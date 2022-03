Do Polanky odjížděly Vsetíňanky s vědomím, že pokud nevyhrají, zůstanou pravděpodobně na posledním místě tabulky, což by znamenalo možný sestup z II. ligy. I když se snažily si to nepřipouštět, nervozita jim svazovala ruce a na hřišti to bylo vidět. Vyhrály sice první set ranního otkání 25:21, ale druhá sada se jim nepovedla, když ji ztratily hlavně vlastními chybami po nervy drásajícím boji 30:32. To se odrazilo i v sadě třetí, kde domácí hráčky vedly už 20:15 a se Vsetínem to nevypadalo moc dobře. Nahrávačku Natálii Štachovou za tohoto stavu vystřídala zkušenější Petra Evjáková, která na hřiště přinesla více klidu a Austinu se podařilo nakonec vývoj setu otočit a vyhrát 25:23. Ve třetí sadě si Vsetín již nenechal vítězství vzít a po výhře 25:21 si připsal důležité tři body za výhru 3:1.

Sršni jsou krůček od semifinále, doma nezaváhali

Odvetné utkání přineslo také řadu kvalitních výměn, ale uklidněný tým Vsetína vedený opět nahrávačkou Evjákovou byl přece jen v zakončení důraznější a po vítězství 25:21 a 25:18 si kráčel si pro další tři body. Domácí hráčky ale neskládaly zbraně. Austin ve třetí sadě sice po celou dobu vedl, ale v samotné koncovce se Polance podařilo snížit na nejtěsnější rozdíl 23:24. Zápas pak naštěstí ukončila nejlepší hráčka Vsetína Michaela Klimešová a po vítězství 3:0 se celý tým mohl radovat s plného bodového zisku.

Sestava Vsetína: Natálie Štachová, Petra Evjáková, Michaela Klimešová, Zuzana Bačůvková, Jana Mikulajová, Lucie Macková, Adéla Krchňáková, Lucie Pruknerová, Martina Žůrková, Nikola Kostková, Daniela Adamcová.