Region – Na přelomu roku 2019 a 2020 se konalo několik zajímavých sportovních akcí. V nich se reprezentantům Zlínského kraje dařilo.

ATLETIKA

Tomáš Blaha skončil v Silvestrovském běhu v Přerově na stříbrné pozici

Kroměříž – Veterán Tomáš Blaha (AK Kroměříž) vybojoval druhé místo ve 42. ročníku Silvestrovského běhu v Přerově, když dosáhl v 7,5kilometrovém závodu rozloženém do tří okruhů, času 25:40. Vítězný Petr Kučera z Grymova byl v cíli o dvanáct sekund rychlejší. Bronzový skončil Václav Škoda (AD Team Přerov, 26:22).

,,Na mém výkonu se projevil spánkový deficit, protože v noci před závodem se mi špatně usínalo. Nicméně po startu jsem se dlouho držel ve vedoucí tříčlenné skupině. V průběhu čtvrtého kilometru jsem ale nestačil na tempo Kučery ani Škody. V úvodu třetího kola jsem však Václava Škodu předběhl. Dva kilometry před cílem jsem začal stahovat náskok i Petra Kučery. Ovšem vytrvalec z Grymova můj atak odrazil,“ popsal vývoj Silvestrovského běhu v Přerově Tomáš Blaha.

Poslední den v loňském roce se v Přerově dařilo také Janě Sichálkové z Holešova, která v závodu žen obsadila díky času 33:10 rovněž druhou příčku. Vyhrála favoritka Simona Grulichová (AK Drnovice, 32:48), třetí byla Barbora Punge Puchalská (SK Přerov, 38:21).

ATLETIKA

Reprezentanti klubu Titan Trilife Zlín ovládli 50. ročník Běhu do vrchu Ráztoka – Pustevny. Závod v Beskydech vyhrál Radim Grebik

Zlín – Reprezentanti klubu Titan Trilife Zlín si podmanili 50. ročník Běhu do vrchu Ráztoka – Pustevny.

První příčku v závodu dlouhém 5,7 kilometru s převýšením 400 metrů, vybojoval díky času 24:36 Radim Grebik. Druhé místo získal se ztrátou pětaosmdesáti sekund Pavel Hradil. Václav Bednarský skončil čtvrtý (26:24) a Filip Václavík pátý (26:41). Dominanci zlínských běžců narušil pouze Martin Holiš. Člen týmu Běžecký areál Pustevny obsadil v čase 26:14 bronzovou pozici.

,,Závodu se startem v Trojanovicích a cílem na Pustevnách jsem se zúčastnil potřetí v kariéře. Letos při něm byly příznivé klimatické podmínky. Moc to neklouzalo a na trati nebylo ani moc sněhu,“ prozradil Radim Grebik.

Pozdější vítěz zvolil vyčkávací taktiku. ,,První kilometr jsem se nenechal strhnout tempem největších soupeřů. Čelo jsem sledoval z povzdálí. Zrychlil jsem až u rozcestí Na Vyhlídce. Potom už jsem se na první pozici osamostatnil a na zlaté příčce jsem pak zůstal až do cíle,“ upozornil na klíčový moment spokojený Grebík.

Tomu se v Beskydech líbilo. ,,Potěšila mě i pamětní medaile se vzorem Radegasta. Tu dostal každý účastník v cíli,“ chválil ještě pořadatele Radim Grebik.

Mezi ženami brala za čas 32:03 Tereza Svobodová stříbrnou příčku. Lucie Miklišová skončila pátá (33:32). Vyhrála Veronika Srníčková z Veřovic (31:24).

Tradiční prosincový závod v Beskydech startoval u hotelu Ráztoka v Trojanovicích. Jeho cíl byl u horní stanice lanové dráhy na Pustevnách. Do cíle ve všech kategoriích doběhlo 261 běžců.

ATLETIKA

Sobotní Trailový Běh Tří králů se poběží na okruhu mezi Otrokovicemi a Žlutavou

Otrokovice – Kesbuk Team v sobotu 11. ledna pořádá v Otrokovicích 4. ročník Trailového běhu Tří králů. Prezentace závodu dlouhého 10 kilometrů rozloženého do dvou okruhů, bude probíhat v ulici Moravní a Karla Čapka v areálu Kynologického klubu, od 8 do 10 hodin. Na stejném místě bude start hlavního závodu v 10.35 hodin. Od 10.45 hodin pořadatelé ještě připravili pětikilometrový závod.

