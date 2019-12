Tomášovi Navrátilovi, Martině Novotné, Tomášovi Blahovi a Bronislavovi Matouchovi se na trati mezi Hodonínem a Skalicí dařilo

Kroměříž – Dva reprezentanti AK Kroměříž byli vidět ve 29. ročníku silničního 12,5kilometrového běhu Hodonín – Holíč – Skalica. V tradičním prosincovém mezinárodním závodu obsadil Tomáš Navrátil v čase 41:07 páté místo. Veterán Tomáš Blaha skončil díky času 43:33 na třinácté příčce. Zvítězil Ukrajinec hájící Demolex Bardejov Oleksandr Matviichuk (38:23), před Jiřím Homoláčem z Univerzity Brno (39:00). Třetí byl další ukrajinský vytrvalec Sergii Raschupkin (Mukačevo, 39:18).

,,Matviichuk, Homoláč a Raschupkin se po prvním kilometru odpoutali od všech ostatních soupeřů. Já sem zůstal za nimi ve skupince společně s hodonínským Davidem Kákonou a juniorem z Univerzity Brno Martinem Zajícem. Zajíc na třetím kilometru zrychlil a probojoval se na čtvrtou příčku. Myslel jsem si ale, že mu síly nevydrží až do cíle. Reprezentant Hodonína Kákona je po zranění a proto mému tempu nestačil. Zajíc však běžel skvěle a náskok na čtvrté pozici dokonce pořád navyšoval. Já jsem sice mohl podat ještě lepší výkon. Se ziskem pátého místa jsem ovšem velmi spokojený,“ pochvaloval si Tomáš Navrátil.

V závodu žen vybojovala nositelka barev kroměřížského atletického klubu Martina Novotná bronzovou pozici, když se na moravskoslovenském pomezí blýskla časem 50:12. Vyhrála Slovenka Katarína Pejpková (TJ Obal-servis Košice, 46:45), druhé místo brala Irena Pospíšilová z AK Drnovice (49:41).

Novotná byla se svým výkonem i dosaženým časem v závodu, který doprovázel déšť a vítr, také spokojená.

,,Po startu jsem běžela na čtvrtém místě. V průběhu čtvrtého kilometru jsem ale předběhla Mariu Danečkovou a posunula jsem se na třetí příčku. Na ní jsem pak zůstala až do cíle,“ prozradila vytrvalkyně z Brusného ve službách Kroměříže Martina Novotná.

Na trati mezi Hodonínem a Skalicí se ještě zviditelnil Bronislav Matouch (Jisva Zlín, 47:58). Běžec z krajského města vybojoval v kategorii padesátníků druhé místo. Prvenství v této společnosti získal Orest Babjak (Demolex Bardejov, 46:16). Třetí mezi nimi skončil Dušan Brezovský (Gbelský strýci, 48:44).

Tomáš Blaha (43:33) skončil v kategorii čtyřicátníků rovněž na stříbrné příčce. Společnost nejmladších veteránů ovládl Ladislav Kučera z Iscarexu Česká Třebová (42:07). Třetí mezi nimi byl Rastislav Kalina (Maraton klub Rájec, 44:09).

Do cíle letošního ročníku silničního závodu mezi Hodonínem Holíčí a Skalicí ve všech kategoriích doběhlo celkem 406 běžců a běžkyň.

ATLETIKA

Andreje Višněvského přilákalo běžet dvě míle v Přílukách na sněhu. Kateřina Ryšánková se mezi ženami blýskla kvalitním časem

Zlín – Domácí atlet Andrej Višněvský jednoznačně ovládl prosincový Běh na 2 míle ve Zlíně. Reprezentant pořádajícího klubu Sri Chinmoy Marathon Team Zlín v posledním dvanáctém závodu letošní sezony, dosáhl na rovinaté trati v Přílukách, na čas 11:12. Stříbrnou příčku obsadil v cíli o jednašedesát sekund pomalejší František Dosoudil z Hulína (Solario Team), ze zisku třetího místa se radoval Roman Bublák z Luhačovic (12:35). Zlínský Jan Bezslezina doběhl v čase 12:59 čtvrtý a Marek Spurný z Machové (13:01) byl pátý.

,,Původně jsem neměl v plánu v prosinci v Přílukách startovat. Ale protože se běželo na sněhu, tak jsem se na poslední chvíli rozhodl pro účast v posledním letošním zlínském dvoumílovém běhu,“ přiznal osmadvacetiletý Andrej Višněvský.

Ten od úvodních metrů na trati dominoval. ,,Hned po startu jsem se probojoval na první příčku a tu jsem kontroloval až do cíle,“ prozradil ještě suverénní mužské vítěz Višněvský.

V Přílukách si zazávodily také ženy. Triumf mezi nimi slavila Kateřina Ryšánková. Reprezentantka Babic se v předměstí Zlína prezentovala časem 14:31. Druhou příčku vybojovala s šestnáctisekundovou ztrátou Keertivati Šenkýřová (Sri Chinmoy Marathon Team Zlín), bronz brala Andrea Adamíková ze Zlína (16:33). Lucie Košinová z Miškovic skončila v čase 17:27 čtvrtá a pátá byla Iveta Macek (Easy Fitness Zlín, 19:17).

