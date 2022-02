Do sobotního dvojutkání musel trenér Jiří Žůrek povolat dokonce dvě hráčky z kadetského týmu, neboť celek žen postihlo několik zranění i nákaza covidem-19. Do měření sil tak Vsetín nastoupil v kombinované sestavě, přičemž mezi nestarší a nejmladší hráčkou na hřišti byl věkový rozdíl 26 let.

V prvním zápasu domácí udržely kontakt s favoritem až do stavu 9:8, pak však přišlo několik chyb a nedůsledností a soupeř si dokráčel pro jednoznačnou výhru 25:14. Druhá sada, do které nastoupila na bloku zkušená Lucie Macková místo Anny Kabeláčové, byla vyrovnaná až do stavu 17:17, kdy se Austinu podařilo dostat do mírného vedení a po výsledku 25:21 srovnal na 1:1. Třetí sada přinesla opět boj o každý míč až do stavu 9:7 pro Bílovec. Poté se na servis dostala domácí Jana Mikulajová a skvělým podáním doslova rozložila bílovecké přihravačky. A rázem to bylo 16:9 pro Vsetín. V těchto chvílích byla k vidění velmi kvalitní hra na obou stranách, přičemž Bílovci se postupně podařilo svou ztrátu dohnat a bylo tak zaděláno na závěrečné drama. Oba celky měly setball, ale šťastnější nakonec byly domácí, které vyhrály 27:25. Čtvrtý set probíhal navlas stejně jako třetí. Bílovec vedl 9:6, když opět přišly chvíle Mikulajové při servisu. Austin se díky ní dostal do vedení 15:9, které už nepustil a vyhrál sadu 25:20 a celkově 3:1.

Valašská rally 2022: centrem bude Valašské Meziříčí, vrací se slovenské posádky

V odvetě byl k vidění opět kvalitní volejbal na obou stranách sítě. V půli první sady se podařilo Bílovci odskočit na několikabodový rozdíl, který udržel až do jejího konce a vyhrál 25:17. Druhá sada byla velkým bojem, z nejž vyšel jako vítěz Bílovec po výsledku 26:24. Ve třetí sadě už Vsetínu trošku došly síly, ale stále bojoval. Bílovec ale tentokrát splnil roli favorita, vyhrál 25:21 a celkově 3:0.

„Bílovec byl jednoznačným favoritem nejen vzhledem k postavení v tabulce, ale i proto, že mi chybělo hned několik hráček. Pomoci nám dokonce musely kadetky Eliška Mazancová a Nela Rýzová, pro které to byla premiéra v druholigové ženské soutěži. Ani jedna nezklamala důvěru a obě si dokonce na své konto připsaly i první ligové body. Velmi kvalitní výkon z minulých zápasů opět zopakovala Michaela Klimešová na smečařském postu a velmi se dařilo i Janě Mikulajové na servisu. Musím však pochválit opravdu celý tým za bojovný výkon, který nám přinesl velmi cenné tři body,“ zhodnotil utkání vsetínský Jiří Žůrek.

Sestava Vsetína: Natálie Štachová, Jana Mikulajová, Michaela Klimešová, Zuzana Bačůvková, Martina Žůrková, Lucie Macková, Anna Kabeláčová, Nela Rýzová a Eliška Mazancová. Trenér: Jiří Žůrek.

(něm)