetíně hrát druhá liga ve stolním tenise. Valaši ve sportovní hale v základní škole na Trávníkách v sobotu 8. února od 15 hodin změří síly s céčkem Sokola Hradec Králové. V neděli 9. února na Valašsko přijede mužstvo Tatranu Hostinné. Tento zápas začíná v 10 hodin.

Vsetínský kolektiv si víc věří na Královéhradecký tým. ,,Východočeši jsou hratelným soupeřem. Kromě Karla Bráta mají v sestavě velmi mladě hráče. A Matyáš Lebeda, Janovský, Hušek a Martin Jirásek mladší se dají porazit. Proto bychom měli využít domácího prostředí k zisku důležité výhry,“ plánuje nezkušenější stolní tenista v sestavě Vsetína Štefan Sagáčik.

V duelu s Hostinným, které má na soupisce Zavorala, Voňku, Rýgla, Šplíchala a Miffka, čeká domácí družstvo určitě těžší práce. ,,Celek z Trutnovska je v nedělním zápase favoritem. My však šestému týmu tabulky nedáme nic zadarmo. V zápase budeme od začátku do konce bojovat a také v partii s kvalitním týmem se chceme prosadit,“ potěšil by i v nedělním duelu bodový přísun Sagáčika.

TENIS

Tenisoví matadoři si v sobotu v Rožnově pod Radhoštěm zahrají turnaj zařazený do české veteránské série Senior´s Tour 2020

Rožnov pod Radhoštěm – Druhý ročník mezinárodního tenisového turnaje ve dvouhře amatérů nad 50 let Rožnov Cup 2020 pořádají v sobotu 8. února v Rožnově pod Radhoštěm. Hrát se bude na třech kurtech s umělým povrchem v tenisové hale Synot Typ Hall.

Začátek podniku zařazeného do letošního českého okruhu Senior´s Tour Open, je v 9 hodin. Prezentace probíhá mezi 8.15 a 8.45 hodinou.

,,Startovné je 600 Kč. V jeho ceně je zahrnutý pronájem kurtů, míče, poháry, věcné ceny a také snídaně a oběd,“ informuje ředitel turnaje Jan Nahodil.

Ten očekává, že se na Valašsku naplní kvalifikační limit 16 tenistů z Moravy, Čech a Slovenska.

,,Hrát se nejprve bude skupinovým systémem. Nejlepší dva hráči z každé skupiny postoupí do vyřazovacích zápasů. Semifinálové duely a finálové utkání jsou na programu mezi 14. a 16. hodinou,“ prozradil ještě Nahodil.

Loňský první ročník turnaje v Rožnově pod Radhoštěm vypsaný pro hráče nad 60 let ovládl Jaromír Vičan. Matador ze Zašové ve finále porazil Jana Nahodila z Valašských Klobouk 6:2.