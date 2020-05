„Zahájení sezony je zatím ve hvězdách. Výkonný výbor nohejbalového svazu předložil dvě varianty, jak opožděně zahájit sezonu, která kvůli epidemii koronaviru byla zmrazena. Obě varianty byly radou nohejbalového svazu smeteny ze stolu. Nyní jsou v jednání další možnosti, aby extraliga na konci května začala,“ říká nový trenér extraligových nohejbalistů Vsetína Lumír Gebel, který vystřídal u kormidla Patrika Peruna.

Ve valašském kádru došlo k jedné, ale za to výrazné změně.

„Ján Brutovský se vrátil na Slovensko do Košic, ale jeho odchod jsme kompenzovali a získali z Čelákovic juniorského mistra světa Jakuba Ftáčníka,“ popisuje změnu v A týmu Vsetína Lumír Gebel.

Rezervní tým v první lize stejně jako dorostence v extralize povede trenér Tomáš Srněnský.

„V týmu dorostenců skončila čtveřice klíčových hráčů a dojde tam k velké obměně. Výhodnou je, že ti kluci mohou do 21 let bez omezení hrát extraligu za áčko i první ligu za béčko. Majštiník má na to, aby byl stálým členem prvního týmu. Dále se do mužů posouvají Málek, Halašta a Andris. Stěžejním hráčem dorostu zůstává Bílý,“ dodává ke složení dorosteneckého týmu Lumír Gebel a neodpustí si na závěr vtipnou poznámku: „My jsme sportem gentlemanů, protože z nařízení svazu nemohou zatím hrát své soutěže muži, ale současná epidemie a omezení nevadí, aby hrály žákovské kategorie, dorostenci a ženy.“ (něm)