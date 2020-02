Navíc přišel o další smečařku, která si hned v první sadě ranního duelu utrhla achillovu šlachu a po převozu do nemocnice skončila na operačním stole.

VK AUSTIN – Opava 0:3 (-13, -17, -13), 0:3 (-15, -14, -10)

Sestava Vsetína: Petra Evjáková, Daniela Adamcová, Dagmar Jasná, Adéla Krchňáková, Jana Mikulajová, Martina Žůrková, Veronika Juřicová, Pavla Vavříková, Anna Kabeláčová, Natálie Štachová, Radka Nesvadbová, Lenak Kurtinová. Trenér: Jiří Žůrek.

Vsetín nastoupil proti lídru soutěže s cílem bojovat, ale jeho útočná síla oslabená o dlouhodobě zraněné hráčky nebyla schopná konkurovat kvalitnímu výkonu Opavy.

Ta se kromě účinného útoku prezentovala bezchybnou hrou v poli, proti níž se Vsetín jen těžko prosazoval. Opavanky po vyrovnaném úvodu, kdy byl stav 4:4, odskočily na rozdíl šesti bodů a kráčely za vítězstvím. Za stavu 12:18 navíc došlo ke zranění vsetínské smečařky Lenky Kurtinové, která si, jak se za několik minut později v nemocnici potvrdilo, přetrhla achilovku.

Zranění spoluhráčky se projevilo na psychice domácího týmu, který až do konce setu uhrál pouze jediný bod. Do druhé sady musel trenér Žůrek přeskupit sestavu s cílem zastavit nápor Opavanek. Zpočátku to vypadalo, že by se to mohlo podařit, když se Austin ujal vedení 5:1.

Soupeřky se ale hlavně díky nevynuceným chybám Vsetína zanedlouho bodově dotáhly a hra se vyrovnala. Austin pak ještě vedl 14:13, ale následně nedokázal se strojově hrající Opavou držet krok a po šestibodové šňůře se hosté ujali vedení 21:16 a set nakonec ovládli 25:17. Třetí sada již byla jasnou záležitostí lídra tabulky, který po výsledku 25:13 zvítězil celkově 3:0.

Do odpoledního duelu nastoupila místo Evjákové druhá nahrávačka Štachová, na smeč se přesunula blokařka Mikulajová, a na jejím místě hrála Kabeláčová.

Ani tato změna v sestavě příliš nezafungovala. Vsetín se dále potýkal s problémy na přihrávce kvalitního servisu Opavy a z nepřipravených útoků jen těžko překonával obranu soupeřek. Ani další změny v sestavě pak nepřinesly zlepšení a Austin odešel za necelou hodinu poražen 0:3.

„Opavanky nic nepodcenily, přijely v plné síle, a zcela jasně nám ukázaly, proč vedou tabulku. Je těžké tentokrát náš výkon hodnotit. Potýkáme se s absencí zraněných klíčových hráček, které nejsou ostatní schopny plnohodnotně nahradit. Vázne nám hra v poli a hlavně v útoku jsme velmi málo účinní.

Vážné zranění Lenky Kurtinové, která je již po operaci, je pro nás další ranou, s níž se budeme těžko vyrovnávat. Na nejlepší týmy soutěže v současné době nemáme, ale budeme bojovat a snažit se získat ještě alespoň nějaké body,“ zhodnotil porážky s favoritem soutěže vsetínský trenér Jiří Žůrek.