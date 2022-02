Ve hře o přeborníka okresu jsou tři týmy. Pro Vichury již po odehrání 18 zápasů sezona skončila. „Poslední dva zápasy nám vyšly vítězně. Porazili jsme 2:0 Bar Boru Boru, kdy to byl kvalitní zápas, v kterém jsme byli lepším celkem. Proti Krásnu vždy hrajeme rádi. Oni nezalezou a chtějí hrát. Tentokrát ve vyrovnaném zápase nemohli z brejků chytit rychlého Davida Jiříčka, který jim dal čtyři branky a nakonec jsme vyhráli 6:2,“ zhodnotil poslední dva zápasy sezony prozatím prvního celku tabulky Vichury Martin Holiš.

Nyní musí Vichury čekat, jak se bude dařit Krásnu a Drakům. „Osobně tipuji, že vyhraje Krásno. Nám by sice seděla jejich remíza, pokud by ji s Draky ve vzájemném zápase, která je čeká, uhráli, ale myslím si, že nám budou nakonec chybět dva body. Mám takovou zkušenost, že když víte jako Krásno, že potřebujete z posledních čtyř zápasů třikrát vyhrát, tak si to pohlídáte a uhrajete to. Krásno má velmi dobrý tým. Když nemohou hráči divizního Valmezu, dojde druhá garnitura a ta má stejnou kvalitu,“ dodává před vyvrcholením soutěže Martin Holiš.

Tabulka před závěrečnými dvěma turnaji:

1. SK Vichury 18 13 2 3 70 : 40 41

2. SK Krásno Val.Meziříčí 14 11 0 3 76 : 40 33

3. Draci Val.Meziříčí 15 11 0 4 74 : 38 33

4. Amatér Komárovice B 15 9 1 5 61 : 43 28

5. Tornádo Nový Jičín B 15 7 2 6 61 : 58 23

6. MFC Hutisko 14 7 1 6 75 : 44 22

7. Bora Bora Vidče 14 7 0 7 47 : 45 21

8. Jethro Zašová 16 5 1 10 41 : 50 16

9.HSK Huslenky 17 3 1 13 37 : 103 10

10. Kouzelní Medvídci Rožnov p.R. 18 0 0 18 0 : 90 0