V Zubří se konal 10. ročník Turnaje ve dvouhře neregistrovaných hráčů ve stolním tenise. Vítězství vybojoval mladý stolní tenista Filip Vrzal z Kvasic. Ten v semifinále zdolal dalšího hráče z Kvasic Tadeáše Stránského 3:2, ve finále si poradil s několikanásobným vítězem zuberského turnaje zkušeným Romanem Žídkem z Bystřice pod Hostýnem 3:1. Ve druhém semifinále Roman Žídek porazil Jakuba Bartoše z Poličky 3:1.

turnaj neregistovaných hráčů v Zubří | Foto: Pavel Přikryl

,,Filipa Vrzala zastihl turnaj ve velmi dobrém rozpoložení. Stolní tenista z Kvasic téměř všechny soupeře zaskočil nepříjemným potahem na svojí raketě. Ve výměnách vynikal jistotou. Se svým dravým stylem si poradil i ve finále se zkušenějším Romanem Žídkem,“ upozornil za pořadatele Josef Randus.

Turnaj pořádaný Městem Zubří se hrál na 5 stolech v zuberské sokolovně. Zúčastnilo se ho 45 hráčů ze Zubří, Zlína, Bystřice pod Hostýnem, Kvasic, Orlové a nově Poličky, Študlova, Rybí a Rožnova pod Radhoštěm.

V první fázi turnaje bylo 45 stolních tenistů rozděleno do 8 základních skupin. Čtyři nejlepší hráči z každé skupiny postoupili do vyřazovacích zápasů. Potom se hrálo klasické play off.

,,Při vyhlašování výsledků bylo oceněno 8 nejlepších stolních tenistů a vítěz si kromě jiného odvezl do Kvasic tradiční zuberskou metlu,“ prozradil ještě Josef Randus.