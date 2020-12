„Připravovali jsme se na ten zápas dost svědomitě. Věděli jsme, v jakém tempu bude Brno hrát, co na nás budou zkoušet. Na hřiště jsme to ale nedokázali přenést, jsem z výkonu týmu zklamaný,“ smutnil po zápase trenér Zubří Michal Tonar.

Už samotný začátek se Valachům nevyvedl. Za prvních třináct minut dali pouhé dvě branky a mohli děkovat jen Malinovi v brance, že se soupeř nedostal do většího trháku. Pak sice Zubřané hru v útoku zpřesnili a skóre otočili, série chyb je však zase přibrzdila. Z nadějného vedení tak zbyl jen poločasový jednobrankový náskok.

„Od začátku byla na našem týmu vidět strašná nervozita, hlavně vepředu. To, co nás zdobilo předchozí zápasy, bylo najednou pryč. Nevím, jestli to bylo absencí Hlinky, ale ani na jedné straně to našim spojkám v útoku nešlo,“ mrzelo Tonara.

Druhá půle zásadní změnu v zápase nepřinesla. Robe se vždy dostalo do jednobrankového vedení, aby Brno následně vyrovnalo. Až v 57. minutě Jihomoravané překlopili skóre na svou stranu a vedení si už nenechali vzít. Ze zápasu chudého na branky, ale bohatého na technické chyby, si tak odnesli oba body.

„S výsledkem jsme velmi spokojení, protože dnes jsme tady byli bez mnoha hráčů. Tomu jsme museli přizpůsobit i taktiku. Nemohli jsme se pustit s domácími do nějakých dostihů. Dnes dle mého vyhrály oba mančafty, my si vezeme body a Zubří si nese obrovskou zkušenost a neskutečný potenciál do budoucna,“ uvedl po utkání šťastný trenér hostů Pavel Hladík, kterému se zároveň povedl nevídaný kousek. Bylo to totiž poprvé v historii, kdy Brno v Zubří vyhrálo.

„Máme na to týden, abychom se po prohře dali dohromady. Mančaft je hodně mladý, kluci mají kolísavou výkonost. Máme čtyři dorostence, kteří by měli hrát úplně jinou soutěž, a my to tady na nich stavíme. To se rozhodně nechci vymlouvat. Ti kluci na to výkonnostně mají a na hřišti to ukazují, jen dnes měli horší den. Ale to má každý,“ nezatracoval po prohře své svěřence kouč Tonar.

Toho spolu s týmem čeká náročný prosinec. Kromě těžkého losu, kdy se v následujících kolech postupně střetnou s Plzní, Karvinou a Duklou, čeká Zubřany i dvojutkání v Evropském poháru. V něm by měli nastoupit proti islandskému týmu FH Hafnafjordur.

„Po sportovní stránce je to super los. Bohužel situace s koronavirem vše komplikuje. Kvůli karanténám se teď řeší, jak se pohár vůbec bude hrát. Podle mých informací si od 10. října kluci na Islandu nesáhli na balón. Až začátkem prosince budou možná puštěni do hal. Nechápu, proč se islandský tým za takové situace chce do Evropského poháru vůbec pustit,“ poukázal na složité jednání se soupeřem Tonar a dodal: „Možná v tom je cítit, že nás trochu podceňují. Uvidíme. Já hlavně doufám, že si na poháry nevybereme takový výkon, jako dnes s Brnem.“

HC ROBE ZUBŘÍ – SKKP HANDBALL BRNO 19:20 (10:9)

Zubří: Malina, Mizera Š. – Mořkovský 6/2, Mazurek 3, Mizera B. 3, Dobeš 3, Jurka 2, Havran 2, Hybner, Novák, Přikryl, Souček, Fiala, Hlinka, Válek, Jirák, Palát.

Nejvíce branek Brno: Horut 9/5, Sekulić 4, Flajsar 3. Rozhodčí: Kozler, Zych. Sedmimetrové hody: 4/2 – 7/5. Vyloučení: 4:4. Bez diváků.

DALŠÍ VÝSLEDKY: Hranice – Plzeň 24:24 (10:13), Maloměřice – Dukla Praha 25:39 (9:18), Kopřivnice – Frýdek-Místek 31:31 (18:15), Jičín – Karviná 18:29 (10:16).

1. Karviná 9 7 0 2 262:224 14

2. Plzeň 8 5 1 2 252:226 11

3. Kopřivnice 8 4 2 2 234:222 10

4. Lovosice 8 4 1 3 242:233 9

5. Jičín 8 4 1 3 210:201 9

6. Fr.-Místek 8 4 1 3 237:236 9

7. Hranice 8 3 2 3 190:189 8

8. ROBE Zubří 8 4 0 4 215:216 8

9. Dukla Praha 7 2 2 3 196:194 6

10. Brno 6 2 1 3 149:154 5

11. N. Veselí 6 1 1 4 135:153 3

12. Maloměřice 8 0 0 8 188:262 0