Šampionát si nenechal ujít ani zakladatel nového biatlonového klubu WOCO Vsetín Tomáš Gabko.

,,V Pokljuce se mi líbily výkony spousty biatlonistů i organizace mistrovství světa. Jenom škoda, že pandemie koronaviru znemožnila přítomnost diváků. Ti by dali závodům úplně jiný rozměr. Bez diváků mi šampionát připadal trochu bez života. Tak ale probíhaly i ostatní biatlonové podniky v letošní sezoně. Pořadatelé však diváky zprostředkovali alespoň pomocí velkoplošných obrazovek v prostoru střelnice, na kterých byli online promítáni fanoušci,“ ocenil dobrý nápad slovinských organizátorů Gabko.

V Julských Alpách ho pochopitelně nejvíc zaujal a potěšil zisk zlaté medaile Markéty Davidové ve vytrvalostním závodu.

,,Zlato Davidové v královské disciplíně se zapíše do historie. Její výsledek je o to cennější, že se Markétě v poslední době v některých závodech příliš nedařila střelba. Díky čtyřiadvacetileté rodačce z Janova nad Nisou tak šampionát patřil pro Česko k těm povedenějším,“ raduje se Tomáš Gabko.

Šéf WOCO Vsetín samozřejmě fandil také rodákovi z Valašska Jakubovi Štvrteckému.

,,Rodáka z Velkých Karlovic znám od dětských let. V závodech mívá skvělou běžeckou část, ale v letošní sezoně ho chyby na střelnici připravují o lepší umístění. To se bohužel potvrdilo i na mistrovství světa. Kuba je však pořád ještě mladý biatlonista a momentálně je pro něho důležité sbírat zkušenosti. To lepší ho teprve čeká,“ je přesvědčený Gabko.

Ten také představil svůj klub, který vznikl teprve v březnu 2020.

,,Máme za sebou rok úspěšného fungování. Momentálně jsme zajištění i na průběh celého letošního roku. Nechybí nám potřebné vybavení ani nic pro kvalitní biatlonový trénink. V klubu je stabilní zázemí, přátelská a pevná členská základna. Díky generálnímu partnerovi nám nechybí ani finanční prostředky,“ pochvaluje si Gabko.

,,Je však škoda, že se v letošní zimě kvůli vládním omezením nekonaly žádné žákovské závody. Zimní sezonu jsme si ale díky tréninkům užili,“ dodal ještě zakladatel WOCO Vsetín Tomáš Gabko.