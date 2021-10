Austin nastoupil do utkání v plné sestavě i s blokařkou Dagmar Jasnou, která se rozhodla ještě pokračovat v hráčské kariéře. Frýdek přijel dokonce se 13 hráčkami a kromě početní měl i výškovou převahu.

Vstup do prvního utkání se Vsetínu příliš nevydařil, ale postupem času se na soupeře dotáhl a do koncovky vstupovaly oba celky za vyrovnaného stavu. Pak se však Austin dopustil několika chyb za sebou a první sadu soupeři odevzdal. I následující dvě dějství měly obdobný průběh. Hra byla vyrovnaná, ale koncovky setů vždy zvládly bez zbytečných chyb a tudíž lépe hráčky z Frýdku-Místku. Zvítězily tak 3:0.

Do odvety postavil trenér Žůrek na nahrávku místo Natálie Štachové zkušenější Petru Evjákovou, sestavou zamíchal i trenér hostí. Domácí hráčky začaly s velkou chutí a ujaly se vedení 2:0 na sety. Frýdku-Místku nepomáhal ani postupný návrat k ranní úspěšné sestavě. Vsetíňanky produkovaly velmi kvalitní a precizní hru jak v útoku, tak i v obraně, na kterou se hostům nedařil najít recept. Ve třetí sadě se zdálo, že Austin kráčí za výhrou 3:0, ale soupeři se podařilo v dramatické koncovce strhnout vítězství na svou stranu a po výsledku 26:24 snížil na 1:2. Vsetín se tak ocitnul pod velkým psychickým tlakem, se kterým se však hráčky dokázaly vyrovnat a čtvrtou sadu zvládly dovést do vítězného konce. Po výsledku 25:20 a celkově 3:1 si tak připsaly první vítězství v sezoně.

„Potvrzuje se, co jsem si myslel, a to, že v soutěži nebude lehkých soupeřů a každý bodík se bude počítat. Svědčí o tom i další výsledky v naší skupině, kdy ostatní utkání skončila také remízou. My jsme opět podali v obou zápasech kvalitní a bojovný výkon, který se musel divákům líbit. Do dalších utkání ale musíme zagresivnit svou hru v nestandardních situacích, kdy se snažíme pouze nezkazit. Ale soupeř toto tvrdě trestá. Děvčata musím pochválit za kvalitní servis, kterým jsme soupeře dokázali zatlačit tak, že nemohl využívat své vysoké středové hráčky,“ zhodnotil domácí zápasy Vsetína trenér Jiří Žůrek.

Sestava Vsetína: Natálie Štachová, Petra Evjáková, Nikola Kostková, Zuzana Bačůvková, Michaela Klimešová, Jana Mikulajová, Dagmar Jasná, Radka Nesvadbová, Lucie Pruknerová, Anna Kabeláčová, Adéla Krchňáková. Trenér: Jiří Žůrek

(něm)