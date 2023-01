„Byla to má obrovská chyba, nerozvážnost, blbost. Jsem rád, že jsem to přežil a prakticky bez následků,“ potvrzuje. „Zásadní pro mou záchranu byla první pomoc na místě profesionálního záchranáře pana Juříka, bez něhož bych zde možná už dávno nebyl. Patří mu můj celoživotní dík,“ vzkázal téměř dvoumetrový chlapík a milovník sportu.

„I přese všechno jsem na rallye, Barumku nezanevřel. Naopak. Na rallye chodím od dětství, ale nyní jsem již opravdu hodně obezřetný. Raději stojím na kopci a s hodně dlouhým objektivem než někde v zatáčce,“ dušuje se.

Vše se tehdy odehrálo na rychlostní zkoušce mezi Halenkovicemi a Žlutavou. Spolupracovník místní televize se tehdy „jen“ snažil o co nejlepší záběry. „Stál jsem fakt blbě, ale ani Enrico ten vracák se svým Fordem nezajel dobře. Všichni jej projížděli v mém místě vnitřkem, on však vnějškem. Kamarádi si s odstupem dělají legraci, že i díky mě neskončil v příkopě, ale že jsem jej svými sto dvaceti kilogramy vrátil zpět na trať,“ směje se od ucha k uchu.

Organizátoři po incidentu uvažovali o přerušení, zrušení rychlostní zkoušky, ale sám zasažený fanda poté, co se probral, nabádal organizátory k pokračování. „Nedojet erzetu, to by byla pro mě ještě větší ostuda! Naštěstí jsem byl „vypnutý“ asi pár chvil, minutu. Hůře to nesl závodník Bertone, který v cíli erzety hlásil komisařům, že končí, že zabil nějakého diváka na trati. Naštěstí vše relativně dobře dopadlo,“ popisuje Kratochvíl.

Zatímco většina jeho zranění relativně brzy odezněla, zlomenina nohy jej trápila déle. „Dva tři roky jsem nemohl lyžovat, doteď jsem senzitivnější na změny počasí, ale žádné vážnější trvalé následky nemám,“ potvrzuje fanoušek motorsportu, který se o rok později s Bertonem opět osobně potkal. „Celému incidentu jsme se už společně zasmáli a já se Enricovi dodatečně omluvil. Byla to ode mne opravdu velká blbost,“ zopakoval.

O to více nyní nechápavě sleduje nerozvážnost některých fanoušků. Hlavně v zahraničí. „Kdysi, na přelomu tisíciletí, to bylo doslova šílené, fanoušci skákali před auta, žádná bezpečnost. Navštívil jsem hodně rallye a nestačil se často divit. Nyní je už situace výrazně lepší. Hlavně u nás na Zlínsku. Naše Barumka je už díky skvělé práci pořadatelské rodiny Regnerů etalonem bezpečnosti,“ vnímá novinář. „Pamatuji si, že dlouhá léta na téměř každé tiskové konferenci na mě pan Miloslav Regner poukazoval jako na odstrašující případ.“

Nejsilnějším okamžikem pak bylo s odstupem dvou let jeho přiznání matce. „Tehdy jsem jí navykládal historku o upadnutí. Když jsem jí ale pustil video ze střetu, musela jít zvracet,“ dodal Michal Kratochvíl.