,,V Přílukách jsem se představila poprvé v kariéře. A hned se mi na kluzké trati podařilo zaběhnout kvalitní čas,“ pochvalovala si spokojená třiadvacetiletá Kateřina Ryšánková.

V oblíbeném a zajímavém měření sil, v němž byl rozhodující poměr věku a výsledného času, dominovali 61letý Miroslav Švihel (BS Slopné, 13:21) a 64letá Hana Vidomusová (Zlín, 19:17).

V mrazivém počasí na 800metrové trati poměřily síly také žákovské kategorie. Závod kluků vyhrál dvanáctiletý favorit Tobiáš Tlusták ze Zlína (3:05). Ve společnosti žákyň byla nejrychlejší neporazitelná jedenáctiletá Monika Železníková z Babic (Biathlon Halenkovice, 3:13).

ATLETIKA

Tomáš Blaha vyhrál 16. ročník Běhu okolo náměšťského zámku

Kroměříž – Tomáš Blaha z AK Kroměříž zvítězil v 16. ročníku Běhu okolo náměšťského zámku. V Náměšti na Hané dosáhl v 10,4kilometrovém závodu rozloženém do dvou okruhů, času 36:44. Druhý skončil Martin Gogela z AK Olomouc, který měl v cíli ztrátu šestatřicet sekund, bronzovou pozici bral za čas 38:51 Radek Polák (AD Team).

,,V závodu, který doprovázelo chladné počasí a studený vítr, jsem se dlouho dostával do tempa. Proto jsem úvodních pět kilometrů běžel za Martinem Gogelou na druhém místě. Na začátku druhého okruhu jsem se pak posunul na první příčku a na ní už zůstal až do cíle,“ informoval Tomáš Blaha.

Letošní ročník Běhu okolo náměšťského zámku byl 57. závodem Velké ceny vytrvalců Olomouckého kraje 2019. Zároveň byl také 10. závodem Hanáckého běžeckého poháru 2019.

CYKLISTIKA

Letošní sedmidílnou Valašskokarpatskou cyklotour ovládli Ondřej Fukala a Libuše Prchalová

Region – Otrokovický Ondřej Fukala (SK Edie Team Vsetín) a Libuše Prchalová (4Ever Cyklo Bulis Bystřice pod Hostýnem) mají za sebou povedený bikerový rok. Podařilo se jim totiž ovládnout celkové hodnocení v hlavních kategoriích v 7. ročníku Valašskokarpatské cyklotour 2019.

Fukala v mužské společnosti do 40 let vybojoval 225 bodů. Prchalová vyhrála kategorii žen do 40 let se ziskem 211 bodů. Zvláštní cenu dostal vítěz společnosti čtyřicátníků Roman Štuler z Karolínky, který nasbíral nejvíc bodů v celkovém hodnocení VKCT 2019. Ten si na svoje konto připsal celkem 415 bodů.

,,Letošního ročníku oblíbené série závodů na horských kolech na Valašsku se v sedmi podnicích zúčastnil v kategoriích od nejmladších žáků a nejmladších žáček až po veterány a veteránky rekordní počet bikerů,“ pochvaluje si jeden z organizátorů sedmidílné Valašskokarpatské cyklotour 2019 Radomír Bačo.

Ten jde do roku 2020 ale s ještě vyšším cílem. ,,Chceme, aby si v příští sezoně na Valašsku zazávodilo ještě víc dětí a mládeže,“ přeje si Bačo.

CELKOVÉ VÝSLEDKY V HLAVNÍCH KATEGORIÍCH VE VALAŠSKOKARPATSKÉ CYKLOTOUR 2019:

Muži do 40 let:

1. Ondřej Fukala (SK Edie Team Vsetín) 225 bodů.

2. Miroslav Michálek (Púchov) 163 bodů.

3. Jakub Chalúpek (Nová Dubnica) 157 bodů.

4. Radovan Holík (Cyklogat Malenovice) 136 bodů.

5. David Chrástecký (SK Edie Team Vsetín) 126 bodů.

Ženy do 40 let:

1. Libuše Prchalová (4Ever Cyklo Bulis) 211 bodů.

2. Silvie Zvonková (Zvonek Sport Valašské Klobouky) 108 bodů.

3. Martina Doleželová (Bike Team Sazovice) 94 bodů.

4. Zdeňka Bednářová (Kolo-běžky Brumov) 73 bodů.

5. Pavlína Maráčková (SK Jiří Team Ostrava) 66 bodů.

FUTSAL

Zlín v zápase bohatém na góly přestřílel Dolní Loučky. Domácí souboj s desátým týmem soutěže rozhodli mezi 30. a 35. minutou

Zlín – Dalším tři body v sobotu vybojovali druholigoví futsalisté Zlína, kteří v domácí hale ve 12. kole soutěže v duelu bohatém na góly porazili mužstvo ASM Dolní Loučky 10:8.

