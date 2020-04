Na podzim myslely na lepší výsledek. Nakonec ve východní skupině soutěže skončily páté a poté je hned v osmifinále vyřadil Havířov. Rozhodující duel série o postup do čtvrtfinále se odehrál den před vyhlášením nouzového stavu. Skutečnost, že následující den sezona stejně všem kolektivům skončila, je samozřejmě netěší.

Jste ráda, že jste těsně před vyhlášeným nouzovým stavem stačili ve Vsetíně dohrát sezonu?

Po třetím duelu s Havířovem jsme vůbec netušily, že sezona také rychle skončí všem ostatním družstvům. Z vyřazení jsme samozřejmě byly zklamané. Ovšem hned záhy jsem byla ráda, že svaz učinil správné rozhodnutí a všechny soutěže ukončil.

Jaký je Váš názor na situaci kolem koronaviru?

Je to rána pro celý svět. Proto je v současném období nejdůležitější dodržovat vládní opatření, abychom se zase všichni brzy vrátili do normálního života.

Jak Vám tento virus komplikuje studijní povinnosti?

Je to docela těžké. Ze školy, se kterou komunikuji jenom přes emaily, dostávám hodně úkolů. A odhodlat se k samostudiu je hodně náročné.

Jak se s karanténou vypořádáváte jako prvoligová florbalistka?

Naštěstí mám po sezoně. A tak zaslouženě odpočívám. Ale kondici si udržuji pomocí každodenního domácího cvičení. K tomu si vždycky najdu nějaké vhodné video. Navíc máme doma zahradu, kde se dá sportovat.

Co ještě každý den děláte?

Všechny dny jsou podobné. Ráno se věnuji škole. Odpoledne si zajdu na krátkou procházku do přírody a večer si zacvičím. Občas mě sestra Barbora, jež hraje extraligu ze Židenice, přesvědčí na delší výběhy. Za týden naběháme zhruba 5 kilometrů.

Přestože jste ve Vsetíně čekaly lepší výsledky, tak jste si letošní prvoligovou sezonu přece jenom užívaly. S jakým cílem do ní Vsetín šel?

Dávaly jsme si postupné cíle. V základní části východní skupiny první ligy skončit na co nejvyšší příčce a v play off postoupit co nejdál.

Jak se sezona vyvíjela?

Zpočátku dobře. Dařilo se nám herně a také jsme měly početnou sestavu. Dokonce jsme spoustu zápasů odehrály na tři pětky. S přibývajícími duely se ale všechno změnilo. Některé hráčky se dlouhodobě zranily, jiné ztratily florbalovou motivaci a začaly se věnovat něčemu jinému. Sestava se zúžila jenom na florbalové srdcařky. Ovšem ustály jsme to.

Jakým herním stylem jste se prosazovaly?

Taktiku jsme stavěly podle soupeřů. Ve většině utkání jsme ale vycházely ze zajištěné obrany. Dařily se nám také rychlé protiútoky. Jenom v koncovce to mělo být lepší.

Jaké byly největší přednosti Vsetína?

Máme hodně individualit. Navíc spousta hráček je na tom dobře rychlostně. To se nám také v některých zápasech dařilo využívat.

Kdo patřil k největším oporám týmu?

Spolehnout jsme se mohly na gólmanku Veroniku Ištvánkovou. Ta odchytala téměř všechny zápasy. Výborné výkony podávala technická a silově skvěle vybavená útočnice Eva Urbášková. Další forvardka Sára Seevaldová dokázala tým stmelit a motivovat. Obě však střídavě nastupovaly v extralize. Eva za brněnské Židenice a Sára v barvách českého mistra za Vítkovice. Proto na nás odehrály jenom několik duelů. Další tahounkou byla i Nikol Šobáňová, která kromě toho, že byla se 14 brankami naší nejlepší střelkyní, tak dokázala družstvo uklidňovat.

Které zápasy se vsetínskému kolektivu nejvíc povedly?

Určitě druhý osmifinálový souboj proti Havířovu. Duel hraný ve skvělé atmosféře jsme vyhrály 4:3 v prodloužení. Tím jsme poslaly sérii do rozhodujícího třetího utkání na havířovské půdě. A ani na tuto partii nemám špatné vzpomínky. V tomto střetnutí jsme sice prohrávaly už 2:7 a minutu a půl před koncem 3:7. Pak se nám ale podařilo skóre korigovat stav na 6:7. Škoda, že tento zápas netrval o minutu déle. Vydařilo se nám i výjezdní utkání hrané v Uherském Brodě proti Dobrušce. Z Uherského Brodu totiž pochází spousta vsetínských florbalistek. Proto mě těší, že jsme Východočešky před 100 skvělými diváky porazily 6:5.

Ve kterém duelu se Vsetínu nedařilo?

Propadákem byl únorový domácí zápas se Rtyní v Podkrkonoší. Ten jsme vůbec nezvládly v hlavách. S posledním celkem tabulky jsme prohrály 3:5. V průběhu celé sezony jsme se nedokázaly prosadit proti Šitbořicím. Herní styl Jihomoravanek nám neseděl.

Jak bude vypadat prvoligová sezona Vsetína 2020 – 2021?

Na to zatím nedokážu odpovědět. Po uklidnění situace s koronavirem se celé družstvo sejde a domluvíme se, co bude dál.