V obou jsou vypsané 4 mužské a 3 ženské kategorie. Už od 10 hodin si na zkrácených tratích od 100 metrů do 1200 metrů zazávodí podle věku také děti.

Trať povede na okruhu z areálu otrokovického Kynologického klubu směrem na Žlutavu a zpět.

První příčku v roce 2019 v hlavním Trailovém běhu Tří králů v Otrokovicích vybojoval Jiří Klement z Lubné (Dressme.cz, 47:58). Mezi ženami zvítězila Jana Žaludková (Cyklogat Malenovice, 1:00:55). Pětikilometrový závod vyhráli Filip Vabroušek (AK Zlín, 24:34) a Lucie Skřivánková (Mattoni Freerun Zlín, 31:35).

FUTSAL

Futsalisté Zlína postaví taktiku proti Baníku Ostrava na aktivním a agresivním pojetí

Zlín – Futsalisty Zlína čeká o víkendu po krátké vánoční pauze další důležitý druholigový zápas. V sobotu 11. ledna ve 14. kole soutěže vyzvou na domácí palubovce ve sportovní hale Datart Baník Ostrava. Výkop duelu s atraktivním soupeřem je ve 20 hodin.

,,Ostravský Baník zatím nezažívá nejlepší sezonu. Jeho výsledky jsou jako na houpačce. V tabulce mu aktuálně patří až osmá příčka,“ prozradil univerzál domácích Pavel Krajča mladší.

Zlínský kolektiv říjnové utkání v Ostravě vyhrál vysoko 8:3. ,,To však neznamená, že nám hosté v sobotu dají něco zadarmo. Baník, který má hru založenou na nacvičených kombinacích a postupném přechodu do útoku, kterému se do sestavy vrátila velká opora Marek Neumann, má kvalitní mužstvo. V letošním ročníku druhé ligy ale dostává hodně branek,“ všimli si ve Zlíně.

Reprezentanti Baťovy univerzity nechtějí doma ztrácet body. ,,Zápas proto budeme hrát aktivně. Abychom Ostravě zabránili hrát její nacvičené akce, tak taktiku postavíme na aktivním a agresivním pojetí,“ plánuje Krajče mladší.

Toho těší, že za zlínské mužstvo už nastoupí brankářská jednička Roman Vitásek, který se vrátil z Běloruska.

HOKEJ

Mladí zlínští berani porazili Salzburg. O cenný skalp rakouského týmu se postaral v prodloužení Matěj Sebera

Zlín – O překvapení se v neděli postarali hokejoví junioři Zlína, kteří ve 30. kole turnaje O pohár DHL porazili Salzburg 4:3 v prodloužení.

Beranům se povedla první třetina. V 10. minutě je poslal do vedení v přesilovce Holík a v 16. minutě jim zajistil po pohotové ráně dvoubrankový náskok Jarošek. Ve třiadvacáté minutě to bylo po další využité přesilovky po teči Fajkuse už 3:0. Teprve potom se dostal ke slovu rakouský celek. Ovšem až v devětatřicáté minutě vstřelil jeho první gól Christian Obu. Ve třetí části se hostům podařilo vyrovnat na 3:3. O cenný skalp ševců se postaral už po 12 sekundách prodloužení po úniku Matěj Sebera.

,,Až na dvě zbytečné chyby, po kterých Salzburg v závěru utkání srovnal stav na 3:3, jsme hráli dobře v obraně. Navíc se nám po celý průběh zápasu dařilo napadat rozehrávku soupeře. Důležité také bylo, že jsme se dokázali prosazovat v přesilovkách,“ potěšil skalp kvalitního mužstva útočníka Zlína Sebastiana Fajkuse.

PSG BERANI ZLÍN – EC RED BULL SALZBURG 4:3 (2:0, 1:1, 0:2 – 1:0) v prodloužení

Branky Zlína: Holík, Jarošek, Fajkus, Sebera.

Zlín: Kořének (Hamrla) – Jarošek, Riedl, Holík, Jaroněk, Mikulík, Pavlas – Handl, Sebera, Weintritt, Lekeš, Podešva, Kozubík, Luža, Hrazdira, Dobiáš, Fajkus, Frömel, Chludil.

HOKEJBAL

Malenovičí veterání vybojovali v Mamut Cupu v Žilině šesté místo

Malenovice – Šesté místo obsadili hokejbaloví veteráni Malenovic na mezinárodním mistrovství Slovenska Masters, kterým byl turnaj Mamut Cup 2019 v Žilině. Malenovické mužstvo na žilinské ploše postupně prohrálo s Kladnem, týmem Leaders Bratislava, domácí Žilinou, Považskou Bystricí i Martinem.