Běžela šestá minuta a domácí po trefách Konečníka, Krajče mladšího, Juháse a Sklenáře vedli 4:0. Později ale zlínský tým polevil v koncentraci a Dolní Loučky v 17. minutě otočily stav na 4:5. Ovšem ještě v prvním poločase Konečník vyrovnal na 5:5.

Po změně stran se reprezentanti Baťovy univerzity zlepšili a s přibývajícími minutami se přibližovali k zisku tří bodů. Ještě na začátku 30. minuty to ale bylo 6:6. Závěr střetnutí patřil Zlínu. Mezi 30. a 35. minutou si dal vlastní branku Hanuš a za domácí skórovali Sklenář a dvakrát Konečník a bylo to 10:6. Hosté pak už jenom Gažim a Selyvenenkem zmírnili svoji porážku na dvougólový rozdíl.

,,Pro diváky pohledné a atraktivní utkání jsme odehráli bez brankářské jedničky a kapitána Vitáska,“ upozornil vedoucí zlínského celku Pavel Krajča starší.

Jeho kolektivu se na začátku střetnutí dařila kombinace. ,,Od šesté minuty jsme však udělali spoustu chyb a ty soupeř trestal. Ve druhé půli už jsme zase víc mysleli na obranu a zápas jsme strhli na naši stranu. Duel jsme mohli vyhrát i vyšším rozdílem. Spoustu dalších šancí jsme ale neproměnili. Dneska nám chyběla přesnější koncovka. V ní se dokázali pořádně prosadit pouze Zdeněk Konečník a David Sklenář,“ konstatoval po souboji s desátým týmem tabulky v sobotu pozdě večer Krajča starší.

VŠSK FUTSAL ZLÍN – ASM DOLNÍ LOUČKY 10:8 (5:5)

Branky Zlína: Konečník 4, Sklenář 3, Krajča ml., Juhás, vlastní.

Zlín: Žáček – Huťka, Juhás, Krajča ml., Křepelka, Foral, Lendler, Torma, Sklenář, Konečník.

STOLNÍ TENIS

V Mikulášském turnaji v Nedašově se Adam Fojtík mohl spolehnout na bekhend. Lilianě Fojtíkové vyšla sázka na trpělivou hru

Nedašov – Adam Fojtík vyhrál 11. ročník Mikulášského turnaje ve stolním tenise v Nedašově. Ten byl zároveň 1. ročníkem Memoriálu Josefa Kolínka. Stříbrnou příčku v tradičním sportovním podniku na konci roku na Valašsku vybojoval Michal Novák, třetí místo obsadil Michal Pagáč. Čtvrtý skončil Roman Fojtík mladší.

Adam Fojtík ve finále porazil Michala Nováka jednoznačně 3:0 na sety.

,,Adama Fojtíka zastihl turnaj v dobré formě. Vítěz předváděl útočný stolní tenis. Spolehnout se mohl hlavně na jistý bekhend. Michal Novák měl naopak taktiku postavenou na obraně a trpělivém pojetí. V souboji o první příčku ale udělal několik zbytečných chyb. Bronzový Michal Pagáč se prosazoval pestrou hrou. Levoruký Roman Fojtík mladší se mohl spolehnout na solidní forhend,“ hodnotil nejlepší hráče v turnaji jeden z jeho organizátorů Jiří Fojtík.

V Nedašově si systémem každá s každou zahrály také ženy. Zlatou příčku mezi nimi získala Liliana Fojtíková. Druhá byla Monika Řeháková, třetí místo potěšilo Anežku Fojtíkovou.

,,Liliana Fojtíková v napínavém rozhodujícím zápase a v zároveň v nejpohlednějším utkání v turnaji, udolala Monikou Řehákovou trpělivou a jistou hrou. Poražená finalistka Monika Řeháková se nebála útočit. Stříbrná stolní tenistka v turnaji ale v klíčových momentech pokazila důležité výměny. Já jsem letos moc netrénovala. Se ziskem třetího místa jsem proto spokojená,“ uvedla bronzová mezi ženami v nedašovském Mikulášském turnaji stolních tenistek Anežka Fojtíková.

VÝSLEDKY ROZHODUJÍCH ZÁPASŮ V TURNAJI MUŽŮ:

Čtvrtfinále: Michal Pagáč – Martin Pacík 3:0, Adam Fojtík – Ladislav Šenkeřík 3:0, Michal Novák – Alois Vaněk 3:2, Roman Fojtík ml. – Roman Fojtík st. 3:2. Semifinále: Adam Fojtík – Michal Pagáč 3:2, Michal Novák – Roman Fojtík ml. 3:2. O 3. místo: Michal Pagáč – Roman Fojtík ml. 3:2. Finále: Adam Fojtík – Michal Novák 3:0.

POŘADÍ V TURNAJI ŽEN:

1. Liliana Fojtíková 5 výher/0 porážek, 2. Monika Řeháková 4/1, 3. Anežka Fojtíková 3/2, 4. Jana Švachová 2/3, 5. Beata Řeháková 1/4, 6. Romana Fojtíková 0/5.