Do Bílovce odcestoval Vsetín v takřka plné sestavě, ze základu chyběla jen blokařka Dagmar Jasná. Jednoznačným cílem bylo bodovat a přivézt zpět minimálně jedno vítězství. Předpoklad, že jde o vyrovnané celky, se naplňoval hned od počátku prvního utkání. Domácí hráčky v něm sice získaly první sadu, ale Austin odpověděl zlepšenou hrou a vyrovnal na 1:1. Ve třetí sadě za vyrovnaného stavu 20:20 došlo ke zcela zbytečné chybě v postavení Vsetína při jeho servisu. Následoval kolaps celého vsetínského týmu, který prohrál nejen třetí, ale následně i čtvrtý set a celkově padl 1:3.

Do odvety nastoupil Vsetín s cílem vyhrát, jeho hra se zlepšila a v první sadě sahal po vítězství. V dramatické koncovce však byly nakonec šťastnější domácí hráčky a zvítězily 27:25. Vsetín ale nesložil zbraně a vítězstvím ve druhé sadě 25:23 srovnal na 1:1. Místo psychické převahy a náporu ve třetí sadě ze strany Austinu však přišel opět útlum a další dva ztracené sety po jednoznačných výsledcích dvakrát 14:25. Bílovec tak zvítězil i ve druhém utkání 3:1.

„I přes kvalitní předsezonní přípravu se nám nedaří. Především v útočné fázi za soupeři zaostáváme, náš útok není efektivní. Předpoklady opakovaně naplňuje pouze smečařka Klimešová, ale na jednu útočnici se v této soutěži hrát nedá. Máme dva týdny do dalšího utkání, ve kterém přivítáme silnou Ostravu. Za tuto dobu se musíme dát hlavně mentálně do kupy. Také bych od některých hráček očekával vyšší tréninkové nasazení. Bez tréninku, sehranosti a vzájemné komunikace to pak na hřišti vypadá tak, jak jsme předvedli v Bílovci,“ zhodnotil nevydařená utkání vsetínský trenér Jiří Žůrek.

Sestava Vsetína: Natálie Štachová, Petra Evjáková, Michaela Klimešová, Zuzana Bačůvková, Jana Mikulajová, Anna Kabeláčová, Adéla Krchňáková, Lucie Pruknerová, Nikola Kostková. Trenér: Jiří Žůrek.

(něm)