„Na rozdíl od minulých ročníků nebudeme atakovat hranici tisícovky účastníků. Kvůli dlouho ne zcela jasným epidemiologickým opatřením a tréninkovým výpadkům zejména v plavecké části byl zájem účastníků sotva poloviční,“ konstatuje ředitel závodu Jiří Daněk.

„Nejmarkantnější propad je znát v případě zahraničních závodníků, kterých zde pravidelně jezdilo ke stovce, ale letos jich bude okolo deseti z pěti zemí Evropy. V minulosti jsme zde měli zastoupení až 15 států,“ poznamenal šéf akce.

Kvůli loňskému zrušení závodu domácí pořádající oddíl utrpěl citelnou finanční ztrátu. „Poněvadž řada věcí nešla stornovat na poslední chvíli, v průměru jsme byli tratní 600 korun na každém závodníkovi. Poněvadž nejsme ziskovka, z této rány se budeme nějaký čas vylízávat. Nyní jsme tuto ztrátu pokryli z ušetřených peněz, které měly sloužit na výstavbu, zastřešení depa. Tato investice se tak o rok, dva tři oddálila,“ upřesnil Daněk.

I přese všechno jsou otrokovičtí pořadatelé rádi, že letošní ročník vůbec mohou uspořádat. „Protože jsme byli letos opatrnější a dlouho vyčkávali, nyní tak vše probíhá hrozně rychle, hekticky. Je zde hodně nařízení a epidemiologických požadavků, testováni musí být závodníci i doprovod,“ konstatuje šéf akce, který tak byl nucen udělat i řadu změn.

„Samotného závodu a účastníků se to přímo netýká, ale neproběhne tradiční půlnoční vyhlášení, bude průběžné, chybět bude také spíkr závodu, k osvěžování nebudou moci být použity houbičky. Nově naopak budeme závod streamovat,“ shrnul vše podstatné. „Snad příští rok už bude normální,“ přeje si Daněk.

Na závodníky tak v sobotu od rána 7 hodin do půlnoci bude čekat náročná porce 3,8 km plavání v místním Štěrkovišti, 180 kilometrů na kole a na závěr maraton. „Zatímco plavecká a běžecká část se v zásadě nemění, ta cyklistická dozná změn. Už se nepojede do Kvasic, ale do Hulína, tedy pět okruhů po 36 kilometrech,“ upozornil hlavní organizátor Moraviamanu, s tím, že se všichni v okolí musí připravit na uzávěry.

„Stezka bude uzavřená od 12 hodin, silnice pak od 7 do 16 hodin. Zde budou umožněn opravdu jen nejnutnější provoz, tedy pro záchranné složky a městskou hromadnou dopravu,“ upozornil.

Přestože účast závodníků bude poloviční, ti nejlepší se opět mohou těšit na prize money přes 100 tisíc korun.

„Chybět nebude kompletní česká triatlonová špička včetně domácí legendy Petra Vabrouška. Obhajovat prvenství a opět atakovat své traťové rekordy budou Tomáš Řenč a Simona Křivánková. Počasí má být typicky havajské, už se všichni těšíme,“ dodal Jiří Daněk.