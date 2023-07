Zajímavá fotbalová akce se koná v sobotu 29. července na Valašsku, kde SK Lidečko pořádá turnaj pro mládež a dospělé O penaltového krále Hornolidečska. Soutěžit se bude ve dvou turnajích.

Turnaj pro mládež do 15 let o Juniorského penaltového krále Hornolidečska začíná v 14.30 hodin. Prezence do něho je od 14 hodin. Startovné pro děti a mládež je 100 Kč. Oceněno bude 5 nejlepší penaltových střelců.

První penalta v turnaji pro dospělé bude kopnutá v 17 hodin. Prezence bude probíhat mezi 16.15 a 16.45 hodinou. Startovné do tohoto turnaje je 200 Kč. Vítěz získá 10 000 Kč. Také v tomto turnaji dostane ceny pět nejlepších střelců.

V Lidečku připravili i chutné občerstvení a hudební program.

Účastníci obou turnajů i diváci si můžou pochutnat na steacích, cigáru z udírny, párku v rohlíku, ve fotbalovém areálu se bude točit pivo i limonády. Bude tam hrát hudba. Pořadatelé nezapomněli ani na děti. Pro ně připravili dětské hřiště.