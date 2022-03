První březnový víkend zajížděly volejbalistky Vsetína na půdu Nového Jičína k dohrávce prosincového kola soutěže, které znemožnil Covid-19. V prvním utkání Vsetín podával výborný výkon a ujal se vedení 2:0 na sety. Domácí hráčky však zmobilizovaly síly, vyrovnaly na 2:2 a o vítězi rozhodoval pátý zkrácený set. Z něj vyšly vítězně Vsetíňanky a získaly tak dva body za výhru 3:2. Odveta přinesla také zcela vyrovnaný průběh. Austin vedl 2:1 na sety a měl možnost dotáhnout zápas do vítězného konce. To se mu však nepodařilo, domácí tým opět srovnal na 2:2 a tentokrát se z těsného vítězství v tie-breaku radoval on.

Po týdnu, v sobotu 12. března, se Vsetín utkal s Novým Jičínem znovu, tentokrát v domácím prostředí haly Na Lapači. Chyběla dlouhodobě zraněná blokařka Dagmar Jasná a z důvodu pracovních povinností i další blokařka základní šestky Jana Mikulajová, a to se, i když ostatní děvčata bojovala, projevilo. Nový Jičín přijel navíc i se svou první nahrávačkou, která týden předtím absentovala, což mu také pomohlo. V prvním utkání držely domácí hráčky se soupeřem krok, ale přece jen bylo na jejich straně více chyb, a tak Jičín po setech 25:19, 25:22, 25:18 bral tři body za vítězství 3:0.

Do odvety nastoupil Austin s cílem oplatit soupeři ranní porážku. Byl na dobré cestě, když v prvním setu po nervy drásajícím závěru vyhrál 29:27. Ve druhé sadě domácí dlouho prohrávaly, ale v závěru se jim podařilo srovnat na 18:18 a čekal se opět vyrovnaný konec sady. Pak však přišlo několik zbytečných chyb a Jičín srovnal stav setů po výsledku 25:18. Do třetí sady vstoupil lépe Vsetín, který vedl rozdílem až pěti bodů. Vlastními chybami však vrátil soupeřky do hry a prohrál 21:25. Čtvrtá sady byla taktéž vyrovnaná, ale její závěr opět patřil hostujícímu týmu, který tak po výsledku 3:1 bral další tři body do tabulky.

„Už po minulém týdnu bylo jasné, že kvalifikaci neunikneme. Neúčast Mikulajové tak byla příležitostí vyzkoušet si v plném zatížení na bloku mladou Lucii Pruknerovou, která svým výkonem nezklamala, ale svou zkušenější kolegyni ještě samozřejmě rovnocenně nedokázala nahradit. Nyní se tedy musíme poprvé po jedenáctileté účasti ve II. lize poprvé soustředit na kvalifikaci a věřím, že na ni budeme v kompletním složení,“ řekl po zápasech vsetínský trenér Jiří Žůrek.

Sestava VK Austin: Natálie Štachová, Petra Evjáková, Zuzana Bačůvková, Michaela Klimešová, Adéla Krchňáková, Lucie Macková, Lucie Pruknerová, Martina Žůrková, Nikola Kostková, Daniela Adamcová.

I přesto, že se Austinu podařilo po problematickém průběhu sezony ovlivněné koronavirem i zraněními uniknout z poslední příčky tabulky, čeká jej účast v kvalifikaci, kde bude obhajovat svou ligovou příslušnost. Kvalifikace hraná turnajovým způsobem by se měla konat 22. – 24. dubna a Vsetín bude usilovat o její pořadatelství. Určitě vás o ní budeme včas informovat.