Opava prochází soutěží jako nůž máslem a v jejím dosavadním průběhu vyhrávala všechna svá utkání, přičemž ztratila pouhý jeden set, a to na podzim právě se Vsetínem. Ten nastoupil do utkání oslaben o zraněnou blokařku Dagmar Jasnou a další blokařku Annu Kabeláčovou, které účast znemožnily studijní povinnosti. Austin začal bojovně a držel se soupeřem v prvním setu krok až do stavu 7:7.

Pak ale udělal několik vlastních chyb a strojově hrající Opava mu utekla a jednoznačně zvítězila. Stejný scénář se opakoval i ve druhé sadě, kde byl vyrovnaný stav 9:9, ale poté opět následovala šňůra hostů, kteří nakonec zvítězili 25:16. A do třetice se vše opakovalo ve třetí sadě, kde od stavu 7:7 Opavanky odskočily opět na rozdíl několika bodů a Vsetín zdolaly 25: 13. Po hodině hry si tak soupeř připsal pohodlné vítězství 3:0.

Odvetný duel začaly lépe Opavanky a ujaly se vedení 1:0 po výsledku 25:13. Druhá sada byla vyrovnaná až do samotného závěru, kdy Vsetín dokonce vedl 22:20. Pak však přišly čtyři nevynucené chyby a Opava vývoj setu otočila. Austin ještě zdramatizoval stav, když snížil na 23:24 a byl na servisu. Ten však bohužel zamířil do zámezí a Opava po výhře 25:23 vedla 2:0. Třetí dějství zápasu se vyvíjelo lépe pro Vsetín, který znovu podával kvalitní výkon a držel těsné vedení. Za stavu 19:18 však opět přišla série zbytečných chyb a Opava si dokráčela pro vítězství 25:20 a celkově 3:0.

„Za celou dobu našeho působení ve II. lize, tedy osm let, jsme Opavu porazili pouze dvakrát. Také letos tento tým naprosto dominuje soutěži. My se celou dobu potýkáme s různými zraněními, nemocemi a dalšími okolnostmi, kvůli kterým stále hrajeme nekompletní. To se projevuje i ve výsledcích. Dokážeme hrát vyrovnaně se všemi soupeři, ale odcházíme poraženi. Opava je ale opravdu výkonnostně lepší, a to především technicky. Minimálně chybuje a využívá každé možnosti ke skórování. Ukázalo se to i tentokrát, kdy jsme v jedné rozehře třeba i pětkrát neúspěšně útočili a Opavanky pak jednou v obraně zpracovaly lépe míč a útočnice jej složila na naši půlku palubovky. Musíme ale bojovat dál a snad se lepší výsledky dostaví,“ zhodnotil utkání vsetínský trenér Jiří Žůrek.