Úspěšné byly týmy kadetek a juniorek. „Družstvo Andrey Mazancové a Evky Kovářové letos startuje ve dvou soutěžích - juniorky a kadetky. Holky čeká náročná sezóna, kdy se bude stávat, že stráví v hale celý víkend:-). Ale pokud bude takto úspěšný, jako byl ten předešlý, až tak jim to vadit nebude. V sobotu kadetky smetly jednoznačně Slavičín a v neděli juniorky přehrály děvčata z Vlčnova = 12 bodů je doma,“ dodal Jiří Žůrek.

Po prohrách 1:3 a 0:3 se už díváme dopředu na další dvojutkání, které sehrajeme na domácí půdě haly Na Lapači, kdy přivítáme Frýdek-Místek B. Přijďte nám fandit, budeme to potřebovat. První letošní utkání bylo i ve znamení gratulací. Naše smečařka Míša Klimešová totiž slavila narozeniny, a tak jsme jí o přestávce mezi utkáními připravili malé překvapení v podobě dortu,“ řekl vsetínský trenér Jiří Žůrek.

Prohrami v Opavě zahájily novou sezonu volejbalistky Vsetína. „Soutěž začala po roce a půl uplynulou sobotu i ženám ve druhé lize. Na palubovce favorita naší skupiny, celku Opavy, podaly kvalitní výkon, ale ani tak to na zisk bodů nestačilo. Přece jen bylo na naší straně o trošku více chyb, které domácí hráčky nemilosrdně trestaly.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.