,,Pro nás už bylo úspěchem, že jsme se na turnaj kvalifikovali. Nicméně v součastném období řešíme generační problém. Chybí nám totiž mladší hráči. Proto se nám proti kvalitním týmům nedařilo,“ vysvětloval generální manažer Čamlíků Jiří Nerád.

,,Kladno mělo silný a sehraný tým. Nejblíže k výhře jsme byli v následném souboji s Bratislavou. V něm měl na konci zápasu tutovou šanci Hamrlík. Tu však neproměnil a z následného protiútoku jsme z hokejky Križana inkasovali jediný gól. V partii se Žilinou jsme stačili ještě vyrovnat na 1:1 a 2:2. V závěru utkání už nám ale rychle ubývaly síly. Únava se na našich výkonech projevila i v duelech s Považskou Bystricí a Martinem. Poslední dvě střetnutí jsme ovšem odehráli v oslabené sestavě, protože několik našich opor muselo ze Slovenska z pracovních důvodů odjet,“ uvedl ještě Nerád.

VÝSLEDKY MALENOVIC V MAMUT CUPU 2019:

ACS Malenovice – Poldi Kladno 2:4 (Koutský, Hofrichter), ACS Malenovice – Leaders Bratislava 0:1, ACS Malenovice – HBC 07 Žilina 2:5 (Hamrlík, Karásek), ACS Malenovice – HBC DT Považská Bystrica 0:6, ACS Malenovice – Goldspart Martin 1:7 (Hofrichter).

Sestava Malenovic: Labský – Chmela, Penner, Michal Kubis, Horňák, Minařík – Hofrichter, Hamrlík, Karásek, Marek Večeřa, Král, Koubský, Sloboda, Fryšták, Katona, Hanzlík, Nerád.

MALÁ KOPANÁ

Prvenství v turnaji ve Francově Lhotě obhájili Rafani ze Vsetína. Stříbro vybojovali Blackoši ze Štítné nad Vláří

Francova Lhota – Mužstvo Rafanů ze Vsetína zvítězilo v 5. ročníku halového turnaje v malé kopané FEMO Cup ve Francově Lhotě. Stříbrnou příčku vybojoval mladý tým ze Štítné nad Vláří FC Blackoši, na třetím místě skončil domácí kolektiv FC 69. Čtvrtou pozici obsadil další celek z Francovy Lhoty FOFO. Turnaje se zúčastnilo 10 mužstev.

Rafani ve finále porazili Blackoše až v dodatkovém penaltovém rozstřelu.

Nejlepším brankářem byl vyhlášený František Brlica (FC 69 Francova Lhota), cenu pro nejlepšího hráče získal David Dulík (Rafani Vsetín).

,,Rafani u nás obhájili první příčku z loňského roku. A i letos vsetínský tým splnil roli největšího favorita v turnaji. Zkušený vítězný celek předváděl chytrý fotbal. V základní skupině ovšem Rafani podlehli Blackošům 0:4. Ostatní duely včetně finále však kolektiv ze Vsetína zvládl dobře takticky. V duelu o první místo mu ale bylo nakloněné štěstí. Překvapením byly výkony Blackošů. Mladé běhavé mužstvo ze Štítné nad Vláří s výborným gólmanem Tomášem Pjajkou zdobila velká vůle po úspěchu,“ hodnotil oba finalisty jeden z pořadatelů Tomáš Filák.

,,My jsme chtěli turnaj vyhrát. V základní skupině se nám ale příliš nedařilo. Ve vyřazovacích utkáních jsme se ale díky zvýšené bojovnosti zlepšili. Hodně nám pomohl technický útočník Jan Surovec, který střílel důležité branky,“ dodal gólman bronzového týmu v turnaji, opora domácího celku FC 69, František Brlica.

VÝSLEDKY ROZHODUJÍCÍCH ZÁPASŮ V FEMO CUPU 2019:

Semifinále: FC Blackoši – FOFO 4:1, Rafani – FC 69 2:1.

O 3. místo: FC 69 – FOFO 6:0.

Finále: Rafani – FC Blackoši 1:1, penalty: 3:2.

Sestava Rafanů: Martin Mydlář, Jan Dobeš, René Zuzaňák, David Dulík, Jakub Maček, Vladimír Surovec, Adam Smilek.