Vsetín nastoupil bez nemocné nejúdernější hráčky Michalely Klimešové, chyběly také blokařka Anna Kabeláčová a zraněná Lucie Macková. Trenér Jiří Žůrek proto musel míchat se sestavou, přičemž blokařku Janu Mikulajovou přesunul na smeč a místo ní nastoupila Lucie Pruknerová, pro niž to byla na postu blokařky ligová premiéra. Vsetín se ani v této sestavě soupeře nezalekl a v průběhu první sady se dostal do až čtyřbodového vedení.

V jeho závěru vedl ještě 24:22, ale soupeři se podařilo vyrovnat a dokonce šel do vedení 25:24. Následovalo velké drama a setbally se střídaly na obou stranách. Proměnit se jej podařilo až Ostravě, která vyhrála 31:29. Ve druhé sadě byla hra opět vyrovnaná, ale postupně získávala Ostrava převahu.

Vsetín se však nevzdával, vyrovnal hru a druhou sadu opět prohrál nejtěsnějším možným rozdílem 23:25. Třetí sada přinesla vyrovnanou hru až do jeho poloviny. Pak ostravská Gengelová svou sérií vynikajících servisů prakticky rozhodla sadu i zápas. Hosté se dostali do šestibodového trháku a nakonec zvítězily 25:19 a 3:0.

Odpolední odveta přinesla opět velmi kvalitní výkony na obou stranách sítě. V první sadě se Vsetín ujal rychle vedení 4:0, ale vzápětí o něj přišel a prohrával 4:6. Hra pak byla vyrovnaná až do koncovky, kterou zvládla lépe Ostrava, když zvítězila 25:22. Do druhé sady vstoupily lépe hráčky hostí, ale Vsetín se opět dostal do kontaktu, avšak stíhací jízdu nedotáhl do konce a prohrál 23:25. I třetí sada byla naprosto vyrovnaná, bohužel v koncovce byla opět šťastnější Ostrava, která vyhrála 25:23, celkově 3:0, a ze Vsetína si tak odvezla plný počet bodů.

„Potýkali jsme se s absencí hráček, především Michaely Klimešové, jež je naší nejúdernější silou. Ale i tak jsme podali kvalitní výkon. Především blokařka Jana Mikulajová, která byla tentokrát na smeči, si tento post užívala a byla jasně nejlepší hráčkou. Opět nám k vítězství chyběl ten pověstný kousíček.

V závěrech setů jsme se nevyvarovali chyb, které naopak soupeř neudělal. Prohry o dva body ve čtyřech setech se šesti a v jednom o tři s Ostravou, která je druhá v tabulce, svědčí o tom, že můžeme hrát vyrovnaně s kterýmkoli týmem. Zatím se nám ale nedaří prolomit smůlu, která nás provází,“ zhodnotil zápasy vsetínský trenér Jiří Žůrek.

Sestava Vsetína: Natálie Štachová, Petra Evjáková, Jana Mikulajová, Zuzana Bačůvková, Dagmar Jasná, Lucie Pruknerová, Adéla Krchňáková, Radka Nesvadbová, Nikola Kostková, Martina Žůrková.