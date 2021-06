První zápas v novém ročníku extraligy má za sebou áčko Vsetína. Naopak Modřice se představily už potřetí a zároveň proti Vsetínu představily novou posilu v podobě reprezentanta Pavla Kopa. A protože Vsetínu chyběl Chalupa se Stupákem, na body to tentokráte nestačilo.

„V první utkání sezóny jsme předvedli v Modřicích žalostný výkon. Domácí tým byl ve všech herních činnostech jasně lepší a zcela zaslouženě vyhrál. Spokojený mohu být s vloženou dvojicí a výkonem v singlu a první odvetné trojici, která příkladně bojovala o lepší výsledek. Je potřeba se na to dívat pozitivně, lepší je prohrát první utkání v sezóně než to poslední,“ hodnotil nevydařený vstup do sezony vsetínský trenér Lumír Gebel.

Také béčko mělo v první lize za soupeře Modřice a v domácím prostředí podlehlo rezervě 3:6. „V první polovině utkání to pro nás vypadalo nadějně, ale druhou část utkání jsme nezvládli, a proto si hosté od nás odvezli vítězství,“ dodal k utkání trenér Vsetína B Tomáš Srněnský.

VÝSLEDKY

Extraliga: Modřice – Vsetín 6:1. Sestava Vsetína: Kurka Ondřej, Vichtora Rudolf., Majštiník David, Bílý Dan, Andris Tomáš, Plachý Michal a Ftačník Jakub. Trenér Lumír Gebel.

I. liga: Vsetín B – Modřice B 3:6. Sestava Vsetína: Tomek S., Tomek M., Stařičný J., Stařičný R. , Mikula, Vala, Hyžák, Zbranek, Bokisch. Trenér Srněnský.

(něm, mb)