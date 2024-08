Dominik Stříteský se však i díky sobotním problémům zkušeného šampiona dostal do vedení. A svoji pozici už nepustil. Vyhrál třetí ze čtyř letošních klasifikovaných závodů. A už je jen kousek od celkového prvenství, na druhého Adama Březíka má po víkendu 52 bodů, na třetího Jana Kopeckého 53 bodů.

„Upřímně jsem nevěděl, že máme tak velký náskok. Stačilo by ještě pár bodů a klaplo by to už tady,“ mrzí trochu Stříteského.

Jinak může být spokojený, velmi šťastný. Pokořit o téměř 20 let zkušenějšího Kopeckého se vždy počítá.

„Naprostá paráda!“ zářil v cíli nový šampion.

„Během víkendu si s námi pohrálo počasí,“ poukázal na tropické teploty a také sobotní večerní silný déšť spojený s bouřkou.

„Navíc jsme tu měli velkou konkurenci, všichni tu byli rychlí,“ váží si mladý závodník cenného vítězství.

Do čela se dostal po čtvrté rychlostní zkoušce. Vydržel v něm až do konce závodu!

„Včerejší etapa byla o dost náročnější, zkomplikoval nám ji déšť. Nikdo jsme ho téměř nečekali. Podařilo se nám to ustát. Rozhodlo to,“ popisoval 24letý závodník.

Nástup do neděle přitom nebyl vůbec snadný. Stříteský to však zvládl zkušeně.

„Hned z rána jsme měli dva defekty, ztratili jsme vteřiny. Odpoledne jsme to chtěli ustát. Věděli jsme, že když nic neuděláme na Pinduli, tak Halenkovice už uhájíme. Brali jsme je hodně opatrně,“ líčí vítěz Barum Rally Czech Zlín 2024 Dominik Stříteský.