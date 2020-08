Výmola páté místo nebere. Ale být tři body od prvního mi nevadí, směje se

Co zápas, to gól. Smělé plány si před startem každé sezony dává útočník Martin Výmola. I když to kapitánovi Valašského Meziříčí skoro nikdy nevyjde, i ve třiceti letech patří mezi elitní divizní kanonýry a hlavní postavy čtvrté nejvyšší soutěže.

kapitán Valašského Meziříčí Martin Výmola by divizi rád vyhrál, ale zpátky do třetí ligy se nehrne. | Foto: www.fotbalvalmez.cz

„Samozřejmě čím víc branek, tím lépe. Chci hlavně pomoct týmu, na osobní statistiky ve svém věku už nehledím. Pokud ale dám na podzim deset gólů, budu spokojený,“ přiznává Výmola. V závěru letní přípravy klubového srdcaře, který nikdy nehrál jinde než v rodném Valašském Meziříčí, sice trápil sval, kvůli kterému vynechal i generálku v Kroměříži, ale start nové sezony stihne. „Už je všechno v pořádku,“ hlásí. Na mistrovské duely je nažhavený. Čekání totiž bylo neskutečně dlouhé. „Divizi jsme naposledy hráli loni v říjnu,“ připomíná. Svěřenci zkušeného trenéra Hajného se letos představí ve skupině E. Takže místo výjezdů na sever Moravy je čekají duely s krajskými rivaly či střetnutí se soupeři z Hané. „Loni po sestupu ze třetí ligy jsem chtěl spíše do éčka, ale když jsme skončili pátí, klidně bych zůstal i ve skupině F,“ říká v klidu. Z přeřazení si těžkou hlavu nedělá. „Čekají nás známé soupeři i mančafty, se kterými jsem nikdy předtím nehraje. Vyhrocené bude hlavně derby se Vsetínem a utkání s Hranicemi,“ očekává. S pátou příčkou, kterou Valaši obsadili v posledním ročníku, by spokojený nebyl. „Ale na druhé kdybychom skončili tři body od prvního, tak by mi to nevadilo,“ usmívá se. Kádr Valašského Meziříčí se změnil jenom minimálně. V klubu skončil Juříček, jeho místo zaujme některý z šikovných dorostenců. „Věřím, že budeme ještě silnější. Měli jsme půlrok na roku na to, abychom se sehráli,“ upozorňuje. Letní příprava Valachům vyšla. Parta kouče Hajného se prezentovala slušnými výsledky i výkony, v generálce dokonala remizovala v Kroměříži 2:2. „Podle mě jsme hráli dobře, i trenér byl celkem spokojený,“ dodal Výmola. První mistrovský duel ve Slavičíně jim nevyšel, teď mají možnost reparátu. Uspějí doma?

