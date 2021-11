„Strašně těžko se mi to hodnotí, jsem plný emocí. Vyhráli jsme, ale přišli jsme o pilíř obrany a já nevím, co bude dál,“ komentoval utkání domácí trenér Peter Dávid.

Vstup do zápasu měli lepší házenkáři Kopřivnice, kteří si hned v úvodu vypracovali mírný náskok a domácí trenér musel vzít timeout. Rozhodující pasáž utkání pak přišla v poslední desetiminutovce první půle, kdy Zubřané otočili z průběžných 6:9 na 12:9. „Nezachytili jsme úvod, co se týče šancí. Vytvořili jsme si je, ale neproměňovali je. Byl jsem ale klidný, protože jsem viděl, že hrajeme to, co máme. Potom přišla desetiminutovka, kdy jsme to otočili a podle mě i rozhodli zápas. Ten náskok jsme si pak drželi až do konce,“ popsal trenér Robe Zubří Dávid.

Ještě v 54. minutě vypadalo, že vše míří ke klidnému vítězství Zubří. Pak ale přišel sporný moment, který vše změnil. Při rychlém útoku Hanuse z Kopřivnice došlo k jeho kontaktu s domácími hráči, který rozhodčí nejprve posoudili jako průraz hostujícího hráče, načež svůj verdikt změnili a dali červenou kartu za faul domácímu Pšenicovi. Při následném vyjasňování celé situace došlo k hromadné potyčce, do které se zapojily obě lavičky.

Jako viníky celé situace nakonec rozhodčí označili kopřivnického Střelce a zuberského Hybnera. Oba dostali červenou kartu a následně i málo vídanou modrou, která automaticky znamená pozastavení činnosti a postoupení věci disciplinární komisi. Celá situace je zvláště nepříjemná pro zuberský celek, který tímto přišel o klíčového hráče v obraně. Domácí trenér tak po zápase jen těžko hledal slova.

„Nechci se k tomu vyjadřovat. Byl to turbulentní zápas, fantastický pro diváky, protože to mělo všechno. Vyhráli jsme, ale odcházíme domů naštvaní. Nikdy bych nevěřil, že po vítězství v derby budu odcházet z haly znechucený,“ chrlil ze sebe zuberský kouč Dávid.

Disciplinární komise by k celé věci měla zasednout ve čtvrtek, už o den dříve však čeká Zubřany domácí utkání s pražskou Duklou. Je jisté, že minimálně v něm se budou muset bez pivota Hybnera obejít.

„Čekám, že bude mít dlouhou stopku. Je to obrovský zásah do našeho mančaftu. Kluci mají v týmu dané úlohy a já teď nemám žádné řešení téhle situace. Už v letní přípravě jsme měli smůlu, že se nám zranili hráči, a teď když už se pomalu vrací, tak přijde tohle,“ kroutil po utkání hlavou trenér Dávid, který bude muset vymyslet nové obsazení obrany.

DAVID JANOŠEK

HC ROBE ZUBŘÍ – KH ISSM KOPŘIVNICE 32:29 (14:10)

Zubří: Malina, Mizera Š., Krůpa – Mořkovský 9/2, Jurka 6, Mizera B. 5, Mika 4, Mičkal 3, Mazurek 3, Havran 2, Fiala, Přikryl, Hybner, Pšenica, Mancl, Palát.

Nejvíce branek Kopřivnice: Čadra 7/4, Brito Benítez a Hanus po 6. Rozhodčí: Králíček, Letev. Sedmimetrové hody: 2/2 – 4/4. Vyloučení: 2:2. ČK: Pšenica, Hybner – Střelec.