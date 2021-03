Špatné vstupy do obou poločasů, ale jinak slušný výkon. Extraligoví házenkáři Robe Zubří se v sobotním čtvrtfinále Evropského poháru EHF nenechali zahanbit, s velkým favoritem celé soutěže slovinským Gorenje Velenje prohráli o pět branek (26:31).

Házenkáři Zubří ve čtvrtfinále Evropského poháru proti Gorenje Velenje | Foto: pro Deník Ondřej Grůza

„S takovým týmem to není vůbec žádná ostuda. Je to velmi zkušený mančaft, rozhodně by hrál špičku naší ligy,“ poznamenal po utkání trenér domácích Michal Tonar, jenž ale měl jeden důvod k radosti.