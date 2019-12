Postavení v tabulce, kde měly oba celky stejný počet bodů, sliboval vyrovnaný boj. Obě utkání však ovlivnila zranění na straně Vsetína. Výsledek toho ranního vyzněl jasně pro domácí.

Odveta, po zranění hlavní vsetínské smečařky Michaely Klimešové, vyburcovala zbytek sestavy k maximální bojovnosti a zasloužené výhře 3:1. Volejbalistkám Vsetína tak během vánoční pauzy patří skvělé třetí místo v průběžné tabulce.

Bílovec - VK AUSTIN 3:0 (21, 8, 12), 1:3 (-22, 16, -17, -20)

Vsetín odcestoval do Bílovce bez první nahrávačky Evjákové, blokařky Kabeláčové a univerzálky Juřicové. Pro mladou nahrávačku Štachovou to tedy byl křest ohněm, kdy věděla, že musí zvládnout na palubovce obě utkání. Také na střídačce tentokrát trenér Žůrek měl jen dvě hráčky, z toho Nesvadbovou s minimem ligových zkušeností. Hned začátek ranního utkání přinesl řadu dlouhých výměn plných kvalitních zákroků na obou stranách. Zdálo se tak, že se naplní papírové předpoklady a půjde o vyrovnaný duel. Za stavu 3:1 pro Vsetín si však blokařka Jasná zranila kotník a musela ji nahradit Žůrková, jíž trenér za normálních okolností využívá především pro hru v poli. Oslabený Austin sice bojoval a dotáhl set do vyrovnané koncovky, ale tři chyby v závěru pomohly domácím k zisku první sady. Následující dva sety pak byly jasnou záležitostí Bílovce, který zvítězil 3:0.

Do odpoledního duelu se vrátila lehce zdravotně indisponovaná Jasná, která chtěla svému týmu pomoci. Nadšeně bojující Vsetín nehodlal dát svou kůži lacino a v prvním setu zvítězil 25:22. Ani Bílovec však nic nevzdával a ovládl druhou sadu poměrem 25:16. Ve třetí sadě si Vsetín udržoval od počátku drobný náskok, který postupně navyšoval až na rozdíl šesti bodů a kráčel k jasnému vítězství. Za stavu 23:17 se však zranila smečařka Klimešová a nahradit ji opět musela Žůrková. Vsetín i přesto dotáhl sadu do vítězného konce a ujal se vedení 2:1. V tuto chvíli to však z Austinem nevypadalo vůbec dobře. Jasná nebyla zdravotně stoprocentní a na smečařské pozici neměl Vsetín nijak úderné hráčky. Celý tým se však v tuto chvíli semkl a začal bojovat i za zraněnou spoluhráčku. Kvalitním servisem, vynikající hrou v poli a s ve velké pohodě hrající blokařkou Mikulajovou na útoku dokázal čelit hře soupeře a po skvělém výkonu nakonec vyhrál i čtvrtou sadu poměrem 25:20. Získal tak tři velmi cenné body za vítězství 3:1.

Názor trenéra Jiřího Žůrka: „S Bílovcem pravidelně sehráváme vyrovnaná utkání. Letos jsou jeho výkony navíc velmi kvalitní a v tabulce jsme byli zcela vyrovnaní. Po ranním výprasku, kdy jsme přišli o zraněnou Jasnou, to na zisk bodů moc nevypadalo. Holky se ale semkly a odpoledne se jejich výkon výrazně zlepšil. Zranění kolena Klimešové naši cestu za výhrou přibrzdilo, ale díky bojovnému výkonu ostatních jsme nakonec získali všechny tři body. Nad kvalitní výkony celého týmu tentokrát vyčnívala Mikulajová, na níž po zranění Klimešové stál náš útok. Štachová si s rolí jediné nahrávačky poradila a navíc škodila soupeři kvalitním servisem a obětavou hrou v poli. Za zmínku stojí i výkon Jasné, která navzdory bolesti chtěla týmu pomoci, a nastoupila do druhého utkání. Celý tým zaslouží velkou pochvalu za bojovnost a srdíčko, které do odvety vložil. Teď nás čeká vánoční pauza a věřím, že se holky během čtyř týdnů volna dají zdravotně dohromady.“

Sestava Vsetína: Natálie Štachová, Dagmar Jasná, Michaela Klimešová, Nikola Kostková, Adéla Krchňáková, Jana Mikulajová, Martina Žůrková, Daniela Adamcová, Radka Nesvadbová. Trenér: Jiří Žůrek.

Druhou polovinu soutěže zahájí VK Austin 11. ledna na domácí palubovce soubojem s VK Prostějov B. Začátek ranního utkání je tentokrát už v 9 hodin, neboť se vsetínské volejbalisty budou na hřišti střídat s týmem VK MEZ Vsetín.