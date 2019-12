Domácí hráčky ve své atypické hale Vsetín přehrály v obou utkáních a postoupily na třetí příčku. Austin je čtvrtý.

Ostrava B - VK AUSTIN 3:2 (19, -14, 21, -19, 9), 3:0 (14, 23, 18)

Sestava Vsetína: Petra Evjáková, Dagmar Jasná, Michaela Klimešová, Nikola Kostková, Adéla Krchňáková, Jana Mikulajová, Natálie Štachová, Martina Žůrková, Daniela Adamcová, Veronika Juřicová. Trenér: Jiří Žůrek.

Hala Ostravy na Gajdošově ulici je vsetínským týmem velmi neoblíbená. Objekt bývalé jízdárny je nízký, bez oken, s tmavou palubovkou a slabým osvětlením. S tímto atypickým prostředím měly Vsetíňanky problémy i v minulých sezonách a jinak tomu nebylo ani letos. Domácí se v úvodním setu dostaly do několikabodového vedení, které se však Vsetínu podařilo dotáhnout a šel dokonce do vedení 15:14. Pak však přišla první z velkých sérií na servisu jedné z domácích hráček a rázem byly domácí ve vedení 20:15, které si udržely až do konce sady a zvítězily 25:19. Do druhé sady vlétl Vsetín jako vítr a ujal se vedení 14:4. Ostravě se pak sice podařilo snížit na rozdíl čtyř bodů, ale Vsetín už si set nenechal vzít a po velmi dobrém výkonu srovnal na 1:1 po výsledku 25:14. Ve třetí sadě šel Austin opět do vedení, ale za stavu 5:3 opět přišly dvě série domácích na servisu a Ostrava rázem vedla 15:11. Poté se hra vyrovnala, ale domácí hráčky už získaný náskok udržely. Čtvrtá sada byla vyrovnaná a Vsetín ji rozhodl až v samotné koncovce díky kvalitnímu podání Mikulajové. Šlo se tedy do tie-breaku. Austin jej rozehrál lépe a vedl 5:3. Poté však přišly opět výpadky na přihrávce, kdy se Ostrava ujala vedení 9:5 a nakonec vyhrála přesvědčivě 15:9 a celkově 3:2.

Do odvety nastupoval Austin s cílem vrátit soupeři ranní porážku. V úvodní sadě své soupeřky přehrával a v půli setu vedl 11:8. Následný opětovný kolaps na přihrávce vedl k tomu, že Ostravanky otočily výsledek a nakonec vyhrály 25:14. Podobný průběh měl i druhý set. Vsetín se trápil na přihrávce a Ostrava kráčela ke snadnému vítězství. Vedla už 24:17, když přišla velká série Vsetín, jemuž se podařilo snížit na 23:24 a vypadalo to na velkolepý obrat. Smolná chyba při zpracování jednoduchého míče na straně Austinu však nakonec přiřkla výhru domácím. Třetí set byl obdobou toho prvního. Austin vedl 11:8, ale pak znovu chyboval na přihrávce tak, že Ostrava vyhrála 25:18 a celkově 3:0.

„ Ostravská hala je atypická a nám se zde nikdy nehrálo dobře, ale tentokrát opravdu nemohu být s výkonem týmu spokojen. Takové výpadky na přihrávce, jako tentokrát, kdy jsme nedokázali zpracovat třeba šet či sedm servisů za sebou, nejsou v této soutěži možné. Když jsme si přihráli, byli jsme na útoku lepší tým, ale, bohužel, domácí nás podáním drtili. Projevuje se tak nedostatečná tréninková činnost většiny hráček, a to z důvodu pracovního vytížení mimo Vsetín. Také fyzička nabraná v letní přípravě pomalu odchází. Pochválit tentokrát mohu pouze Klimešovou, která držela tým hlavně v prvním utkání jak na útoku, tak při hře v poli, a Mikulajovou, jejíž servis dělal problémy domácím přihrávačkám,“ zhodnotil nevydařené zápasy vsetínských volejbalistek trenér Jiří Žůrek.